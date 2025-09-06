1 órája
Csúnya tréfát űzött a fiatal a hatóságokkal, komoly büntetés lehet a vége
Csak erős idegzetűeknek! Horrorisztikus hulladékra bukkantak Jászberény külterületén – videóval, galériával
Elképesztő állapotok uralkodnak a Neszűrben. Az illegális szemétlerakás hosszú ideje komoly probléma Jászberény külterületén, a napokban újabb sokkoló videó látott napvilágot a közösségi médiában. Amikor kimentünk a helyszínre, nem akartunk hinni a szemünknek, annyira megdöbbentő volt, amit ott láttunk.
Szolnoki építményadó: kapott csekket, vagy nem? Így fizessék meg a második részletet!
A szolnoki közgyűlés tavaly novemberi ülésén tárgyalta az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításait, valamint a telekadóról szóló rendelet bevezetését. A 2025-ös évre vonatkozó szolnoki építményadó első részletét már ez év tavaszán meg kellett fizetni, a második tételre vonatkozó kötelezettséget nemrégen postázta ki a polgármesteri hivatal adóügyi osztálya. Vannak azonban, akik még nem kaptak csekket.
Emberöléshez sietett minden hatóság, a helyszínen derült ki, mit tett egy 15 éves fiú
Súlyos következménye lett egy 15 éves jászapáti fiú „tréfájának”: emberölésről tett valótlan bejelentést a segélyhívón, ami miatt több hatóság is feleslegesen vonult a helyszínre. Az ügyben most a bíróság dönt majd.
Menekülés a pokolból: Cegléden szabadították ki a külföldön prostitúcióra kényszerített 17 éves lányt
Másfél hónapja tűnt el egy fiatal lány, akit a Pesti vármegyei rendőrök szabadítottak ki egy ceglédi panzióból. A hatóság a gyanúsítottakat letartóztatta, ellenük tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
Ismeretlenek nyitogatják az autók ajtajait és tanksapkáit Cegléden, megvan a titok nyitja?
Az autókat vették célba Cegléden. Gyanús esetekről számoltak be a Teleki utcából, ahol egy helybéli szerint több jármű ajtaját és tanknyílását is ismeretlenek nyitogatták. Úgy véli, a kamerás autók felvételei segíthetnek kideríteni, kik állhatnak az ügy mögött.
Ellopták Csenge születésnapi rollerét, de egy nagylelkű felajánlás mindent megváltoztatott
Július végén egy abonyi kislány, Ilyés Csenge elektromos rollerét egy máig ismeretlen személy ellopta. Az eszköz különösen nagy értéket képviselt számára, hiszen születésnapi ajándékként kapta családjától, nem sokkal az eset előtt. Úgy tűnt, a szomorú rollerlopásnak nem lesz jó vége, ám meglepetésként olyan üzenet érkezett szerkesztőségünknek ,amely mindent megváltoztatott.
Elhunyt édesanyja emlékére adott elő látványos produkciót a Díszpolgárrá választott Bozsik Yvette
Szolnok legújabb Díszpolgára Bozsik Yvette. A Kossuth-díjas táncművész a 2025-ben 950 éves Szolnok szeptember elsejei város-napi ünnepségén vette át a kitüntető címet. Bozsik Yvette szolnoki Díszpolgár mindeközben a gála egyik fellépője is volt, mivel részleteket adott elő az idén tavasszal elhunyt édesanyja emlékére színpadra állított „Egy gésa emlékiratai” című táncprodukciójából is.
Őszi Vigasságot tartottak Szandaszőlősön