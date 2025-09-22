szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óraátállítás

1 órája

Ne felejtsd el, ezen a hétvégén kell átállítani az órákat

Címkék#téli napforduló#óraátállítás#téli időszámítás

Itt van az ősz, itt van újra – az óraátállítás! Ne feledkezzünk meg róla, mutatjuk, hogy melyik hétvégén, illetve hogy honnan hová kell átállítani a mutatókat!

Dobos Zsófia Tünde

Több éve latolgatjuk: vajon az ősz beköszöntével, idén át kell majd állítani az órákat? A válasz: igen. 2025-ben is marad az óraátállítás, ráadásul az eddigi évekhez képest hamarabb kell a mutatókat visszapörgetni.

óraátállítás október 26-án
Idén hamarabb érkezik az óraátállítás ideje
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Mikor esedékes idén az óraátállítás?

Mint ahogy korábban írtuk, idén hamarabb kell elővennünk az órákat: kicsivel több mint egy hónapot kell várnunk arra, hogy egy órával többet aludhassunk. A nyári időszámítás vége október 26-án, vasárnap lesz esedékes, amikor is a hajnali órákban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani az órák mutatóját. Példaként 2022-ben még október 30-án tekertük á a mutatókat, vagyis idén négy nappal korábban kell ugyan ezt a mozdulatot megtenni.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Örülhetünk, vagy inkább teher lesz?

Az biztos, hogy sokan üdvözítőnek találják, hogy egy órával többet aludhatunk a téli időszámítás beköszöntével, ugyanakkor a biológiai ritmusunkra rendkívüli hatást fog gyakorolni. Néhány napig, sőt akár egy-két hétig is tapasztalhatjuk majd, hogy az alvásunkkal valami nincs rendben, és a munkában, iskolában is nehezebben teljesítünk, szétszórtnak, dekoncentráltnak érezhetjük majd magunkat. Persze van megoldás, hogy könnyebben átvészelhessük ezt az időszakot, a Baon.hu egy természetgyógyásztól kérdezte meg, milyen gyakorlatokat javasol ahhoz, hogy könnyebbé váljon az átállás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu