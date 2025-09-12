Több fontos fórumot is tartottak ma Szolnokon, itt vannak a részletek

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Szolnok közbiztonsági helyzete volt a témája a csütörtökön a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tartott lakossági fórumnak

Fotó: Nagy Balázs

Padokon szexelő párok, drogosok és egy hulla – forrtak az indulatok a szolnoki fórumon

Kábítószeresekre, hajléktalanokra, erőszakos történésekre panaszkodtak a szolnoki vasútállomás környékén lakók. A helyiek azon a csütörtöki fórumon kaptak szót, amelyet Szolnok közbiztonsági helyzete kapcsán tartottak, és nem is tartották magukban mondandójukat.

A kátyútól a tisztasági gondokig mindenről szó esett a lakossági fórumon

Fotó: Nyitrai Fanni

Közösségi eseményt tartottak az Ormos Imre parkban, ahol dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Ádám Csaba önkormányzati képviselő beszélgetett az érdeklődőkkel. Az utcafórum lehetőséget adott arra, hogy a helyiek közvetlenül osszák meg véleményüket, kérdéseiket, és közösen keressenek megoldásokat a felmerülő problémákra.

Lezárások jönnek Szolnok belvárosában – mutatjuk, hol és mikor

Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Szolnok belvárosában

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Szolnok belvárosában szeptember 13-án, szombaton.

Hatalmas baleset bénította a forgalmat Abonynál, teljes volt útzár az M4-esen

Kisteherautóval ütközött egy autó az M4-esen

Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó az M4-es autóút 83-84-es kilométere között, Abony térségében.

Több év kihagyás után, újra motoros felvonulással kezdődött a Gulyásfesztivál – galériával

Fotó: Mészáros János

Látványos motoros felvonulással vette kezdetét a Szolnoki Gulyásfesztivál.

Igazi vitaminbomba a piac sztárja, a szívroham esélyét is csökkenti

Piaci körkép: az abonyi Skultéti Róbert kínálatában szép számban megtalálható a tök több fajtája is

Fotó: Mészáros János

Szolnok vásárcsarnokának standjai szinte roskadoznak a friss zöldségek és gyümölcsök kínálatától. Legújabb piaci körképünkből kiderül, milyen alapanyagokból készíthetünk ínycsiklandó hétvégi fogásokat.

Filmbe illő autósüldözés: fának csapódott, majd mezítláb menekült a rendőrök elől – fotókkal

Autósüldözés borította fel Cegléd nyugalmát szombaton

Forrás: Dél-Pest Megyei Panoráma

Szokatlan és veszélyes esemény zajlott Cegléden az elmúlt hétvégén, amelyre sokan felkapták a fejüket. A városban ugyanis autósüldözés bontakozott ki, amikor egy férfi a rendőrök elől próbált menekülni. Később az is kiderült, miért döntött a sofőr a szökés mellett.

