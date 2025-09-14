Különleges nap volt a szajoliak számára, NB I.-es csapat érkezett hozzájuk

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Két fenevad tartja rettegésben a várost, mindent lemészárolnak, ami az útjukba kerül

Két elszabadult állat rendezett vérengzést a Tiszaföldvárhoz tartozó tanyavilágban. A két kóbor kutya már háztáji állatokra, illetve egyes hírek szerint az emberekre is rátámad. Mi a megoldás?

Két kóbór kutya támadja a háztáji állatokat Tiszaföldváron

Fotó: Beküldött

Különleges hal bukkant fel a Zagyvában, ez még a szakembereket is meglepte

Különleges fogásról érkezett hír a napokban a Zagyva partjáról. Egy horgász olyan fogást emelt ki a vízből, mely eddig nem volt jellemző a folyóban. Mint kiderült, egy védett hal akadt horogra. Mutatjuk a részleteket!

A védett hal egy leánykoncér, amely korábban még nem volt jelen a Zagyvában

Fotó: Galler Ákos / Forrás: Magyar Haltani Társaság

Kitálalt Szikora Robi Jászberényben: „külföldre megyek”

Sok ezer jászberényi előtt lépett fel péntek este Szikora Róbert és az R-GO. Az énekes a Szerencsekoncertek sorozat előtt elmondta, Amerikába megy.

Szikora Róbert a Szerencsekoncertek jászberényi állomásán. A zenészlegenda hamarosan Amerikában lép fel

Fotó: Pesti József

„Jól éreztem magam” – Böde Dániel és a hazai gólszerző is értékelt a Szajol és a Paks meccse után – videóval

Futballünnep Szajolban. Szombaton fogadta ugyanis a Szajol KLK a Paksi FC-t a Magyar Kupában, amire szinte az egész község megmozdult. A helyi csapat jól teljesített, de mindenki, aki ott volt, örök emlékeket szerzett. A hazaiak részéről Kacskó János és Szentmiklósi Dániel, a paksiaktól Böde Dániel értékelt hírportálunknak.

Böde Dániellel (jobbra) megküzdöttek a szajoliak, két gólt is szerzett a válogatott támadó

Fotó: Mészáros János

Sokkoló jelenetek a lakásotthonban: kényszerítésről, verésről szólnak a hírek

Egy fiatalkorú vádlott ügyében emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség. A fiúnak minősített emberkereskedelem és kényszermunka miatt kell felelnie a bíróságon, miután a vádirat szerint társait kényszerítette koldulásra és cigarettacsikkek gyűjtésére.

Elképesztő történet egy lakásotthonból: vádat emeletek egy fiú ellen

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Futótűzként terjedt a hír: újabb késelés történt a szolnoki lakótelepen – megszólalt a rendőrség

Futótűzként terjed egy közösségi bejegyzés sokkoló tartalma Szolnokon. A poszt szerzője és több hozzászóló szerint is késelés történt az éjjel a Széchenyi lakótelepen. Az ügyben a rendőrség is megszólalt – ez történt éjszaka a szolnoki lakótelepen.

Futótűzként terjedt a hír, hogy késelés történt Szolnokon

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archív

Botrány lett a parkolásból: így bukott le a szolnoki sofőr, aki erre biztosan nem számított

Egy szolnoki parkolóban történt eset váltott ki komoly indulatokat a közösségi médiában. Egy sima koccanásos balesetnek indult, de élénk vita alakult ki: mit kellett volna tennie a figyelmetlen sofőrnek?