szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Teljes erőből elgázolta ismerősét, majd nyoma veszett a kunszentmártoni férfinak

Címkék#m4#öv#bírság#utcazene fesztivál

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a sértett több métert repült, súlyos sérülésekkel került kórházba
Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség

Métereket repült az elgázolt férfi, a sofőr nagy gázt adva azonnal eltűnt az utcából

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen, aki kábítószer hatása alatt szándékosan elütötte egy ismerősét Kunszentmártonban, majd elhajtott a helyszínről.

Hulladékkal árasztotta el a környéket a szemetelő, nagyot csapott az asztalra a szolgáltató

Ismét illegális szemétlerakás történt Szolnokon, videó rögzítette az esetet, ugyanazon a helyszínen
Forrás: NHSZ

Úgy tűnik, az emberek nem tanulnak a rossz példákból. Szolnokon ismét egy illegális szemétlerakást rögzített egy térfigyelő kamera. Az elkövetőt feljelentették.

Új szabálysértést figyelnek a VÉDA-kapuk, 2 hét múlva már ezt se ússzák meg a sofőrök

Szeptembertől komoly bírság járhat a biztonsági öv használatának hiánya miatt
Fotó: Mészáros János

Szeptembertől egyetlen apró mozdulat elmulasztása is százezrekbe kerülhet az autósoknak. A kamerák mostantól a biztonsági öv használatát is figyelik.

Egy sofőr hívta a 112-t, 110-zel száguldó kocsik között sétált egy férfi az M4-esen

az M4-es autóúton okozott egy férfi riadalmat
Az M4-es autóúton sétált egy férfi az úttest közepén
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Döbbenten tapasztalták az autósok egy férfi szokatlan cselekedetét hétfőn. Kiderült, hogy az M4-es autóúton, a forgalom kellős közepén sétált, és több alkalommal is majdnem balesetet okozott a szakaszon.

Utcazenészek hódították meg a jászkunsági várost, ilyen volt a nyár utolsó bulija – galériával, videóval

Remek hangulatban, utcazene fesztivállal zárták a nyarat augusztus 30-án, szombaton Jászberényben
Fotó: Pesti József

Nyolc helyszínen több mint harminc előadó hódította meg a közönség szívét szombaton délután Jászberényben. Bár az időjárás nem volt túl kegyes a szervezőkhöz, ennek ellenére remek hangulatban telt az első Nyárzáró Utcazene Fesztivál.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu