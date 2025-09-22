Ne felejtsd el, ezen a hétvégén kell átállítani az órákat

Több éve latolgatjuk: vajon az ősz beköszöntével, idén át kell majd állítani az órákat? A válasz: igen. 2025-ben is marad az óraátállítás, ráadásul az eddigi évekhez képest hamarabb kell a mutatókat visszapörgetni.

Idén hamarabb érkezik az óraátállítás ideje

Forrás: Illusztráció / MW archív

Mikor esedékes idén az óraátállítás?

Mint ahogy korábban írtuk, idén hamarabb kell elővennünk az órákat: kicsivel több mint egy hónapot kell várnunk arra, hogy egy órával többet aludhassunk. A nyári időszámítás vége október 26-án, vasárnap lesz esedékes, amikor is a hajnali órákban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani az órák mutatóját. Példaként 2022-ben még október 30-án tekertük á a mutatókat, vagyis idén négy nappal korábban kell ugyan ezt a mozdulatot megtenni.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Örülhetünk, vagy inkább teher lesz?

Az biztos, hogy sokan üdvözítőnek találják, hogy egy órával többet aludhatunk a téli időszámítás beköszöntével, ugyanakkor a biológiai ritmusunkra rendkívüli hatást fog gyakorolni. Néhány napig, sőt akár egy-két hétig is tapasztalhatjuk majd, hogy az alvásunkkal valami nincs rendben, és a munkában, iskolában is nehezebben teljesítünk, szétszórtnak, dekoncentráltnak érezhetjük majd magunkat. Persze van megoldás, hogy könnyebben átvészelhessük ezt az időszakot, a Baon.hu egy természetgyógyásztól kérdezte meg, milyen gyakorlatokat javasol ahhoz, hogy könnyebbé váljon az átállás.