Szerencsekoncertek: felejthetetlen slágerek, életre szóló élmény – két sztár is fellépett Jászberényben

A Szajol betalált a Paksnak a Magyar Kupában, sokan életre szóló élményt szereztek – galériával, videóval

Sokan új élményekkel gazdagodtak szombaton. Azok legalábbis biztos, akik kilátogattak a Szajol Paks elleni Magyar Kupa mérkőzésére, hiszen amellett, hogy a találkozó is hozott izgalmakat, a kedvencekkel készült közös képek és aláírások többeknek feldobták a napját. Az összecsapás a papírforma szerint alakult, de így is jó emlékekkel távozhattak a szajoliak és a paksiak egyaránt a meccs után.

Igazi futballünnepet hozott a Szajol Paks elleni Magyar Kupa-mérkőzése: Hahn János (zöld mezben) szerezte a címvédő első találatát

Fotó: Mészáros János

Büntetést kockáztat, ha így tartja a kutyáját: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ezt nem tudja!

Kiszökött a rossz kerítésen át? Póráz nélkül sétáltatja mert „olyan okos, tudja, mit szabad és mit nem”? Panelban kizárja az erkélyre, hogy levegőzzön, amíg távol van? Vigyázzon, mert mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha figyelmen kívül hagyja a kutyatartás szabályait!

A kutyatartás szabályai szerint csak pórázon lehet sétáltatni az ebeket a városban.

Fotó: Czinege Melinda / Haon.hu / Forrás: Illusztráció / MW archív

Több ezer jászberényi kiáltott fel, mikor égő fáklyával a kezében Szikora Robi kiszaladt eléjük – videóval, galériával

Előbb a TNT robbantott Jászberényben, majd színpadra lépett Szikora Róbert és az R-GO. A Szerencsekoncertek jászberényi állomásán jártunk.

Szikora Róbert és az R-GO is a Szerencsekoncertek jászberényi állomásának sztárfellépője volt

Fotó: Pesti József

Melyik a legfinomabb gulyás? Hangulatjelentés a Szolnoki Gulyásfesztiválról – galériával, videóval

Péntek délután motorosfelvonulással indult a város egyik legnépszerűbb rendezvénye, szombatra pedig megtelt a Tiszaliget bográcsokkal és látogatókkal. A Szolnoki Gulyásfesztivál három évtizede a hagyomány és a közösség ünnepe.

Több mint harminc főzőcsapat méri össze tudását a Gulyáskirály címért

Fotó: Mészáros János

El sem hinné, melyik a leghosszabb szolnoki buszvonal: mutatjuk a rekordjárat megállóit!

Szolnokon mintegy 40 buszjárat közlekedik naponta többször is, egyes vonalakon akár óránként két-három indulással, lefedve a jászkunsági vármegyeszékhely teljes területét. A legnépszerűbbek talán a Széchenyi városrészre, illetve a Szandaszőlősre érkező helyi buszjáratok, hiszen ezeket rengeteg diák veszi igénybe a hétköznapokban. Van egy olyan vonal azonban, melyen ha az első megállótól az utolsóig közlekedünk, az bizony több mint 1 órás utazást jelent! Ön tudja, hogy melyik számozású buszjáratról van szó? Tartson velünk, most megmutatjuk!