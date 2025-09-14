A komisz, a játékos és az imádnivaló: mutatjuk az állatotthon gazdára váró kutyáit – galériával, videóval

Adománygyűjtő- és örökbefogadó napot tartott a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítvány szombaton délelőtt az Auchannál. Az állatbarátok 11 tündéri kutyával találkozhattak. Sokan megálltak és ismerkedtek a négylábúakkal, legfőképpen a gyermekes családok időztek sokat a kis kedvencek előtt. Voltak olyan négylábúak, akiket meg lehetett simogatni. Akik tehették, adományokkal támogatták az állatotthont. Galériánkban és a videónkban megmutatjuk a gazdára váró négylábúakat.