Vigyázat, ez a hét imádnivaló törpe elrabolja a szíveket: mutatjuk, hogyan viheti haza őket!

Mint ahogyan arról hírportálunk korábban már beszámolt, augusztus elején hét kölyökkutyát helyeztek el egy dobozba zárva a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány kapujánál. A csontsovány, legyengült apróságok azonnali ellátásra szorultak, amit a menhely dolgozói biztosítottak számukra. Ennek köszönhetően ma már makkegészségesen várják az örökbefogadás napját, hiszen sokkal jobb sorsot érdemelnek annál, mint hogy menhelyen nőjenek fel. Mutatjuk a virgonc négylábúakat, akiknek nehezen lehet ellenállni!

Fotó: Mészáros János

Örökbefogadásra váró kölyökkutyák Szolnokon

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina arról tájékoztatott, hogy a hét fiatal kutyával folyamatosan, naponta többször is foglalkoznak a menhely munkatársai.

– Igazi tünemények, szocializáltak, és már a szobatisztaságra is tanítjuk őket. Napi szinten foglalkozunk velük, nagyjából három-négy órát töltünk a kölykökkel – mondta hírportálunknak Krisztina.

Hozzátette, hogy a kölyökkutyák rendkívül fogékonyak mindenre, ezért tanításuk is sokkal könnyebb, mint egy tízéves állat esetében. A gazdával ráadásul különleges kötelék alakulhat ki: a kicsik megtanulják a mindennapi rutint, és teljesen idomulnak új otthonukhoz. Természetesen fiatal koruk miatt előfordulhat néhány kisebb baleset, ám ezek egy kis odafigyeléssel könnyedén megelőzhetők vagy korrigálhatók.

Fotó: Mészáros János

Különleges ebek, különleges nevekkel

Keskenyné Dobos Krisztinától megtudhattuk, hogy a testvérek a hét törpe után kapták neveiket – bár némelyik férfias csengésű nevet kicsit átalakítottak, így lett például a legkisebb, 90 dekás eb Morgó helyett Morgella.

– Vizsla biztosan van bennük, de szerintünk írszetter is keveredhetett a fajtájukba. Főleg a legkisebb kölyök, Morgella hosszú szőre árulkodik arról, hogy szettervér is lehet bennük. A hét kiskutya a hét törpéről kapta a nevét, így született meg Morgella neve is – mesélte a telepvezető.

Fotó: Mészáros János

Személyesen is találkozhatunk a kölyökkutyákkal

Az állatotthon közkedvelt kölyökkutyái szombaton 9 órától egészen 14 óráig az Auchan bevásárlóközpontnál lesznek megtekinthetők, ugyanis a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány adomány és örökbefogadási napot szervez a hétvégén. Fontos kiemelni, hogy azonnal egyik kutya sem vihető haza, de a procedúrát már el lehet indítani. Az örökbefogadás mellett táppal lehet segíteni a hét törpe felcseperedését, akik csupán egy bizonyos tápot ehetnek egy esztendős korukig.