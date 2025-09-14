1 órája
A komisz, a játékos és az imádnivaló: mutatjuk az állatotthon gazdára váró kutyáit – galériával, videóval
Akadtak kicsik és nagyok, idősebbek vagy éppen kölyökkorukat vidáman élő négylábúak. Ám egy közös volt bennük: mindegyikük szerető gazdira vágytak és vágynak a mai napig is. A szolnoki örökbefogadó napon jártunk.
Adománygyűjtő- és örökbefogadó napot tartott a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítvány szombaton délelőtt az Auchannál. Az állatbarátok 11 tündéri kutyával találkozhattak. Sokan megálltak és ismerkedtek a négylábúakkal, legfőképpen a gyermekes családok időztek sokat a kis kedvencek előtt. Voltak olyan négylábúak, akiket meg lehetett simogatni. Akik tehették, adományokkal támogatták az állatotthont. Galériánkban és a videónkban megmutatjuk a gazdára váró négylábúakat.
Adománygyűjtő- és örökbefogadó napot tartott a Szolnoki ÁllatotthonFotók: Mészáros János
