A hőség sem tántorította el a bicogókat – több mint háromszáz versenyző állt rajthoz a hétvégén
Őt már senki nem állíthatja meg – így hódította meg a zsűrit a törökszentmiklósi énekes
A Megasztár válogatóján egy törökszentmiklósi énekesnő is bemutatkozott a zsűrinek. Turba Gabriella Megasztár-szereplése magabiztos énekléssel és tiszta hanggal győzte meg a döntnököket.
Így néz ki a Jászkunság legkritikusabb gyalogátkelőinek listája
A napokban ismét reflektorfénybe kerültek a zebrák, miután egy sofőr hajszál híján elütött egy gyalogost Szolnokon. Az utóbbi években több súlyos baleset is történt a zebrákon vármegyénkben, melyek nyomán összegyűjtöttünk néhány olyan pontot, ahol különösen veszélyes lehet az átkelés.
Húsz éve város Abádszalók – jubileumi ünnepséggel emlékeztek – galériával
A hétvégén ünnepelték meg Abádszalók várossá avatásának 20. évfordulóját. Az esemény az egyik legkiemelkedőbb Tisza-tavi program volt, amely egész nap kulturális műsorokkal, családi kikapcsolódási lehetőségekkel és gasztronómiai kínálattal várta az érdeklődőket. A rendezvény egyik csúcspontját a Wellhello nagykoncertje jelentette.
Nem kegyelmezett a hőség, mégis mindenki célba ért – galériával
A vártnál kicsit melegebb volt, de a hőség sem tántorította el a bicogókat. Szombaton huszadik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maratont, mely több mint sport és verseny. Újra bebizonyosodott, hogy ez a rendezvény az egyik legjobb közösségépítő kikapcsolódás.
Így újult meg a megye egyetlen mászófala – fotókon a különbség
Olvasóink közül sokan nem is tudják, hogy milyen különleges sportnak hódolhatnak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A kuriózumnak számító mászófal Szolnokon már több évtizede elérhető minden érdeklődő számára – és most óriási átalakuláson esett át.
Ha te is így jártál, nem vagy egyedül – sorra derülnek ki a szabálytalanságok, már 14 milliós bírságnál tartanak a Jászkunságban
Strandbüfék és fagyizók. Ezeket vizsgálták a nyári szezonban a hatóságok, melynek revizorai feltűntek fesztiválokon, falunapokon is. Heteken át, országszerte zajlottak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések, most megmutatjuk, milyen eredményekkel zárultak a vizsgálatok a Jászkunságban.
Nem hiszi el, mit tesz minden nap a tiszaföldvári étterem tulajdonosa
Tiszaföldváron egy megható kezdeményezés indult. A Gólya Étterem tulajdonosa nap mint nap kiteszi a megmaradt friss fogásokat az étterem elé, hogy bárki elvihessen belőle egy adaggal.