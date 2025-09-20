Vajon kiderül egyszer az igazság? Kunszentmárton rejtélyéről még most is beszélnek

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Ha ezt a videót látod, kétszer is meggondolod, bemenj-e a Tiszába

Szinte hihetetlen, milyen zsákmány akadt horogra a Tiszán. A mostani kapitális fogás nemcsak a horgászokat, hanem a laikusokat is ámulatba ejtette. Az óriáshal látványa után bárki kétszer is meggondolná, mielőtt újra a népszerű folyó vizébe merészkedne. Mutatjuk a részleteket!

Meghökkentő videón a kapitális fogás: a Tiszában akadt horogra az óriás

Forrás: MADCAT Magyarország Facebook-oldala

Ezzel a módszerrel garantáltan távol tarthatjuk a rosszfiúkat otthonunktól

Nem érzi magát biztonságban otthonában? Tart a betörőktől, vagy esetleg már volt is rossz tapasztalata? Most megmutatjuk, hogy a betörés elleni védelem milyen eszközöket kínál – a legegyszerűbbtől a komplett rendszerekig.

Létezik ennél hatékonyabb betörés elleni védelem!

Forrás: Illusztáció/Shutterstock

A szolnoki kislány és Kapu Tibor együtt zúzta a Tankcsapdát Debrecenben mintegy 20 ezer ember előtt – videóval

A Szolnok Campusával is érdekelt Debreceni Egyetem szeptember 17-én tartotta hagyományos tanévnyitó showját, a yoUDay-t. A szórakoztató látványelemekkel és koncertélményekkel tarkított buli egyik sztárfellépője, meglepő módon Kapu Tibor űrhajósunk volt, aki Szirota Jenniferrel és a szolnoki születésű Barabás „Lencsivel” közösen egy Tankcsapda-nótát énekeltek el.

Kapu Tibor, Barabás Lelle Sára és Szirota Jennifer a Tankcsapda Ez az a ház című rocknótáját zúzták a debreceni yoUDay-en

Forrás: Barabás Nóra fb-oldala

Soha nem látott összefogás indult egy családért, akiknek hónapok óta nincs fedél a fejük felett

Egy helyi család helyzete mozgatta meg a közösségi oldalakat. Az összefogás példája lett Cibakháza, ahol egy család jó ideje tető nélküli házban éli mindennapjait. Remélhetőleg azonban már nem sokáig!

A Földvári út ház zteteje hónapok óta hiányos. Cibakháza lakosai összefogtak, hogy új tetőt kapjon a család.

Fotó: Beküldött

Csernobil árnyéka a Jászkunságban – titkok a Pannónia Szőrmegyár körül – galériával, videóval

A kunszentmártoni gyár egykor ipari büszkeség volt, amelynek kapuin naponta százak léptek be dolgozni. Mára a Pannónia Szőrmegyár a pusztulás, a mérgezett örökség és a titokzatos legendák szimbóluma lett.

A Pannónia Szőrmegyár ma omladozó épülettömbje Kunszentmártonban

Fotó: Mészáros János

Lőfegyverek mellett háborús titkot is rejtett a tiszafüredi férfi otthona – videóval

Kommandós akcióval ért véget egy békésnek hitt tiszafüredi otthon nyugalma. A rendőrség közlése szerint lőfegyverek Tiszafüreden kerültek elő egy 62 éves férfi házából, aki engedély nélkül rejtegette azokat.