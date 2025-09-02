Senki sem lakik benne, mégis sokan félnek tőle – mutatjuk, mi az igazság a szolnoki elhagyatott házról

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: a vonatbaleset során a kerékpárját toló férfi a vasúti töltésbe zuhant

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

Kiderült, mi okozta a vonatbalesetet: egy alak tűnt fel a sötétben a sínek mellett

Egy mezőtúri férfi okozott balesetet Tiszatenyő külterületén, miután nem volt elég óvatos. A vonatbaleset ügyében a Szolnoki Járási Ügyészség nemrég vádat emelt – mutatjuk, mi a vád!

Itt van az igazság a város legtitokzatosabb házáról, amiben állítólag már többen is meghaltak

A rejtélyes ház a Pólya Tibor úton, amiről sokan sokfélét mondanak. Mi most lerántottuk a leplet az igazságról!

Fotó: Nagy Balázs

Van egy titokzatos ingatlan Szolnokon, mely mellett biztos, hogy a legtöbb olvasónk elment már az elmúlt majdnem 20 év alatt. Ha máskor nem, akkor a Tabántól a körforgalom felé araszolva bizonyára volt alkalma rá. A lakatlan ház a Pólya Tibor úton nemrég olyan pletykák és elméletek célkeresztjébe került, hogy hírportálunk is utánaeredt a rejtélynek.

Szennyvíz öntötte el a kerteket, reagált a szolgáltató – galériával

A szennyvíz elöntötte a szőlőtőkéket az újszászi kertben. Nemsokára lehet végleges megoldás

Fotó: Archív / Mészáros János

Bűz és koszos lében álló nővények. Ezzel a képpel több alkalommal találkoztak az egyik újszászi utca lakói. Kertjeiket nem egyszer öntötte már el a szennyvíz, nem kis kellemetlenséget okozva. Az illetékes szolgáltató szerint a probléma a közeljövőben véglegesen elhárul.

Hogy tehették ezt ezzel az imádnivaló kiskutyával? Mutatjuk Dana nem mindennapi történetét!

Danát pénteken hagyták az állatotthonra

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Teljes létszámmal működnek, mégis erőszakosan lépnek fel az állatvédőkkel szemben. Ismét egy „váratlan csomagot” raktak le a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyének kapujába, még annak ellenére is, hogy már nem tudnak több négylábút befogadni.

Az M4-esnél bukkantak rendőrök egy férfira, kiderült, hogy pontosan mi is történt

Az M4-es autóútra riasztották a hatóságokat hétfőn délután

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Szokatlan esethez riasztották a hatóságokat hétfőn. Egy férfi jelenléte okozott ijedtséget az M4-es autóúton, Üllő és Vecsés térségében. Miután egy sofőr észlelte a férfit, azonnal értesítette a segélyhívón keresztül a hatóságokat.