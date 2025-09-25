Folyt a vér az utcán, életeket mentettek a törökszentmiklósiak – galériával

A valósághoz kísértetiesen hasonló szimulációkban kellett helytállniuk a versenyzőknek az 53. Országos Elsősegélynyújtó Versenyen, melyet múlt hétvégén, Győrben rendezett meg a Magyar Vöröskereszt. A kétnapos megmérettetésen közel háromszáz fiatal és felnőtt csapat mérte össze tudását.

Fotó: Győr+ Média/Ács Tamás

Az országos döntőben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét Törökszentmiklós képviselte mindhárom korosztályban – és óriási siker született: a felnőttek első helyezést értek el, míg az ifjúsági csapat a hetedik helyen végzett. A kiváló eredmény nem a véletlen műve: Gulácsiné Molnár Etelka, a Vöröskereszt törökszentmiklósi területi szervezetének vezetője viccesen úgy fogalmazott, hogy „időtlen idők óta készültek a versenyre”.

Viccet félretéve: tavaly október óta készültek a csapataink erre a megmérettetésre, Károlyfiné Szászi Anna iskolavédőnővel, aki már 2002 óta a motorja ennek az egésznek. Ő az, aki felkarolta ezt és aki az általános iskolásokat megszólította, belőlük aztán szép lassan kinőtt a felnőtt korosztály is. Kéthetete hétvégén összegyűltek, készültek – ez teljesen önkéntes alapon működik, és Anna személyisége nagyon erősen hozzájárult ahhoz, hogy ez ennyi éve ilyen lelkes csapattal tud működni.

Ehhez pedig kétség sem férhet, hiszen csapatok minden évben házi és megyei fordulókon bizonyítanak, innen jutnak el az országos döntőig. Idén mindhárom kategóriában a törökszentmiklósi fiatalok vitték el a vármegyei első helyet, így ők képviselték Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét Győrben.