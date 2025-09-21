szeptember 21., vasárnap

Összefoglaló

55 perce

A hőség sem tántorította el a bicogókat – több mint háromszáz versenyző állt rajthoz a hétvégén

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Őt már senki nem állíthatja meg – így hódította meg a zsűrit a törökszentmiklósi énekes

A Megasztár válogatóján egy törökszentmiklósi énekesnő is bemutatkozott a zsűrinek. Turba Gabriella Megasztár-szereplése magabiztos énekléssel és tiszta hanggal győzte meg a döntnököket.

A törökszentmiklósi Turba Gabriella Megasztárban nyújtott produkciója mindenkit elvarázsolt. Példaképe, a fotón is szereplő Nótár Mary dalával indult
Fotó: Beküldött / Forrás: Turba Gabriella

Így néz ki a Jászkunság legkritikusabb gyalogátkelőinek listája

A napokban ismét reflektorfénybe kerültek a zebrák, miután egy sofőr hajszál híján elütött egy gyalogost Szolnokon. Az utóbbi években több súlyos baleset is történt a zebrákon vármegyénkben, melyek nyomán összegyűjtöttünk néhány olyan pontot, ahol különösen veszélyes lehet az átkelés.

gyalogátkelőhely balesetek Jász-Nagykun Szolnok vármegyében
A gyalogátkelőhely balesetek nem ritkák vármegyénkben. Íme a kritikus pontok!
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Húsz éve város Abádszalók – jubileumi ünnepséggel emlékeztek – galériával

A hétvégén ünnepelték meg Abádszalók várossá avatásának 20. évfordulóját. Az esemény az egyik legkiemelkedőbb Tisza-tavi program volt, amely egész nap kulturális műsorokkal, családi kikapcsolódási lehetőségekkel és gasztronómiai kínálattal várta az érdeklődőket. A rendezvény egyik csúcspontját a Wellhello nagykoncertje jelentette.

Kitüntetések Abádszalókon
Az esemény egyik kiemelt mozzanata a városi kitüntetések átadása volt
Forrás: F. Kovács Sándor Facebook-oldala

Nem kegyelmezett a hőség, mégis mindenki célba ért – galériával

A vártnál kicsit melegebb volt, de a hőség sem tántorította el a bicogókat. Szombaton huszadik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maratont, mely több mint sport és verseny. Újra bebizonyosodott, hogy ez a rendezvény az egyik legjobb közösségépítő kikapcsolódás.

Szombaton huszadik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maraton. Több százan bicogtak...
Fotó: Kiss János

Így újult meg a megye egyetlen mászófala – fotókon a különbség

Olvasóink közül sokan nem is tudják, hogy milyen különleges sportnak hódolhatnak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A kuriózumnak számító mászófal Szolnokon már több évtizede elérhető minden érdeklődő számára – és most óriási átalakuláson esett át.

Az egyesület tagjai időt, energiát nem sajnálva dolgoztak azon, hogy ne csak szebb, de biztonságosabb és modernebb is legyen a mászófal.
Forrás: facebook.com / RISZI DSE

Ha te is így jártál, nem vagy egyedül – sorra derülnek ki a szabálytalanságok, már 14 milliós bírságnál tartanak a Jászkunságban

Strandbüfék és fagyizók. Ezeket vizsgálták a nyári szezonban a hatóságok, melynek revizorai feltűntek fesztiválokon, falunapokon is. Heteken át, országszerte zajlottak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések, most megmutatjuk, milyen eredményekkel zárultak a vizsgálatok a Jászkunságban.

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések: górcső alá kerültek a strandbüfék kínálata is
Forrás: Shutterstock.com /  Illusztráció

Nem hiszi el, mit tesz minden nap a tiszaföldvári étterem tulajdonosa

Tiszaföldváron egy megható kezdeményezés indult. A Gólya Étterem tulajdonosa nap mint nap kiteszi a megmaradt friss fogásokat az étterem elé, hogy bárki elvihessen belőle egy adaggal.

Ingyen étel kerül az asztalra Tiszaföldváron a Gólya Étterem tulajdonosa jóvoltából 
Fotó: Beküldött

 

