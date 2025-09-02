1 órája
Senki sem lakik benne, mégis sokan félnek tőle – mutatjuk, mi az igazság a szolnoki elhagyatott házról
A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Kiderült, mi okozta a vonatbalesetet: egy alak tűnt fel a sötétben a sínek mellett
Egy mezőtúri férfi okozott balesetet Tiszatenyő külterületén, miután nem volt elég óvatos. A vonatbaleset ügyében a Szolnoki Járási Ügyészség nemrég vádat emelt – mutatjuk, mi a vád!
Itt van az igazság a város legtitokzatosabb házáról, amiben állítólag már többen is meghaltak
Van egy titokzatos ingatlan Szolnokon, mely mellett biztos, hogy a legtöbb olvasónk elment már az elmúlt majdnem 20 év alatt. Ha máskor nem, akkor a Tabántól a körforgalom felé araszolva bizonyára volt alkalma rá. A lakatlan ház a Pólya Tibor úton nemrég olyan pletykák és elméletek célkeresztjébe került, hogy hírportálunk is utánaeredt a rejtélynek.
Szennyvíz öntötte el a kerteket, reagált a szolgáltató – galériával
Bűz és koszos lében álló nővények. Ezzel a képpel több alkalommal találkoztak az egyik újszászi utca lakói. Kertjeiket nem egyszer öntötte már el a szennyvíz, nem kis kellemetlenséget okozva. Az illetékes szolgáltató szerint a probléma a közeljövőben véglegesen elhárul.
Hogy tehették ezt ezzel az imádnivaló kiskutyával? Mutatjuk Dana nem mindennapi történetét!
Teljes létszámmal működnek, mégis erőszakosan lépnek fel az állatvédőkkel szemben. Ismét egy „váratlan csomagot” raktak le a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyének kapujába, még annak ellenére is, hogy már nem tudnak több négylábút befogadni.
Az M4-esnél bukkantak rendőrök egy férfira, kiderült, hogy pontosan mi is történt
Szokatlan esethez riasztották a hatóságokat hétfőn. Egy férfi jelenléte okozott ijedtséget az M4-es autóúton, Üllő és Vecsés térségében. Miután egy sofőr észlelte a férfit, azonnal értesítette a segélyhívón keresztül a hatóságokat.