Összefoglaló

1 órája

Vajon kiderül egyszer az igazság? Kunszentmárton rejtélyéről még most is beszélnek

Címkék#napi hírösszefoglaló#hírek#összefoglaló

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

napi összefoglaló egy helyen
Napi összefoglaló a legfontosabb, legérdekesebb híreinkből
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Ha ezt a videót látod, kétszer is meggondolod, bemenj-e a Tiszába

Szinte hihetetlen, milyen zsákmány akadt horogra a Tiszán. A mostani kapitális fogás nemcsak a horgászokat, hanem a laikusokat is ámulatba ejtette. Az óriáshal látványa után bárki kétszer is meggondolná, mielőtt újra a népszerű folyó vizébe merészkedne. Mutatjuk a részleteket!

Meghökkentő videón a kapitális fogás: a Tiszában akadt horogra az óriás
Forrás: MADCAT Magyarország Facebook-oldala

Ezzel a módszerrel garantáltan távol tarthatjuk a rosszfiúkat otthonunktól

Nem érzi magát biztonságban otthonában? Tart a betörőktől, vagy esetleg már volt is rossz tapasztalata? Most megmutatjuk, hogy a betörés elleni védelem milyen eszközöket kínál – a legegyszerűbbtől a komplett rendszerekig.

Létezik ennél hatékonyabb betörés elleni védelem! 
Forrás: Illusztáció/Shutterstock

A szolnoki kislány és Kapu Tibor együtt zúzta a Tankcsapdát Debrecenben mintegy 20 ezer ember előtt – videóval

A Szolnok Campusával is érdekelt Debreceni Egyetem szeptember 17-én tartotta hagyományos tanévnyitó showját, a yoUDay-t. A szórakoztató látványelemekkel és koncertélményekkel tarkított buli egyik sztárfellépője, meglepő módon Kapu Tibor űrhajósunk volt, aki Szirota Jenniferrel és a szolnoki születésű Barabás „Lencsivel” közösen egy Tankcsapda-nótát énekeltek el.

Kapu Tibor, Szirota Jennifer, Barabás Lelle Sára
Kapu Tibor, Barabás Lelle Sára és Szirota Jennifer a Tankcsapda Ez az a ház című rocknótáját zúzták a debreceni yoUDay-en
Forrás: Barabás Nóra fb-oldala

Soha nem látott összefogás indult egy családért, akiknek hónapok óta nincs fedél a fejük felett

Egy helyi család helyzete mozgatta meg a közösségi oldalakat. Az összefogás példája lett Cibakháza, ahol egy család jó ideje tető nélküli házban éli mindennapjait. Remélhetőleg azonban már nem sokáig!

A Földvári út ház zteteje hónapok óta hiányos. Cibakháza lakosai összefogtak, hogy új tetőt kapjon a család.
Fotó: Beküldött

Csernobil árnyéka a Jászkunságban – titkok a Pannónia Szőrmegyár körül – galériával, videóval

A kunszentmártoni gyár egykor ipari büszkeség volt, amelynek kapuin naponta százak léptek be dolgozni. Mára a Pannónia Szőrmegyár a pusztulás, a mérgezett örökség és a titokzatos legendák szimbóluma lett.

A Pannónia Szőrmegyár ma omladozó épülettömbje Kunszentmártonban
Fotó: Mészáros János

Lőfegyverek mellett háborús titkot is rejtett a tiszafüredi férfi otthona – videóval

Kommandós akcióval ért véget egy békésnek hitt tiszafüredi otthon nyugalma. A rendőrség közlése szerint lőfegyverek Tiszafüreden kerültek elő egy 62 éves férfi házából, aki engedély nélkül rejtegette azokat.

Terrorelhárítási Központ műveleti csoportja elfogta és előállított egy férfit, aki több lőfegyvert tartott engedély nélkül
Forrás: Terrorelhárítási Központ

Drámai pillanatok Szolnokon, fedélzeti kamera rögzítette a sokkoló jelenetet a zebrán – videóval

Életveszélyes helyzet alakult ki Szolnokon, egy zebránál. Egy fedélzeti kamera videója mutatta meg, mennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy gyalogos, ha az autós nem tartja be a gyalogos átkelőhely szabályait. A rendőrség hangsúlyozza: a zebránál mindenki felelős, és egyetlen rossz mozdulat is végzetes lehet, és egyértelműen kimondták, mi a legnagyobb hiba, amit az autósok elkövetnek.

A gyalogos átkelőhely szabályairól beszélt Dávid Mónika rendőr alezredes
A gyalogos átkelőhely szabályairól tájékoztatott Dávid Mónika rendőr alezredes
Fotó: Nagy Balázs Archív

 

