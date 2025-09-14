szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolnoki Városi Állatotthon Alapítvány

1 órája

A komisz, a játékos és az imádnivaló: mutatjuk az állatotthon gazdára váró kutyáit – galériával, videóval

Címkék#örökbefogadás#kutya#adománygyűjtés

Akadtak kicsik és nagyok, idősebbek vagy éppen kölyökkorukat vidáman élő négylábúak. Ám egy közös volt bennük: mindegyikük szerető gazdira vágytak és vágynak a mai napig is. A szolnoki örökbefogadó napon jártunk.

Mészáros János

Adománygyűjtő- és örökbefogadó napot tartott a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítvány szombaton délelőtt az Auchannál. Az állatbarátok 11 tündéri kutyával találkozhattak. Sokan megálltak és ismerkedtek a négylábúakkal, legfőképpen a gyermekes családok időztek sokat a kis kedvencek előtt. Voltak olyan négylábúak, akiket meg lehetett simogatni. Akik tehették, adományokkal támogatták az állatotthont. Galériánkban és a videónkban megmutatjuk a gazdára váró négylábúakat.

Adománygyűjtő- és örökbefogadó napot tartott a Szolnoki Állatotthon

Fotók: Mészáros János

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu