Vajon kiderül egyszer az igazság? Kunszentmárton rejtélyéről még most is beszélnek
Ha ezt a videót látod, kétszer is meggondolod, bemenj-e a Tiszába
Szinte hihetetlen, milyen zsákmány akadt horogra a Tiszán. A mostani kapitális fogás nemcsak a horgászokat, hanem a laikusokat is ámulatba ejtette. Az óriáshal látványa után bárki kétszer is meggondolná, mielőtt újra a népszerű folyó vizébe merészkedne. Mutatjuk a részleteket!
Ezzel a módszerrel garantáltan távol tarthatjuk a rosszfiúkat otthonunktól
Nem érzi magát biztonságban otthonában? Tart a betörőktől, vagy esetleg már volt is rossz tapasztalata? Most megmutatjuk, hogy a betörés elleni védelem milyen eszközöket kínál – a legegyszerűbbtől a komplett rendszerekig.
A szolnoki kislány és Kapu Tibor együtt zúzta a Tankcsapdát Debrecenben mintegy 20 ezer ember előtt – videóval
A Szolnok Campusával is érdekelt Debreceni Egyetem szeptember 17-én tartotta hagyományos tanévnyitó showját, a yoUDay-t. A szórakoztató látványelemekkel és koncertélményekkel tarkított buli egyik sztárfellépője, meglepő módon Kapu Tibor űrhajósunk volt, aki Szirota Jenniferrel és a szolnoki születésű Barabás „Lencsivel” közösen egy Tankcsapda-nótát énekeltek el.
Soha nem látott összefogás indult egy családért, akiknek hónapok óta nincs fedél a fejük felett
Egy helyi család helyzete mozgatta meg a közösségi oldalakat. Az összefogás példája lett Cibakháza, ahol egy család jó ideje tető nélküli házban éli mindennapjait. Remélhetőleg azonban már nem sokáig!
Csernobil árnyéka a Jászkunságban – titkok a Pannónia Szőrmegyár körül – galériával, videóval
A kunszentmártoni gyár egykor ipari büszkeség volt, amelynek kapuin naponta százak léptek be dolgozni. Mára a Pannónia Szőrmegyár a pusztulás, a mérgezett örökség és a titokzatos legendák szimbóluma lett.
Lőfegyverek mellett háborús titkot is rejtett a tiszafüredi férfi otthona – videóval
Kommandós akcióval ért véget egy békésnek hitt tiszafüredi otthon nyugalma. A rendőrség közlése szerint lőfegyverek Tiszafüreden kerültek elő egy 62 éves férfi házából, aki engedély nélkül rejtegette azokat.
Drámai pillanatok Szolnokon, fedélzeti kamera rögzítette a sokkoló jelenetet a zebrán – videóval
Életveszélyes helyzet alakult ki Szolnokon, egy zebránál. Egy fedélzeti kamera videója mutatta meg, mennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy gyalogos, ha az autós nem tartja be a gyalogos átkelőhely szabályait. A rendőrség hangsúlyozza: a zebránál mindenki felelős, és egyetlen rossz mozdulat is végzetes lehet, és egyértelműen kimondták, mi a legnagyobb hiba, amit az autósok elkövetnek.