Több fontos fórumot is tartottak ma Szolnokon, itt vannak a részletek
Padokon szexelő párok, drogosok és egy hulla – forrtak az indulatok a szolnoki fórumon
Kábítószeresekre, hajléktalanokra, erőszakos történésekre panaszkodtak a szolnoki vasútállomás környékén lakók. A helyiek azon a csütörtöki fórumon kaptak szót, amelyet Szolnok közbiztonsági helyzete kapcsán tartottak, és nem is tartották magukban mondandójukat.
A kátyútól a tisztasági gondokig mindenről szó esett a lakossági fórumon
Közösségi eseményt tartottak az Ormos Imre parkban, ahol dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Ádám Csaba önkormányzati képviselő beszélgetett az érdeklődőkkel. Az utcafórum lehetőséget adott arra, hogy a helyiek közvetlenül osszák meg véleményüket, kérdéseiket, és közösen keressenek megoldásokat a felmerülő problémákra.
Lezárások jönnek Szolnok belvárosában – mutatjuk, hol és mikor
Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Szolnok belvárosában szeptember 13-án, szombaton.
Hatalmas baleset bénította a forgalmat Abonynál, teljes volt útzár az M4-esen
Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó az M4-es autóút 83-84-es kilométere között, Abony térségében.
Több év kihagyás után, újra motoros felvonulással kezdődött a Gulyásfesztivál – galériával
Látványos motoros felvonulással vette kezdetét a Szolnoki Gulyásfesztivál.
Igazi vitaminbomba a piac sztárja, a szívroham esélyét is csökkenti
Szolnok vásárcsarnokának standjai szinte roskadoznak a friss zöldségek és gyümölcsök kínálatától. Legújabb piaci körképünkből kiderül, milyen alapanyagokból készíthetünk ínycsiklandó hétvégi fogásokat.
Filmbe illő autósüldözés: fának csapódott, majd mezítláb menekült a rendőrök elől – fotókkal
Szokatlan és veszélyes esemény zajlott Cegléden az elmúlt hétvégén, amelyre sokan felkapták a fejüket. A városban ugyanis autósüldözés bontakozott ki, amikor egy férfi a rendőrök elől próbált menekülni. Később az is kiderült, miért döntött a sofőr a szökés mellett.
Eltűnt egy idős nő Szolnokon, a rendőrség is megszólalt az ügyben
Naponta találkozhatunk a közösségi oldalakon posztokkal, melyekben eltűnt emberek felkutatásához kérnek segítséget. Az eltűnt személyek keresését azonban csak a rendőrség indíthatja el hivatalosan, ezért minden perc számít, és azonnal meg kell tenni a bejelentést. Egy, a családja által keresett idős szolnoki nő történetét például felkapta a közösségi média.
Sokan nem tudják, de ezeket a szabályokat már most is be kell(ene) tartaniuk az e-rollereseknek
Jövő évtől komoly szigorítások lépnek érvénybe az elektromos rollereket érintően. Sokan azonban nem tudják, hogy már jelenleg is vonatkoznak rájuk bizonyos közlekedési szabályok, melyekkel rengeteg baleset lenne megelőzhető. Mutatjuk azokat az elektromos roller szabályokat, amiket kötelező betartani!
Csak úgy ropták a táncot a gyerekek Jászberényben