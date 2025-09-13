szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

3 órája

Szerencsekoncertek: felejthetetlen slágerek, életre szóló élmény – két sztár is fellépett Jászberényben

Címkék#szolnoki gulyásfesztivál#rendőrségi akció#összefoglaló#Magyar Kupa#kutyatartás#koncert

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló hírek egy helyen
Napi összefoglaló a legfontosabb, legérdekesebb híreinkből
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A Szajol betalált a Paksnak a Magyar Kupában, sokan életre szóló élményt szereztek – galériával, videóval

Sokan új élményekkel gazdagodtak szombaton. Azok legalábbis biztos, akik kilátogattak a Szajol Paks elleni Magyar Kupa mérkőzésére, hiszen amellett, hogy a találkozó is hozott izgalmakat, a kedvencekkel készült közös képek és aláírások többeknek feldobták a napját. Az összecsapás a papírforma szerint alakult, de így is jó emlékekkel távozhattak a szajoliak és a paksiak egyaránt a meccs után.

Igazi futballünnepet hozott a Szajol Paks elleni Magyar Kupa-mérkőzése: Hahn János (zöld mezben) szerezte a címvédő első találatát
Fotó: Mészáros János

Büntetést kockáztat, ha így tartja a kutyáját: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ezt nem tudja!

Kiszökött a rossz kerítésen át? Póráz nélkül sétáltatja mert „olyan okos, tudja, mit szabad és mit nem”? Panelban kizárja az erkélyre, hogy levegőzzön, amíg távol van? Vigyázzon, mert mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha figyelmen kívül hagyja a kutyatartás szabályait!

CM20250319_DKV kutyák ingyen utazhatnak_HAON (2)
A kutyatartás szabályai szerint csak pórázon lehet sétáltatni az ebeket a városban. 
Fotó: Czinege Melinda / Haon.hu / Forrás:  Illusztráció / MW archív

Több ezer jászberényi kiáltott fel, mikor égő fáklyával a kezében Szikora Robi kiszaladt eléjük – videóval, galériával

Előbb a TNT robbantott Jászberényben, majd színpadra lépett Szikora Róbert és az R-GO. A Szerencsekoncertek jászberényi állomásán jártunk.

Szikora Róbert és az R-GO is a Szerencsekoncertek jászberényi állomásának sztárfellépője volt
Fotó: Pesti József

Melyik a legfinomabb gulyás? Hangulatjelentés a Szolnoki Gulyásfesztiválról – galériával, videóval

Péntek délután motorosfelvonulással indult a város egyik legnépszerűbb rendezvénye, szombatra pedig megtelt a Tiszaliget bográcsokkal és látogatókkal. A Szolnoki Gulyásfesztivál három évtizede a hagyomány és a közösség ünnepe.

Több mint harminc főzőcsapat méri össze tudását a Gulyáskirály címért
Fotó: Mészáros János

El sem hinné, melyik a leghosszabb szolnoki buszvonal: mutatjuk a rekordjárat megállóit!

Szolnokon mintegy 40 buszjárat közlekedik naponta többször is, egyes vonalakon akár óránként két-három indulással, lefedve a jászkunsági vármegyeszékhely teljes területét. A legnépszerűbbek talán a Széchenyi városrészre, illetve a Szandaszőlősre érkező helyi buszjáratok, hiszen ezeket rengeteg diák veszi igénybe a hétköznapokban. Van egy olyan vonal azonban, melyen ha az első megállótól az utolsóig közlekedünk, az bizony több mint 1 órás utazást jelent! Ön tudja, hogy melyik számozású buszjáratról van szó? Tartson velünk, most megmutatjuk!

a leghosszabb vonal a szolnoki helyi buszjáratok közül
Két érdekesség is fókuszba került a szolnoki helyi buszjáratok kapcsán
Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Rendőrautók és egyenruhások mindenhol: hatalmas rendőrségi akció kezdődött a városban – videóval

Óriási rendőrségi akcióról szólnak a hírek Abonyban. Kiderült, a DELTA program akciója zajlott a városban szeptemberben. A hatóságok a település több helyszínére egyidejűleg vonultak ki.

DELTA program Abonyban: egy férfit őrizetbe vettek a hatóságok
Fotó: Fehér Gábor / Forrás: Illusztráció

Szörnyű támadás Kenderesen, életveszélyesen megsérült egy édesapa

Döbbenetes erőszak Kenderesen: egy 25 éves férfi szerszámnyéllel ütött fejbe egy édesapát, aki lányát akarta megvédeni. A brutális támadás életveszélyes fejsérülést okozott.

Ezen a helyszínen történt a bántalmazás
Forrás: Magyarország Ügyészsége
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu