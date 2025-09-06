szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Csúnya tréfát űzött a fiatal a hatóságokkal, komoly büntetés lehet a vége

Címkék#építményadó#Bozsik Yvette#díszpolgár#emberkereskedelem#emberölés#roller#illegális szemétlerakó

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Újabb megdöbbentő illegális szemétlerakás történt Jászberény külterületén, a Neszűrben. Az ügyben már nyomoz a rendőrség 
Fotó: Pesti József

Csak erős idegzetűeknek! Horrorisztikus hulladékra bukkantak Jászberény külterületén – videóval, galériával

Elképesztő állapotok uralkodnak a Neszűrben. Az illegális szemétlerakás hosszú ideje komoly probléma Jászberény külterületén, a napokban újabb sokkoló videó látott napvilágot a közösségi médiában. Amikor kimentünk a helyszínre, nem akartunk hinni a szemünknek, annyira megdöbbentő volt, amit ott láttunk

Szolnoki építményadó: kapott csekket, vagy nem? Így fizessék meg a második részletet!

Szolnoki építményadó
A közelmúltban a polgármesteri hivatal adóügyi osztálya kiértesítette az illetékeseket a szolnoki építményadóval kapcsolatos fizetési kötelezettségekről
Forrás: ÚN Archív

A szolnoki közgyűlés tavaly novemberi ülésén tárgyalta az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításait, valamint a telekadóról szóló rendelet bevezetését. A 2025-ös évre vonatkozó szolnoki építményadó első részletét már ez év tavaszán meg kellett fizetni, a második tételre vonatkozó kötelezettséget nemrégen postázta ki a polgármesteri hivatal adóügyi osztálya. Vannak azonban, akik még nem kaptak csekket.

Emberöléshez sietett minden hatóság, a helyszínen derült ki, mit tett egy 15 éves fiú

Close up of hands of teen boy in white sweater texting on phone.
Bíróság előtt kell felelnie az általa gyerekes csínynek gondolt bűncselekmény miatt 
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Súlyos következménye lett egy 15 éves jászapáti fiú „tréfájának”: emberölésről tett valótlan bejelentést a segélyhívón, ami miatt több hatóság is feleslegesen vonult a helyszínre. Az ügyben most a bíróság dönt majd.

Menekülés a pokolból: Cegléden szabadították ki a külföldön prostitúcióra kényszerített 17 éves lányt

Young,Hopeless,Woman,Suffering,From,Depression,Having,Nervous,Breakdown,,Copy
Csupán néhány másodpercre csillant fel a remény, de végül megmenekült az elrabolt tinédzser, aki emberkereskedelem áldozata lett – összefoglaló
Fotó: Illusztráció / Shutterstock.com

Másfél hónapja tűnt el egy fiatal lány, akit a Pesti vármegyei rendőrök szabadítottak ki egy ceglédi panzióból. A hatóság a gyanúsítottakat letartóztatta, ellenük tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Ismeretlenek nyitogatják az autók ajtajait és tanksapkáit Cegléden, megvan a titok nyitja?

Gyanús esetek borzolták a kedélyeket a Teleki utcában
Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Az autókat vették célba Cegléden. Gyanús esetekről számoltak be a Teleki utcából, ahol egy helybéli szerint több jármű ajtaját és tanknyílását is ismeretlenek nyitogatták. Úgy véli, a kamerás autók felvételei segíthetnek kideríteni, kik állhatnak az ügy mögött.

Ellopták Csenge születésnapi rollerét, de egy nagylelkű felajánlás mindent megváltoztatott

elektromos rollert kapott Csenge
Ilyés Csenge és új rollere
Fotó: Mészáros János

Július végén egy abonyi kislány, Ilyés Csenge elektromos rollerét egy máig ismeretlen személy ellopta. Az eszköz különösen nagy értéket képviselt számára, hiszen születésnapi ajándékként kapta családjától, nem sokkal az eset előtt. Úgy tűnt, a szomorú rollerlopásnak nem lesz jó vége, ám meglepetésként olyan üzenet érkezett szerkesztőségünknek ,amely mindent megváltoztatott.

Elhunyt édesanyja emlékére adott elő látványos produkciót a Díszpolgárrá választott Bozsik Yvette

Bozsik Yvette szolnoki Díszpolgár
Bozsik Yvette szolnoki Díszpolgárnak eddig önkéntes küldetése, mostantól hivatalos nagyköveti megbízása lesz szülővárosa hírnevét öregbíteni
Fotó: Nagy Balázs

Szolnok legújabb Díszpolgára Bozsik Yvette. A Kossuth-díjas táncművész a 2025-ben 950 éves Szolnok szeptember elsejei város-napi ünnepségén vette át a kitüntető címet. Bozsik Yvette szolnoki Díszpolgár mindeközben a gála egyik fellépője is volt, mivel részleteket adott elő az idén tavasszal elhunyt édesanyja emlékére színpadra állított „Egy gésa emlékiratai” című táncprodukciójából is.

Őszi Vigasságot tartottak Szandaszőlősön

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu