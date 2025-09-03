1 órája
Eljött a pillanat, hogy közbelépjenek: az egyenruhások bevonultak a problémás körzetbe, és mindenkit ellenőriztek
A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.
Betelt a pohár, egyenruhások érkeztek a város problémás körzetébe, senki sem úszta meg az ellenőrzést
Betelt a pohár, fontos lépést tettek Cegléden, az Öregszőlőben. Az ebrazzia a sokakat megfélemlítő kóbor kutyák miatt vált elkerülhetetlenné, az átfogó ellenőrzést a körzet önkormányzati képviselője, dr. Ferenczi Norbert kezdeményezte. Hírportálunk azt is megtudta, mit találtak a helyszínen.
Sokkoló statisztika látott napvilágot, ennyi baleset köthető idén már az elektromos rolleresekhez
Megdöbbentő statisztikát közölt a rendőrség nemrég. Csak a tavalyi évben több száz, személyi sérüléssel is járó közlekedési balesetet okoztak az elektromos rollerek használói.
Sokkoló statisztika látott napvilágot, ennyi baleset köthető idén már az elektromos rolleresekhez
Megdöbbentő statisztikát közölt a rendőrség nemrég. Csak a tavalyi évben több száz, személyi sérüléssel is járó közlekedési balesetet okoztak az elektromos rollerek használói.
Volt olyan terület, ahol tízszer annyi esett, mint máshol – közzétették az augusztusi adatokat
A helyzet még mindig nem túl jó. Nem volt túlzottan esős az augusztus sem a térségünkben. A térségünkben lehullott csapadékmennyiség tehát nem kényeztetett el minket, ellenben meglehetősen meleg volt a nyár utolsó hónapjában. Íme a hivatalos adatok.
Dupla szabályszegés Jászapátin: ittasan és jogsi nélkül ült volán mögé egy férfi
Nem mindennapi esetre bukkantak a rendőrök Jászapátin szeptember 2-án délután. Egy 64 éves helyi sofőrt igazoltattak, akinél nemcsak az alkoholszonda jelzett pozitívat, de még vezetői engedélye sem volt.
A kiállításon ízekkel és portékákkal, az Agórában pedig állásbörzével találkozhattak az érdeklődők – galériával, videóval
Bár hétköznap volt, mégis a helyi termékek vására hangulatát idézte szerdán a szolnoki Hild tér. A standokon zöldségek, gyümölcsök, kézműves termékek, kosarak, rongyszőnyegek is sorakoztak. Nem véletlenül, az Agóránál rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást. Az épületben közben állásbörze zajlott.