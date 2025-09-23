Sose találná ki, milyen szolnoki sajátosság szerepel az egyik új bélyegen! – galériával, videóval

A jubileumi évben ismét egy országos rendezvénynek ad otthont Szolnok városa: a HUNFILA Országos Bélyegkiállítás és 98. Bélyeg Nap azonban nem csupán a filatelisták számára tartogatott izgalmakat. A Szolnok témájú blokkok, díszborítékok és a két újabb gyönyörű bélyeg a laikusokat is ámulattal töltötte el.

Az Országos Bélyegkiállításon bemutatták a Szolnok városát idéző két különleges bélyeget is

Fotó: Nagy Balázs

Az Országos Bélyegkiállítás „sztárja” a két új szolnoki postabélyeg volt

A Szolnok 950 éves fennállásának tiszteletére szeptember 1-jén kiadott, a Tiszavirág hidat és a Zsinagógát megjelenítő két különleges bélyeg után most újabb kettőt helyeztek forgalomba ünnepélyes keretek között. A két új postaértékjegy természetesen ezúttal is Szolnok valamely sajátosságát helyezte fókuszba: így lett az egyik bélyeg témája a tiszavirág (vagyis a kérész) a másiké pedig nem más, mint a habos isler, ami olyannyira szolnoki, hogy ebben a formában csak városunkban kapható.

A bélyegekre kerülő fotókat ezúttal Mészáros Gyula fotósnak köszönhetjük, míg a grafikai tervezés Batiz Barnabás grafikus munkáját dicséri. A két művész munkája elismeréseként Szolnok 950 emlékérmet is átvehetett.

A szolnoki bélyegek mellett bemutatták a két filateista, Orbán Ferenc és Madarász Gyula tiszteletére, valamint Jókai Mór költészetének 200. évfordulójára kiadott bélyegeket is.