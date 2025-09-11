2 órája
Vigyázat, ez a hét imádnivaló törpe elrabolja a szíveket: mutatjuk, hogyan viheti haza őket!
Hét elbűvölő négylábú keresi otthonát Szolnokon. Bár történetük szomorúan indult, a mesébe illő folytatást az örökbefogadás adhatná meg a játékos kölyökkutyáknak. Az imádnivaló négylábúak az állatmentők szívét is elvarázsolták, akik reménykednek abban, hogy a hét kutya nem a menhelyen fog megöregedni.
Mint ahogyan arról hírportálunk korábban már beszámolt, augusztus elején hét kölyökkutyát helyeztek el egy dobozba zárva a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány kapujánál. A csontsovány, legyengült apróságok azonnali ellátásra szorultak, amit a menhely dolgozói biztosítottak számukra. Ennek köszönhetően ma már makkegészségesen várják az örökbefogadás napját, hiszen sokkal jobb sorsot érdemelnek annál, mint hogy menhelyen nőjenek fel. Mutatjuk a virgonc négylábúakat, akiknek nehezen lehet ellenállni!
Örökbefogadásra váró kölyökkutyák Szolnokon
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina arról tájékoztatott, hogy a hét fiatal kutyával folyamatosan, naponta többször is foglalkoznak a menhely munkatársai.
– Igazi tünemények, szocializáltak, és már a szobatisztaságra is tanítjuk őket. Napi szinten foglalkozunk velük, nagyjából három-négy órát töltünk a kölykökkel – mondta hírportálunknak Krisztina.
Hozzátette, hogy a kölyökkutyák rendkívül fogékonyak mindenre, ezért tanításuk is sokkal könnyebb, mint egy tízéves állat esetében. A gazdával ráadásul különleges kötelék alakulhat ki: a kicsik megtanulják a mindennapi rutint, és teljesen idomulnak új otthonukhoz. Természetesen fiatal koruk miatt előfordulhat néhány kisebb baleset, ám ezek egy kis odafigyeléssel könnyedén megelőzhetők vagy korrigálhatók.
Különleges ebek, különleges nevekkel
Keskenyné Dobos Krisztinától megtudhattuk, hogy a testvérek a hét törpe után kapták neveiket – bár némelyik férfias csengésű nevet kicsit átalakítottak, így lett például a legkisebb, 90 dekás eb Morgó helyett Morgella.
– Vizsla biztosan van bennük, de szerintünk írszetter is keveredhetett a fajtájukba. Főleg a legkisebb kölyök, Morgella hosszú szőre árulkodik arról, hogy szettervér is lehet bennük. A hét kiskutya a hét törpéről kapta a nevét, így született meg Morgella neve is – mesélte a telepvezető.
Személyesen is találkozhatunk a kölyökkutyákkal
Az állatotthon közkedvelt kölyökkutyái szombaton 9 órától egészen 14 óráig az Auchan bevásárlóközpontnál lesznek megtekinthetők, ugyanis a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány adomány és örökbefogadási napot szervez a hétvégén. Fontos kiemelni, hogy azonnal egyik kutya sem vihető haza, de a procedúrát már el lehet indítani. Az örökbefogadás mellett táppal lehet segíteni a hét törpe felcseperedését, akik csupán egy bizonyos tápot ehetnek egy esztendős korukig.
40 éve nem tudnak semmit Ágnesről, most a Facebookon indult utána kutatás
Különös felirat olvasható a Tisza mélyéről előbukkant, rejtélyes roncson – galériával