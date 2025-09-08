„Olyan jó látni! Én is sírok...” – ez a kutyás videó megolvasztja a legfagyosabb szíveket is

A Kisújszállási Kutyabarát és Állatvédő Civil Egyesület Facebook-oldalán osztotta meg azt a videót és történetet, mely egy kutya örökbefogadásának legelső pillanatait mutatja be. A négylábú ajándékként érkezett egy fiatal hölgy életébe, aki korábbi társától évekkel ezelőtt kellett, hogy elbúcsúzzon, így ez a mostani találkozás még inkább különleges és szívszorító volt.

Könnyek között zajlott a kutya örökbefogadása, az erről készült felvétel rövid idő alatt bejárta az internetet

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Egy örökbefogadás, ami az egész országot meghatotta

Szeptember 2-án tette közzé a kisújszállási egyesület azt a videót, melyet azóta már több százezren láttak. A felvételen egy fiatal hölgy látható, akinek korábbi, örökbefogadott kutyája néhány évvel ezelőtt elpusztult. Azóta nem volt mellette új négylábú, ám családja úgy érezte, eljött a pillanat, hogy ismét megnyissa a szívét. Testvére titokban felvette a kapcsolatot a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei menhellyel, majd egy kiskutyával lepte meg nővérét. Amint a hölgy meglátta a zsemleszínű, kék masnival feldíszített ebet, nem tudta visszatartani könnyeit, és zokogva szorította magához új társát.

A megható jelenet, mely sokak szívét meglágyította

A gazda őszinte öröme rengeteg ember szemébe csalt könnyeket, a kommentekben pedig sorra érkeztek a gratulációk és jókívánságok.

– Ez a legszebb, amit ma láttam. Sok boldog közös évet kívánok nekik! – fogalmazta meg jókívánságát egy hölgy.

– Micsoda őszinte örömkönnyek! Én is sírok… Sok boldog évet együtt! Olyan jó látni, amikor valaki így örül egy kis gazdátlan árvának – csatlakozott egy másik hozzászóló.

Bár a könnyekkel és ölelésekkel kezdődő közös történet most indult, a felvétel tanúsága szerint egy szeretetteljes kapcsolat első fejezetének lehetett szemtanúja az ország. A megható videó egyúttal emlékeztető lehet arra is, hogy mennyi öröm rejlik egy menhelyi kutya örökbefogadásában.