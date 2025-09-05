Az egész országot megrázta: így támadt a mentősökre a férfi, akinek a testvére bajban volt

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: piaci körképünk során Fehérné Csiki Ágnes elmesélte tapasztalatait

Fotó: Nagy Balázs

Aranyárban mérik a szőlőt Szolnokon, de a hónap sztárjából hegyeket visznek

Szeptemberben a vásárcsarnok igazi színes forgataggal várja a látogatókat. Piaci körképünkben most bemutatjuk, milyen bőséges választék fogadja az érkezőket, és mely szezonális finomságokból készülhetnek ínycsiklandó desszertek, frissítő befőttek vagy akár a magyarok nagy kedvence, a házi pálinka. Következzen tehát a legfrissebb piaci körkép!

Különleges felirat jelenik meg hamarosan a Jászkunság egyik legféltettebb épületének falán

Megmenekülhet a régi malomház Tiszaroffon. Lukácsné Laczházi Györgyi férjével együtt megvette és felújítja az épületet

Fotó: Mészáros János

Bontógolyó. Úgy tűnt, már csak ezt várja a régi malomház Tiszaroffon. Sok évtizeddel ezelőttiek keze munkája hozta létre az épületet, amelyhez az utánuk jövő nemzedékeknek is sok emléke társult. Az idő vasfoga azonban nem kímélte, és idénre már bontását is elrendelték. Sorsa azonban fordulatot vett: nem csak megmenekülhet, de új rendeltetést is kaphat.

Lemondott a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója, Lits László

2025. szeptember 5-én lemondott Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója

Forrás: ÚN Archív

A szoljon.hu hírportál értesülései szerint 2025. szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatói tisztségéről Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. első embere. Az érintett a hírt egyelőre nem erősítette meg hírportálunknak.

„Megöllek benneteket” – kiabálta a testvéréhez érkező mentősöknek, miközben letépte egyikükről a pólót

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

A Tiszafüredi Járásbíróság börtönbüntetésre ítélt egy 45 éves férfit, aki saját testvéréhez hívott mentősökre támadt. A férfi szidalmazta, fenyegette, majd dulakodás közben bántalmazta a segítségére érkező egészségügyi dolgozókat.

Van, amire még érdemes vigyázni – ezeket az értékes természeti csodákat fedezték fel a szolnoki táborozók

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoportja idén is szervezett természetismereti tábort Szolnokon

Forrás: MME Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoport/Facebook

Rovarokat vizsgáltak, madárodút készítettek és megannyi halat is fogtak. Ez ráadásul csak egy része annak a temérdek programnak, melyek a szolnoki természetismereti táborban várták a gyerekeket a nyár végén.

Szolnoktól Budapestig: már a mindennapok része az erőszak a buszokon és vonatokon

A Jászkunságban is történt már több MÁV dolgozók elleni támadás

Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV csoport Facebook-oldal

Alig telt el pár hónap azóta, hogy Szolnokon egy részeg utas sértegetett egy buszsofőrt, máris újabb erőszakos eset borzolja a kedélyeket. A MÁV dolgozók elleni támadás nem csupán a vasúton, hanem a pótlóbuszokon is mindennapossá vált, jegyvizsgálók, buszvezetők kerülnek célkeresztbe.