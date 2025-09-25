3 órája
Folyt a vér az utcán, életeket mentettek a törökszentmiklósiak – galériával
Vérző sebek, váratlan rosszullét, epilepsziás roham, füstmérgezés, diszkóbaleset – egyetlen nap leforgása alatt ennyi esetet kellett ellátnia a törökszentmiklósi vöröskeresztes csapatnak. Az 53. Országos Elsősegélynyújtó Verseny bizony bővelkedett a változatos kihívásokban, de a miklósiak állták a sarat!
Műsebek és művér - de nagyon is igazi intézkedés. Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny hátborzongató képeket eredményezett.
Forrás: Győr+Média
A valósághoz kísértetiesen hasonló szimulációkban kellett helytállniuk a versenyzőknek az 53. Országos Elsősegélynyújtó Versenyen, melyet múlt hétvégén, Győrben rendezett meg a Magyar Vöröskereszt. A kétnapos megmérettetésen közel háromszáz fiatal és felnőtt csapat mérte össze tudását.
53. Országos Elsősegélynyújtó Verseny: művér, de igazi szakértelem
Az országos döntőben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét Törökszentmiklós képviselte mindhárom korosztályban – és óriási siker született: a felnőttek első helyezést értek el, míg az ifjúsági csapat a hetedik helyen végzett. A kiváló eredmény nem a véletlen műve: Gulácsiné Molnár Etelka, a Vöröskereszt törökszentmiklósi területi szervezetének vezetője viccesen úgy fogalmazott, hogy „időtlen idők óta készültek a versenyre”.
Viccet félretéve: tavaly október óta készültek a csapataink erre a megmérettetésre, Károlyfiné Szászi Anna iskolavédőnővel, aki már 2002 óta a motorja ennek az egésznek. Ő az, aki felkarolta ezt és aki az általános iskolásokat megszólította, belőlük aztán szép lassan kinőtt a felnőtt korosztály is. Kéthetete hétvégén összegyűltek, készültek – ez teljesen önkéntes alapon működik, és Anna személyisége nagyon erősen hozzájárult ahhoz, hogy ez ennyi éve ilyen lelkes csapattal tud működni.
Ehhez pedig kétség sem férhet, hiszen csapatok minden évben házi és megyei fordulókon bizonyítanak, innen jutnak el az országos döntőig. Idén mindhárom kategóriában a törökszentmiklósi fiatalok vitték el a vármegyei első helyet, így ők képviselték Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét Győrben.
53. Országos Elsősegélynyújtó VersenyFotók: Győr+ Média/Ács Tamás
Milyen egy elsősegélynyújtó verseny?
Az elsősegélynyújtó verseny lényege, hogy a résztvevők valósághű szituációkban bizonyítsák gyorsaságukat, szakmai felkészültségüket és lélekjelenlétüket. Idén hét kárhelyszínt és több elméleti állomást kellett teljesíteniük a csapatoknak, miközben élethűen sminkelt „sérültek” játszották el a balesetek áldozatait. A feladatok között volt:
- tömeges baleset: két autó ütközött, gyalogos és biciklis sérültekkel, pánikoló szemtanúkkal;
- háztűz: forró olaj miatt keletkezett füst, újraélesztést igénylő sérülttel, égési sebekkel;
- rolleres baleset: epilepsziás roham közben kellett ellátni a fiatal sérültet;
- vízimentés: a Mosoni-Dunán hajóval vitték a csapatokat, ahol a folyóból kellett kimenteni és ellátni a bajbajutottakat;
- diszkóbaleset: sötét, hangos helyszínen lettek rosszul fiatalok, akiket a versenyzőknek kellett segíteniük.
De nem lett volna mindez olyan drámaian valóságos az „áldozatok” nélkül, akik bizony nem hirtelen verbuvált civilek voltak, hanem komoly imitátor képzésen részt vett fiatalok. Ők tették igazán valósághűvé a műsebekkel, a spriccelő vérrel, az eljátszott epilepsziás rohammal.
A drámai helyzeteket civil „imitátorok” tették félelmetesen valóságossá: műsebek, spriccelő vér és életszerű viselkedés nehezítette a csapatok dolgát.
Miért fontos mindez?
Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny jóval több, mint egy évről évre megszervezett verseny: igazi életiskola. Az itt megszerzett tudás életeket menthet – akár az utcán, akár a családban, akár egy hétköznapi helyzetben.
A Magyar Vöröskereszt Törökszentmiklós csapata a felnőttek első helyezésével és az gyerek- és ifjúsági kategória 7. helyezésével pedig azzal a megnyugtató tudattal boldogítja az embert, hogy Törökszentmiklóson biztos, hogy lesz szakavatott kéz, amely ellátja ha bármi történik.
