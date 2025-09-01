Teljes erőből elgázolta ismerősét, majd nyoma veszett a kunszentmártoni férfinak

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: a sértett több métert repült, súlyos sérülésekkel került kórházba

Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség

Métereket repült az elgázolt férfi, a sofőr nagy gázt adva azonnal eltűnt az utcából

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen, aki kábítószer hatása alatt szándékosan elütötte egy ismerősét Kunszentmártonban, majd elhajtott a helyszínről.

Hulladékkal árasztotta el a környéket a szemetelő, nagyot csapott az asztalra a szolgáltató

Ismét illegális szemétlerakás történt Szolnokon, videó rögzítette az esetet, ugyanazon a helyszínen

Forrás: NHSZ

Úgy tűnik, az emberek nem tanulnak a rossz példákból. Szolnokon ismét egy illegális szemétlerakást rögzített egy térfigyelő kamera. Az elkövetőt feljelentették.

Új szabálysértést figyelnek a VÉDA-kapuk, 2 hét múlva már ezt se ússzák meg a sofőrök

Szeptembertől komoly bírság járhat a biztonsági öv használatának hiánya miatt

Fotó: Mészáros János

Szeptembertől egyetlen apró mozdulat elmulasztása is százezrekbe kerülhet az autósoknak. A kamerák mostantól a biztonsági öv használatát is figyelik.

Egy sofőr hívta a 112-t, 110-zel száguldó kocsik között sétált egy férfi az M4-esen

Az M4-es autóúton sétált egy férfi az úttest közepén

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Döbbenten tapasztalták az autósok egy férfi szokatlan cselekedetét hétfőn. Kiderült, hogy az M4-es autóúton, a forgalom kellős közepén sétált, és több alkalommal is majdnem balesetet okozott a szakaszon.

Utcazenészek hódították meg a jászkunsági várost, ilyen volt a nyár utolsó bulija – galériával, videóval

Remek hangulatban, utcazene fesztivállal zárták a nyarat augusztus 30-án, szombaton Jászberényben

Fotó: Pesti József

Nyolc helyszínen több mint harminc előadó hódította meg a közönség szívét szombaton délután Jászberényben. Bár az időjárás nem volt túl kegyes a szervezőkhöz, ennek ellenére remek hangulatban telt az első Nyárzáró Utcazene Fesztivál.