2 órája
Az egész országot megrázta: így támadt a mentősökre a férfi, akinek a testvére bajban volt
Aranyárban mérik a szőlőt Szolnokon, de a hónap sztárjából hegyeket visznek
Szeptemberben a vásárcsarnok igazi színes forgataggal várja a látogatókat. Piaci körképünkben most bemutatjuk, milyen bőséges választék fogadja az érkezőket, és mely szezonális finomságokból készülhetnek ínycsiklandó desszertek, frissítő befőttek vagy akár a magyarok nagy kedvence, a házi pálinka. Következzen tehát a legfrissebb piaci körkép!
Különleges felirat jelenik meg hamarosan a Jászkunság egyik legféltettebb épületének falán
Bontógolyó. Úgy tűnt, már csak ezt várja a régi malomház Tiszaroffon. Sok évtizeddel ezelőttiek keze munkája hozta létre az épületet, amelyhez az utánuk jövő nemzedékeknek is sok emléke társult. Az idő vasfoga azonban nem kímélte, és idénre már bontását is elrendelték. Sorsa azonban fordulatot vett: nem csak megmenekülhet, de új rendeltetést is kaphat.
Lemondott a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója, Lits László
A szoljon.hu hírportál értesülései szerint 2025. szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatói tisztségéről Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. első embere. Az érintett a hírt egyelőre nem erősítette meg hírportálunknak.
„Megöllek benneteket” – kiabálta a testvéréhez érkező mentősöknek, miközben letépte egyikükről a pólót
A Tiszafüredi Járásbíróság börtönbüntetésre ítélt egy 45 éves férfit, aki saját testvéréhez hívott mentősökre támadt. A férfi szidalmazta, fenyegette, majd dulakodás közben bántalmazta a segítségére érkező egészségügyi dolgozókat.
Van, amire még érdemes vigyázni – ezeket az értékes természeti csodákat fedezték fel a szolnoki táborozók
Rovarokat vizsgáltak, madárodút készítettek és megannyi halat is fogtak. Ez ráadásul csak egy része annak a temérdek programnak, melyek a szolnoki természetismereti táborban várták a gyerekeket a nyár végén.
Szolnoktól Budapestig: már a mindennapok része az erőszak a buszokon és vonatokon
Alig telt el pár hónap azóta, hogy Szolnokon egy részeg utas sértegetett egy buszsofőrt, máris újabb erőszakos eset borzolja a kedélyeket. A MÁV dolgozók elleni támadás nem csupán a vasúton, hanem a pótlóbuszokon is mindennapossá vált, jegyvizsgálók, buszvezetők kerülnek célkeresztbe.