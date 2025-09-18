1 órája
Gyermekeket is kórházba vittek a martfűi baleset után
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Eltűnt csekkek miatt aggódnak a lakók, utánajártunk az építményadó körüli zűrzavarnak
A lakosság egy része hozzánk fordult segítségért. Még mindig sokan nem kaptak postán keresztül a szolnoki építményadóra vonatkozó fizetési értesítést és csekket, ezért attól tartanak, hogy jelentős bírságra számíthatnak. Hírportálunk utánajárt, milyen okok állnak a probléma mögött, és milyen következményei lehetnek a befizetés elmaradásának.
Abony kulturális öröksége került középpontba a hétvégén – az Ungár kúria adott otthont a színes programoknak
Izgalmas hétvégén vannak túl az abonyiak. A szilvalekvár főzés mellett az Abonyi Értékek Napja gazdagította a település programkínálatát, amit a Tarkaborjú Egyesület szervezett.
Újabb díjat zsebelhetett be a napokban a Szigligeti színművésze
A napokban adták át a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozatának díjait. Az egyik elismerést a Szolnoki Szigligeti Színház fiatal művésznőjének adták át.
Megszólalt a mentőszolgálat a martfűi balesetről: gyermekeket kellett kórházba szállítani
Több mentőautó érkezett ahhoz a balesethez, mely szerda délután történt Martfűn a körforgalomnál. Információk szerint gyermekek sérültek meg. Utánajártunk, valóban így történt-e.
Hatalmas lángok az M4-esnél: ezért kellett száguldaniuk a tűzoltóknak
Tűz ütött ki Szolnok külterületén, az M4-es autóút közelében csütörtök délután. A lángok körülbelül hetven körbálát és az aljnövényzetet érintették.
Vérlázító állatkínzás: bokszzsáknak használta a kutyáját egy férfi – íme, a sokkoló ügy részletei!
Állatkínzás miatt emeltek vádat egy 46 éves jászárokszállási férfi ellen, aki saját kutyáját akasztotta fel a terasz korlátjára, majd ütlegelni kezdte. A szomszédok közbelépése akadályozta meg a tragédiát...
Mindenki sorban áll a piacon ezért a ropogós „szuperélelmiszerért”, amely igazi vitaminbomba is
Csütörtök reggel ismét óriási kínálat tárult a vásárlók elé a helyi piacon. A szezonális zöldségek mellett még helyet kapnak a nyár utolsó termései is, de már javában felváltotta őket az őszi bőség. Íme legfrissebb piaci körképünk, pontos árakkal ellátva!