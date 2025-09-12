szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Összefoglaló

7 órája

Több fontos fórumot is tartottak ma Szolnokon, itt vannak a részletek

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Szolnok közbiztonsági helyzete volt a témája a csütörtökön a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tartott lakossági fórumnak
Fotó: Nagy Balázs

Padokon szexelő párok, drogosok és egy hulla – forrtak az indulatok a szolnoki fórumon

Kábítószeresekre, hajléktalanokra, erőszakos történésekre panaszkodtak a szolnoki vasútállomás környékén lakók. A helyiek azon a csütörtöki fórumon kaptak szót, amelyet Szolnok közbiztonsági helyzete kapcsán tartottak, és nem is tartották magukban mondandójukat.

A kátyútól a tisztasági gondokig mindenről szó esett a lakossági fórumon

Fotó: Nyitrai Fanni

Közösségi eseményt tartottak az Ormos Imre parkban, ahol dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Ádám Csaba önkormányzati képviselő beszélgetett az érdeklődőkkel. Az utcafórum lehetőséget adott arra, hogy a helyiek közvetlenül osszák meg véleményüket, kérdéseiket, és közösen keressenek megoldásokat a felmerülő problémákra.

Lezárások jönnek Szolnok belvárosában – mutatjuk, hol és mikor

Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Szolnok belvárosában
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Szolnok belvárosában szeptember 13-án, szombaton.

Hatalmas baleset bénította a forgalmat Abonynál, teljes volt útzár az M4-esen

Kisteherautóval ütközött egy autó az M4-esen
Forrás:  jasz.katasztrofavedelem.hu

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó az M4-es autóút 83-84-es kilométere között, Abony térségében.

Több év kihagyás után, újra motoros felvonulással kezdődött a Gulyásfesztivál – galériával

Fotó: Mészáros János

Látványos motoros felvonulással vette kezdetét a Szolnoki Gulyásfesztivál.

Igazi vitaminbomba a piac sztárja, a szívroham esélyét is csökkenti

piaci körkép Szolnokon
Piaci körkép: az abonyi Skultéti Róbert kínálatában szép számban megtalálható a tök több fajtája is
Fotó: Mészáros János

Szolnok vásárcsarnokának standjai szinte roskadoznak a friss zöldségek és gyümölcsök kínálatától. Legújabb piaci körképünkből kiderül, milyen alapanyagokból készíthetünk ínycsiklandó hétvégi fogásokat.

Filmbe illő autósüldözés: fának csapódott, majd mezítláb menekült a rendőrök elől – fotókkal

autósüldözés zajlott Cegléden
Autósüldözés borította fel Cegléd nyugalmát szombaton
Forrás: Dél-Pest Megyei Panoráma

Szokatlan és veszélyes esemény zajlott Cegléden az elmúlt hétvégén, amelyre sokan felkapták a fejüket. A városban ugyanis autósüldözés bontakozott ki, amikor egy férfi a rendőrök elől próbált menekülni. Később az is kiderült, miért döntött a sofőr a szökés mellett.

Eltűnt egy idős nő Szolnokon, a rendőrség is megszólalt az ügyben

Detective,,Search,Party,And,Flashlight,At,Night,In,Field,,Missing
Az „Eltűnt!” feliratú posztok gyakran terjednek közösségi oldalakon, de önmagukban nem indítják el a hivatalos keresést
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Naponta találkozhatunk a közösségi oldalakon posztokkal, melyekben eltűnt emberek felkutatásához kérnek segítséget. Az eltűnt személyek keresését azonban csak a rendőrség indíthatja el hivatalosan, ezért minden perc számít, és azonnal meg kell tenni a bejelentést. Egy, a családja által keresett idős szolnoki nő történetét például felkapta a közösségi média.

Sokan nem tudják, de ezeket a szabályokat már most is be kell(ene) tartaniuk az e-rollereseknek

elektromos roller szabályok 2025-ben
Az elektromos roller szabályok több balesetet is megakadályozhatnak – összefoglaló
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Jövő évtől komoly szigorítások lépnek érvénybe az elektromos rollereket érintően. Sokan azonban nem tudják, hogy már jelenleg is vonatkoznak rájuk bizonyos közlekedési szabályok, melyekkel rengeteg baleset lenne megelőzhető. Mutatjuk azokat az elektromos roller szabályokat, amiket kötelező betartani!

Csak úgy ropták a táncot a gyerekek Jászberényben

 

