szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Senki sem lakik benne, mégis sokan félnek tőle – mutatjuk, mi az igazság a szolnoki elhagyatott házról

Címkék#szennyvíz#m4#elméletek#vonatbaleset

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a vonatbaleset során a kerékpárját toló férfi a vasúti töltésbe zuhant
Forrás:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

Kiderült, mi okozta a vonatbalesetet: egy alak tűnt fel a sötétben a sínek mellett

Egy mezőtúri férfi okozott balesetet Tiszatenyő külterületén, miután nem volt elég óvatos. A vonatbaleset ügyében a Szolnoki Járási Ügyészség nemrég vádat emelt – mutatjuk, mi a vád!

Itt van az igazság a város legtitokzatosabb házáról, amiben állítólag már többen is meghaltak

A rejtélyes ház a Pólya Tibor úton, amiről sokan sokfélét mondanak. Mi most lerántottuk a leplet az igazságról!
Fotó: Nagy Balázs 

Van egy titokzatos ingatlan Szolnokon, mely mellett biztos, hogy a legtöbb olvasónk elment már az elmúlt majdnem 20 év alatt. Ha máskor nem, akkor a Tabántól a körforgalom felé araszolva bizonyára volt alkalma rá. A lakatlan ház a Pólya Tibor úton nemrég olyan pletykák és elméletek célkeresztjébe került, hogy hírportálunk is utánaeredt a rejtélynek.

Szennyvíz öntötte el a kerteket, reagált a szolgáltató – galériával

A szennyvíz elöntötte a szőlőtőkéket az újszászi kertben. Nemsokára lehet végleges megoldás
Fotó: Archív / Mészáros János

Bűz és koszos lében álló nővények. Ezzel a képpel több alkalommal találkoztak az egyik újszászi utca lakói. Kertjeiket nem egyszer öntötte már el a szennyvíz, nem kis kellemetlenséget okozva. Az illetékes szolgáltató szerint a probléma a közeljövőben véglegesen elhárul.

Hogy tehették ezt ezzel az imádnivaló kiskutyával? Mutatjuk Dana nem mindennapi történetét!

a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány új lakója
Danát pénteken hagyták az állatotthonra
Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Teljes létszámmal működnek, mégis erőszakosan lépnek fel az állatvédőkkel szemben. Ismét egy „váratlan csomagot” raktak le a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyének kapujába, még annak ellenére is, hogy már nem tudnak több négylábút befogadni.

Az M4-esnél bukkantak rendőrök egy férfira, kiderült, hogy pontosan mi is történt

rendőrségi akció Cegléden
Az M4-es autóútra riasztották a hatóságokat hétfőn délután
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Szokatlan esethez riasztották a hatóságokat hétfőn. Egy férfi jelenléte okozott ijedtséget az M4-es autóúton, Üllő és Vecsés térségében. Miután egy sofőr észlelte a férfit, azonnal értesítette a segélyhívón keresztül a hatóságokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu