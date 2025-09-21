A hőség sem tántorította el a bicogókat – több mint háromszáz versenyző állt rajthoz a hétvégén

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Őt már senki nem állíthatja meg – így hódította meg a zsűrit a törökszentmiklósi énekes

A Megasztár válogatóján egy törökszentmiklósi énekesnő is bemutatkozott a zsűrinek. Turba Gabriella Megasztár-szereplése magabiztos énekléssel és tiszta hanggal győzte meg a döntnököket.

A törökszentmiklósi Turba Gabriella Megasztárban nyújtott produkciója mindenkit elvarázsolt. Példaképe, a fotón is szereplő Nótár Mary dalával indult

Így néz ki a Jászkunság legkritikusabb gyalogátkelőinek listája

A napokban ismét reflektorfénybe kerültek a zebrák, miután egy sofőr hajszál híján elütött egy gyalogost Szolnokon. Az utóbbi években több súlyos baleset is történt a zebrákon vármegyénkben, melyek nyomán összegyűjtöttünk néhány olyan pontot, ahol különösen veszélyes lehet az átkelés.

A gyalogátkelőhely balesetek nem ritkák vármegyénkben. Íme a kritikus pontok!

Húsz éve város Abádszalók – jubileumi ünnepséggel emlékeztek – galériával

A hétvégén ünnepelték meg Abádszalók várossá avatásának 20. évfordulóját. Az esemény az egyik legkiemelkedőbb Tisza-tavi program volt, amely egész nap kulturális műsorokkal, családi kikapcsolódási lehetőségekkel és gasztronómiai kínálattal várta az érdeklődőket. A rendezvény egyik csúcspontját a Wellhello nagykoncertje jelentette.

Az esemény egyik kiemelt mozzanata a városi kitüntetések átadása volt

Nem kegyelmezett a hőség, mégis mindenki célba ért – galériával

A vártnál kicsit melegebb volt, de a hőség sem tántorította el a bicogókat. Szombaton huszadik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maratont, mely több mint sport és verseny. Újra bebizonyosodott, hogy ez a rendezvény az egyik legjobb közösségépítő kikapcsolódás.

Szombaton huszadik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maraton. Több százan bicogtak...

Így újult meg a megye egyetlen mászófala – fotókon a különbség

Olvasóink közül sokan nem is tudják, hogy milyen különleges sportnak hódolhatnak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A kuriózumnak számító mászófal Szolnokon már több évtizede elérhető minden érdeklődő számára – és most óriási átalakuláson esett át.

Az egyesület tagjai időt, energiát nem sajnálva dolgoztak azon, hogy ne csak szebb, de biztonságosabb és modernebb is legyen a mászófal.

Ha te is így jártál, nem vagy egyedül – sorra derülnek ki a szabálytalanságok, már 14 milliós bírságnál tartanak a Jászkunságban

Strandbüfék és fagyizók. Ezeket vizsgálták a nyári szezonban a hatóságok, melynek revizorai feltűntek fesztiválokon, falunapokon is. Heteken át, országszerte zajlottak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések, most megmutatjuk, milyen eredményekkel zárultak a vizsgálatok a Jászkunságban.