1 órája
Szerencsekoncertek: felejthetetlen slágerek, életre szóló élmény – két sztár is fellépett Jászberényben
A Szajol betalált a Paksnak a Magyar Kupában, sokan életre szóló élményt szereztek – galériával, videóval
Sokan új élményekkel gazdagodtak szombaton. Azok legalábbis biztos, akik kilátogattak a Szajol Paks elleni Magyar Kupa mérkőzésére, hiszen amellett, hogy a találkozó is hozott izgalmakat, a kedvencekkel készült közös képek és aláírások többeknek feldobták a napját. Az összecsapás a papírforma szerint alakult, de így is jó emlékekkel távozhattak a szajoliak és a paksiak egyaránt a meccs után.
Büntetést kockáztat, ha így tartja a kutyáját: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ezt nem tudja!
Kiszökött a rossz kerítésen át? Póráz nélkül sétáltatja mert „olyan okos, tudja, mit szabad és mit nem”? Panelban kizárja az erkélyre, hogy levegőzzön, amíg távol van? Vigyázzon, mert mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha figyelmen kívül hagyja a kutyatartás szabályait!
Több ezer jászberényi kiáltott fel, mikor égő fáklyával a kezében Szikora Robi kiszaladt eléjük – videóval, galériával
Előbb a TNT robbantott Jászberényben, majd színpadra lépett Szikora Róbert és az R-GO. A Szerencsekoncertek jászberényi állomásán jártunk.
Melyik a legfinomabb gulyás? Hangulatjelentés a Szolnoki Gulyásfesztiválról – galériával, videóval
Péntek délután motorosfelvonulással indult a város egyik legnépszerűbb rendezvénye, szombatra pedig megtelt a Tiszaliget bográcsokkal és látogatókkal. A Szolnoki Gulyásfesztivál három évtizede a hagyomány és a közösség ünnepe.
El sem hinné, melyik a leghosszabb szolnoki buszvonal: mutatjuk a rekordjárat megállóit!
Szolnokon mintegy 40 buszjárat közlekedik naponta többször is, egyes vonalakon akár óránként két-három indulással, lefedve a jászkunsági vármegyeszékhely teljes területét. A legnépszerűbbek talán a Széchenyi városrészre, illetve a Szandaszőlősre érkező helyi buszjáratok, hiszen ezeket rengeteg diák veszi igénybe a hétköznapokban. Van egy olyan vonal azonban, melyen ha az első megállótól az utolsóig közlekedünk, az bizony több mint 1 órás utazást jelent! Ön tudja, hogy melyik számozású buszjáratról van szó? Tartson velünk, most megmutatjuk!
Rendőrautók és egyenruhások mindenhol: hatalmas rendőrségi akció kezdődött a városban – videóval
Óriási rendőrségi akcióról szólnak a hírek Abonyban. Kiderült, a DELTA program akciója zajlott a városban szeptemberben. A hatóságok a település több helyszínére egyidejűleg vonultak ki.
Szörnyű támadás Kenderesen, életveszélyesen megsérült egy édesapa
Döbbenetes erőszak Kenderesen: egy 25 éves férfi szerszámnyéllel ütött fejbe egy édesapát, aki lányát akarta megvédeni. A brutális támadás életveszélyes fejsérülést okozott.