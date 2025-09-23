1 órája
Sose találná ki, milyen szolnoki sajátosság szerepel az egyik új bélyegen! – galériával, videóval
Két újabb Szolnok témájú bélyeget mutattak be ünnepélyes keretek között hétfőn délután az Agórában – az egyiken valószínűleg ön is el fog csodálkozni! A HUNFILA 2025 Országos Bélyegkiállítás és Bélyeg Nap alkalmából a város értékeit idéző díszborítékok és blokkok mellett számos régi bélyeget is megcsodálhatnak az érdeklődők.
Polgár László a MABEOSZ elnöke, Hegmanné Nemes Sára a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöke és Györfi Mihály, Szolnok polgármestere büszkén mutatják a hétfőn forgalomba bocsátott díszborítékat.
Fotó: Nagy Balazs
A jubileumi évben ismét egy országos rendezvénynek ad otthont Szolnok városa: a HUNFILA Országos Bélyegkiállítás és 98. Bélyeg Nap azonban nem csupán a filatelisták számára tartogatott izgalmakat. A Szolnok témájú blokkok, díszborítékok és a két újabb gyönyörű bélyeg a laikusokat is ámulattal töltötte el.
Az Országos Bélyegkiállítás „sztárja” a két új szolnoki postabélyeg volt
A Szolnok 950 éves fennállásának tiszteletére szeptember 1-jén kiadott, a Tiszavirág hidat és a Zsinagógát megjelenítő két különleges bélyeg után most újabb kettőt helyeztek forgalomba ünnepélyes keretek között. A két új postaértékjegy természetesen ezúttal is Szolnok valamely sajátosságát helyezte fókuszba: így lett az egyik bélyeg témája a tiszavirág (vagyis a kérész) a másiké pedig nem más, mint a habos isler, ami olyannyira szolnoki, hogy ebben a formában csak városunkban kapható.
A bélyegekre kerülő fotókat ezúttal Mészáros Gyula fotósnak köszönhetjük, míg a grafikai tervezés Batiz Barnabás grafikus munkáját dicséri. A két művész munkája elismeréseként Szolnok 950 emlékérmet is átvehetett.
A szolnoki bélyegek mellett bemutatták a két filateista, Orbán Ferenc és Madarász Gyula tiszteletére, valamint Jókai Mór költészetének 200. évfordulójára kiadott bélyegeket is.
Bélyegkiállítás és Bélyeg Nap SzolnokonFotók: Nagy Balázs
Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte: biztos benne, hogy a Szolnok napján forgalomba bocsátott és a most kiadott bélyegek nem csak a gyűjtők, de a szolnokiak számára is sokat jelenthetnek.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Díszborítékokat is kibocsátottak
Szolnok látnivalói azonban nem csak bélyegeken köszönnek vissza – két csodaszép díszboríték is forgalomba került az ünnepélyes ceremónia után. Egyiken a Református templomot csodálhatjuk meg esti fényben tündökölve, míg a másik a Rózsakertet ábrázolja.
A rendezvény végén az is kiderült, ki veheti át idén a vándordíjat „Az év legszebb bélyege” címért: az bélyeggyűjtők szavazatai alapján az elismerés Laczkó Anita tervezőgrafikus érdemelte ki.
A HUNFILA Országos Bélyegkiállítás szeptember 22. és 27 között látogatható az Agóra Kulturális Központ aulájában. Mindenképpen érdemes rá ellátogatni, hiszen a különleges bélyegek, blokkok és díszborítékok nemcsak Szolnok gazdag kulturális örökségét hirdetik, hanem maradandó emléket is kínálnak mindazoknak, akik kézbe veszik őket.
Új szerepek a színpadon és a magánéletben: különleges időszak vár Laki Péterre
Városrendészet Szolnokon: csodafegyver lehet, de van egy nagy bökkenő
Városrendészet Szolnokon: csodafegyver lehet, de van egy nagy bökkenő