1 órája
Teljes erőből elgázolta ismerősét, majd nyoma veszett a kunszentmártoni férfinak
Métereket repült az elgázolt férfi, a sofőr nagy gázt adva azonnal eltűnt az utcából
A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen, aki kábítószer hatása alatt szándékosan elütötte egy ismerősét Kunszentmártonban, majd elhajtott a helyszínről.
Hulladékkal árasztotta el a környéket a szemetelő, nagyot csapott az asztalra a szolgáltató
Úgy tűnik, az emberek nem tanulnak a rossz példákból. Szolnokon ismét egy illegális szemétlerakást rögzített egy térfigyelő kamera. Az elkövetőt feljelentették.
Új szabálysértést figyelnek a VÉDA-kapuk, 2 hét múlva már ezt se ússzák meg a sofőrök
Szeptembertől egyetlen apró mozdulat elmulasztása is százezrekbe kerülhet az autósoknak. A kamerák mostantól a biztonsági öv használatát is figyelik.
Egy sofőr hívta a 112-t, 110-zel száguldó kocsik között sétált egy férfi az M4-esen
Döbbenten tapasztalták az autósok egy férfi szokatlan cselekedetét hétfőn. Kiderült, hogy az M4-es autóúton, a forgalom kellős közepén sétált, és több alkalommal is majdnem balesetet okozott a szakaszon.
Utcazenészek hódították meg a jászkunsági várost, ilyen volt a nyár utolsó bulija – galériával, videóval
Nyolc helyszínen több mint harminc előadó hódította meg a közönség szívét szombaton délután Jászberényben. Bár az időjárás nem volt túl kegyes a szervezőkhöz, ennek ellenére remek hangulatban telt az első Nyárzáró Utcazene Fesztivál.