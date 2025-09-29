Nem látott már kiutat a reménytelenül álldogáló férfi, kis híján újabb öngyilkosság történt Cegléden

A Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség közleménye szerint szeptember 24-én a Cegléd II. Polgárőr Egyesület szolgálatban lévő szakemberei figyeltek fel egy férfira, aki mint később kiderült, öngyilkosságot akart elkövetni. Csupán az éberség és a figyelmesség akadályozta meg azt, hogy tragédiába torkolljon az eset.

A Cegléd II. Polgárőr Egyesület szolgálatot teljesítő kollégái figyeltek fel a férfira, aki később elmondta, hogy öngyilkosságot tervezett

A férfi a vasútállomáson tervezte az öngyilkosságot

A ceglédi vasútállomást és annak környékét ellenőrizték a közterületi szolgálatot ellátó polgárőrök a múlthéten, amikor az állomás területén felfigyeltek egy férfira, aki a közlemény szerint szemmel láthatóan magába volt fordulva. A polgárőrök szóba elegyedtek vele, és elmondta, hogy éppen öngyilkosságot tervez. Hozzátette azt is, hogy skizofréniában szenved, és nem lát más kiutat, mint hogy életének véget vessen.

Osgyáni Józsefné, a Cegléd II. Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hogy azonnal jelezték a történteket a tevékenység-irányítási központnak, ami rendőrt és mentőt irányított a helyszínre. A hatóságok érkezéséig szóval tartották a férfit, és kikísérték a sínek mellől biztonságos helyszínre. A mentőszolgálat a rendőrségi intézkedést követően a ceglédi kórházba szállította a férfit.

Ha csak ennyit tettek a polgárőrök az emberiségért, már sokat tettek

– fogalmazta meg közleményében a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség.