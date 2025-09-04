szeptember 4., csütörtök

Összefoglaló

39 perce

Egy 52 éves apa tűnt el nyomtalanul, a mentőcsapat egy másik sokkoló esettel is szembesült ugyanazon a napon

Szoljon.hu

összefoglaló
Összefoglaló: két első osztályos, abonyi gyermek iskolakezdését támogatta egy adományozó
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Egy titkos jótevő meglepetése sokat változtatott két család életén Abonyban

Egy szívmelengető gesztus érkezett augusztus végén a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központba. A különleges csomag a tanévkezdéshez szükséges eszközöket tartalmazta, így két abonyi gyermeknek lehetett könnyebb az iskolakezdés.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Kisújszállás focistája, gyászol vármegyénk labdarúgó közössége

Balogh Attila 43 éves volt
Forrás: MLSZ

Gyászol vármegyénk labdarúgó közössége. Negyvenhárom esztendős korában elhunyt Balogh Attila, a kisújszállási csapat focistája.

Irdatlanul drágák a garázsok Szolnokon, máshol ennyiért házat kapni

Csalók áldozata lett egy nyugdíjas Szolnokon, az idegenek egy garázssoron bukkantak fel
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Megkerestük a legolcsóbb és a legdrágább garázsokat a szolnoki hirdetések alapján. Mutatjuk a végeredményt!

Kétségbeesett hívás érkezett, mentőegységek indultak a nyomtalanul eltűnt családapa felkutatására

A keresőcsapat nem járt sikerrel
Forrás: Kutyákkal az Életért Alapítvány Facebook-oldala

Egy 52 éves kisújszállási családapa eltűnéséhez riasztották a rendőrséget és a mentőkutyás egységeket. A keresés során a rendőrség cellainformációk alapján jelölt ki területeket. A kutyás csapat akkor még nem sejtette, hogy még aznap egy másik, sokkal megrázóbb ügyről is értesül...

Különös indokkal állt elő a férfi, miért hajtott bele autóval az utca végén álló házba

Behorpadt a tomajmonostorai ház fala, miután egy részeg autós nekihajtott
Fotó: Mészáros János

Szürreális eset zavarta meg nemrég Tomajmonostora békéjét. Egy helyi gazdálkodó úgy berúgott, hogy azt hitte, már reggel van, ezért este hétkor, ittasan elindult árulni a piacra. A történetben eztán szerepel egy rejtélyes levél, egy széttört autó, egy megrogyott házfal, egy rakás felkenődött zöldség, és elmondjuk azt is, ki feküdt éjszaka a tomajmonostorai kukoricásban, amikor megjelentek a rendőrök.

A történelem viharaiban vértanúvá lett ispán alakja ma is példát jelent – a városalapító Szolnok ispán drámai sorsa

Megemlékezés Szolnok ispán szobránál a Tisza partján, a városalapító vértanú emlékére
Fotó: Major Angéla

Szolnok múltja dicsőségről, és véres küzdelmekről is mesél a Tisza partján. Koszorúzással tisztelegtek Szolnok ispán, a városalapító előtt.

 

