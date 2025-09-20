Tökéletes egyensúly
52 perce
Szolnokon indul az év önfelfedező programja, egyensúlyba hozza a testet és a lelket
A Szolnokon induló önfejlesztő program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy testük, lelkük között tökéletes harmóniát találjanak.
Egyensúlyban a test, a lélek és az értelem címmel rendeznek önfejlesztő programsorozatot szerveznek a vármegyeszékhelyen. A rendezvény keretében egyéni és csoportos foglalkozásokra jelentkezhetnek az érdeklődők. A szervező ÉN IS VAGYOK! Mozgássértültek Egyesülete mindenki jelentkezését várja az érdekesebbnél érdekesebb foglalkozásokra.
