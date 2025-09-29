1 órája
Nem látott már kiutat a reménytelenül álldogáló férfi, kis híján újabb öngyilkosság történt Cegléden
Nem sokon múlt, hogy a ceglédi vasútállomás neve ne forrjon ismét egybe egy tragédiával. A helyi polgárőrök akadályozták meg azt, hogy egy férfi öngyilkosságot kíséreljen meg a helyszínen.
A Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség közleménye szerint szeptember 24-én a Cegléd II. Polgárőr Egyesület szolgálatban lévő szakemberei figyeltek fel egy férfira, aki mint később kiderült, öngyilkosságot akart elkövetni. Csupán az éberség és a figyelmesség akadályozta meg azt, hogy tragédiába torkolljon az eset.
A férfi a vasútállomáson tervezte az öngyilkosságot
A ceglédi vasútállomást és annak környékét ellenőrizték a közterületi szolgálatot ellátó polgárőrök a múlthéten, amikor az állomás területén felfigyeltek egy férfira, aki a közlemény szerint szemmel láthatóan magába volt fordulva. A polgárőrök szóba elegyedtek vele, és elmondta, hogy éppen öngyilkosságot tervez. Hozzátette azt is, hogy skizofréniában szenved, és nem lát más kiutat, mint hogy életének véget vessen.
Osgyáni Józsefné, a Cegléd II. Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hogy azonnal jelezték a történteket a tevékenység-irányítási központnak, ami rendőrt és mentőt irányított a helyszínre. A hatóságok érkezéséig szóval tartották a férfit, és kikísérték a sínek mellől biztonságos helyszínre. A mentőszolgálat a rendőrségi intézkedést követően a ceglédi kórházba szállította a férfit.
Ha csak ennyit tettek a polgárőrök az emberiségért, már sokat tettek
– fogalmazta meg közleményében a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség.
Van segítség! Ha úgy érzi, hogy önnek vagy egy hozzátartozójának azonnali támogatásra van szüksége, hívja a Lelki Elsősegély Szolgálat ingyenesen elérhető, éjjel-nappal hívható 116-123-as telefonszámát.
