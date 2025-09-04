1 órája
Egy 52 éves apa tűnt el nyomtalanul, a mentőcsapat egy másik sokkoló esettel is szembesült ugyanazon a napon
Egy titkos jótevő meglepetése sokat változtatott két család életén Abonyban
Egy szívmelengető gesztus érkezett augusztus végén a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központba. A különleges csomag a tanévkezdéshez szükséges eszközöket tartalmazta, így két abonyi gyermeknek lehetett könnyebb az iskolakezdés.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Kisújszállás focistája, gyászol vármegyénk labdarúgó közössége
Gyászol vármegyénk labdarúgó közössége. Negyvenhárom esztendős korában elhunyt Balogh Attila, a kisújszállási csapat focistája.
Irdatlanul drágák a garázsok Szolnokon, máshol ennyiért házat kapni
Megkerestük a legolcsóbb és a legdrágább garázsokat a szolnoki hirdetések alapján. Mutatjuk a végeredményt!
Kétségbeesett hívás érkezett, mentőegységek indultak a nyomtalanul eltűnt családapa felkutatására
Egy 52 éves kisújszállási családapa eltűnéséhez riasztották a rendőrséget és a mentőkutyás egységeket. A keresés során a rendőrség cellainformációk alapján jelölt ki területeket. A kutyás csapat akkor még nem sejtette, hogy még aznap egy másik, sokkal megrázóbb ügyről is értesül...
Különös indokkal állt elő a férfi, miért hajtott bele autóval az utca végén álló házba
Szürreális eset zavarta meg nemrég Tomajmonostora békéjét. Egy helyi gazdálkodó úgy berúgott, hogy azt hitte, már reggel van, ezért este hétkor, ittasan elindult árulni a piacra. A történetben eztán szerepel egy rejtélyes levél, egy széttört autó, egy megrogyott házfal, egy rakás felkenődött zöldség, és elmondjuk azt is, ki feküdt éjszaka a tomajmonostorai kukoricásban, amikor megjelentek a rendőrök.
A történelem viharaiban vértanúvá lett ispán alakja ma is példát jelent – a városalapító Szolnok ispán drámai sorsa
Szolnok múltja dicsőségről, és véres küzdelmekről is mesél a Tisza partján. Koszorúzással tisztelegtek Szolnok ispán, a városalapító előtt.