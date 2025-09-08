1 órája
„Olyan jó látni! Én is sírok...” – ez a kutyás videó megolvasztja a legfagyosabb szíveket is
Szívet melengető videó járta be az országot. Egy kisújszállási menhely egyik négylábú lakója végre otthonra lelt. Egy kutya örökbefogadása egyébként is különleges, de az újdonsült gazda reakciója minden szónál többet elárult. Mutatjuk, hogyan szorította magához új barátját!
A Kisújszállási Kutyabarát és Állatvédő Civil Egyesület Facebook-oldalán osztotta meg azt a videót és történetet, mely egy kutya örökbefogadásának legelső pillanatait mutatja be. A négylábú ajándékként érkezett egy fiatal hölgy életébe, aki korábbi társától évekkel ezelőtt kellett, hogy elbúcsúzzon, így ez a mostani találkozás még inkább különleges és szívszorító volt.
Egy örökbefogadás, ami az egész országot meghatotta
Szeptember 2-án tette közzé a kisújszállási egyesület azt a videót, melyet azóta már több százezren láttak. A felvételen egy fiatal hölgy látható, akinek korábbi, örökbefogadott kutyája néhány évvel ezelőtt elpusztult. Azóta nem volt mellette új négylábú, ám családja úgy érezte, eljött a pillanat, hogy ismét megnyissa a szívét. Testvére titokban felvette a kapcsolatot a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei menhellyel, majd egy kiskutyával lepte meg nővérét. Amint a hölgy meglátta a zsemleszínű, kék masnival feldíszített ebet, nem tudta visszatartani könnyeit, és zokogva szorította magához új társát.
A megható jelenet, mely sokak szívét meglágyította
A gazda őszinte öröme rengeteg ember szemébe csalt könnyeket, a kommentekben pedig sorra érkeztek a gratulációk és jókívánságok.
– Ez a legszebb, amit ma láttam. Sok boldog közös évet kívánok nekik! – fogalmazta meg jókívánságát egy hölgy.
– Micsoda őszinte örömkönnyek! Én is sírok… Sok boldog évet együtt! Olyan jó látni, amikor valaki így örül egy kis gazdátlan árvának – csatlakozott egy másik hozzászóló.
Bár a könnyekkel és ölelésekkel kezdődő közös történet most indult, a felvétel tanúsága szerint egy szeretetteljes kapcsolat első fejezetének lehetett szemtanúja az ország. A megható videó egyúttal emlékeztető lehet arra is, hogy mennyi öröm rejlik egy menhelyi kutya örökbefogadásában.
Víz alá került a buszmegálló, félelmetes árvíz és jégeső csapott le Jászjákóhalmára – videóval
Így hozd ki a legtöbbet az őszből, ezt a tíz dolgot muszáj kipróbálnod