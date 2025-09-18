Gyermekeket is kórházba vittek a martfűi baleset után

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: a szolnoki építményadó a nemrégen megszavazott rendelet hatályba lépése óta méretes vitatéma a városban Fotó: Mészáros János

Eltűnt csekkek miatt aggódnak a lakók, utánajártunk az építményadó körüli zűrzavarnak

A lakosság egy része hozzánk fordult segítségért. Még mindig sokan nem kaptak postán keresztül a szolnoki építményadóra vonatkozó fizetési értesítést és csekket, ezért attól tartanak, hogy jelentős bírságra számíthatnak. Hírportálunk utánajárt, milyen okok állnak a probléma mögött, és milyen következményei lehetnek a befizetés elmaradásának.

Abony kulturális öröksége került középpontba a hétvégén – az Ungár kúria adott otthont a színes programoknak

Abonyi Értékek Napja: a város kulcsfontosságú pontjait látogatták meg az abonyiak Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Izgalmas hétvégén vannak túl az abonyiak. A szilvalekvár főzés mellett az Abonyi Értékek Napja gazdagította a település programkínálatát, amit a Tarkaborjú Egyesület szervezett.

Újabb díjat zsebelhetett be a napokban a Szigligeti színművésze

Biró Panna Dominika a Budapest a fiatal tehetségekért díjjal Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház fb-oldala

A napokban adták át a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozatának díjait. Az egyik elismerést a Szolnoki Szigligeti Színház fiatal művésznőjének adták át.

Megszólalt a mentőszolgálat a martfűi balesetről: gyermekeket kellett kórházba szállítani

Négy mentőautó állt a martfűi körforgalomnál a baleset helyszínén, melyben gyermekek is megsérültek Forrás: Facebook/Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók

Több mentőautó érkezett ahhoz a balesethez, mely szerda délután történt Martfűn a körforgalomnál. Információk szerint gyermekek sérültek meg. Utánajártunk, valóban így történt-e.

Hatalmas lángok az M4-esnél: ezért kellett száguldaniuk a tűzoltóknak

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Tűz ütött ki Szolnok külterületén, az M4-es autóút közelében csütörtök délután. A lángok körülbelül hetven körbálát és az aljnövényzetet érintették.

Vérlázító állatkínzás: bokszzsáknak használta a kutyáját egy férfi – íme, a sokkoló ügy részletei!

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Állatkínzás miatt emeltek vádat egy 46 éves jászárokszállási férfi ellen, aki saját kutyáját akasztotta fel a terasz korlátjára, majd ütlegelni kezdte. A szomszédok közbelépése akadályozta meg a tragédiát...

Mindenki sorban áll a piacon ezért a ropogós „szuperélelmiszerért”, amely igazi vitaminbomba is

Piaci körképünkből kiderül, milyen vitaminbombákat vásárolhat most a standokról Fotó: Nyitrai Fanni

Csütörtök reggel ismét óriási kínálat tárult a vásárlók elé a helyi piacon. A szezonális zöldségek mellett még helyet kapnak a nyár utolsó termései is, de már javában felváltotta őket az őszi bőség. Íme legfrissebb piaci körképünk, pontos árakkal ellátva!