Csúnya tréfát űzött a fiatal a hatóságokkal, komoly büntetés lehet a vége

Újabb megdöbbentő illegális szemétlerakás történt Jászberény külterületén, a Neszűrben. Az ügyben már nyomoz a rendőrség

Fotó: Pesti József

Csak erős idegzetűeknek! Horrorisztikus hulladékra bukkantak Jászberény külterületén – videóval, galériával

Elképesztő állapotok uralkodnak a Neszűrben. Az illegális szemétlerakás hosszú ideje komoly probléma Jászberény külterületén, a napokban újabb sokkoló videó látott napvilágot a közösségi médiában. Amikor kimentünk a helyszínre, nem akartunk hinni a szemünknek, annyira megdöbbentő volt, amit ott láttunk.

Szolnoki építményadó: kapott csekket, vagy nem? Így fizessék meg a második részletet!

A közelmúltban a polgármesteri hivatal adóügyi osztálya kiértesítette az illetékeseket a szolnoki építményadóval kapcsolatos fizetési kötelezettségekről

Forrás: ÚN Archív

A szolnoki közgyűlés tavaly novemberi ülésén tárgyalta az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításait, valamint a telekadóról szóló rendelet bevezetését. A 2025-ös évre vonatkozó szolnoki építményadó első részletét már ez év tavaszán meg kellett fizetni, a második tételre vonatkozó kötelezettséget nemrégen postázta ki a polgármesteri hivatal adóügyi osztálya. Vannak azonban, akik még nem kaptak csekket.

Emberöléshez sietett minden hatóság, a helyszínen derült ki, mit tett egy 15 éves fiú

Bíróság előtt kell felelnie az általa gyerekes csínynek gondolt bűncselekmény miatt

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Súlyos következménye lett egy 15 éves jászapáti fiú „tréfájának”: emberölésről tett valótlan bejelentést a segélyhívón, ami miatt több hatóság is feleslegesen vonult a helyszínre. Az ügyben most a bíróság dönt majd.

Menekülés a pokolból: Cegléden szabadították ki a külföldön prostitúcióra kényszerített 17 éves lányt

Csupán néhány másodpercre csillant fel a remény, de végül megmenekült az elrabolt tinédzser, aki emberkereskedelem áldozata lett – összefoglaló

Fotó: Illusztráció / Shutterstock.com

Másfél hónapja tűnt el egy fiatal lány, akit a Pesti vármegyei rendőrök szabadítottak ki egy ceglédi panzióból. A hatóság a gyanúsítottakat letartóztatta, ellenük tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Ismeretlenek nyitogatják az autók ajtajait és tanksapkáit Cegléden, megvan a titok nyitja?

Gyanús esetek borzolták a kedélyeket a Teleki utcában

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Az autókat vették célba Cegléden. Gyanús esetekről számoltak be a Teleki utcából, ahol egy helybéli szerint több jármű ajtaját és tanknyílását is ismeretlenek nyitogatták. Úgy véli, a kamerás autók felvételei segíthetnek kideríteni, kik állhatnak az ügy mögött.