szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

27 perce

Újabb multi terjeszkedne Szolnokon, de vajon beigazolódnak a pletykák?

Címkék#láma#Bosco#kuka#Tisza Evezős Egylet#karcolás#állatmentés

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Mindenkit foglalkoztat a kérdés: mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon?
Fotó: Mészáros János

Mindenkit lázban tart Szolnokon ennek az üresen álló épületnek a sorsa, ezt pletykálják most róla

Bezárt a Zalla Bútorbolt, és most ott áll egy méretes ingatlan, amiről nem tudni, mi lesz a jövője. Legalábbis hivatalosan nem tudjuk, hogy mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon, de ha hinni lehet a helyi pletykáknak, akkor egy népszerű multicég készül új üzletet nyitni.

Bevetették a „csodafegyvert” Szolnokon, így üzentek hadat a szemetelőknek a lakók

Feltúrt kukák ellen "kuka ketrec". így biztos, hogy nem férnek hozzá illetéktelenek a lakók szemetéhez.
Fotó: Nagy Balázs

Hatékony megoldás született a város egyes pontjain egy visszatérő problémára. A feltúrt kukák és a hulladéktárolók körül kialakuló szemétkupacok itt már biztos, hogy nem okoznak bosszúságot a lakóknak. Bevetették a kuka ketrecet a Tallinn városrészen!

Bosco, a szolnoki kutya szíve mindenki felé nyitott, még ha teste máig őrzi a bántalmazás nyomait

Bosco, a bántalmazott kutya Szolnokon keresi otthonát – összefoglaló
Fotó: Mészáros János

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telephelyén jelenleg több mint száz kutyáról gondoskodnak a menhely munkatársai. Köztük él Bosco is, aki öt éve került az intézmény védelmébe. A bántalmazott kutya története szívszorító példa arra, hogy az emberi kegyetlenség milyen mély sebeket ejthet.

Ezt látni kell! Mutatjuk, mennyire elbűvölő a szolnoki vadaspark új jövevénye

Ugye, milyen elbűvölő? Kis láma született a szolnoki vadasparkban
Forrás: NEFAG Zrt. Facebook-oldala

Új jövevénnyel bővült a Bagolyvár Vadaspark nagy családja. Láma született a szolnoki állatparkban. Az újszülött igencsak különleges.

Változást fedeztek fel ezen a legendás szolnoki épületen, melynek története száz évre tekint vissza

A szolnoki Tisza Evezős Egylet 1926-ban épült hajóháza
A szolnoki Tisza Evezős Egylet 1926-ban épült hajóháza (hajdani csónakháza, majd evezősháza) száz éve áll a Tisza és a Zagyva torkolatában
Fotó: Mészáros Géza

Részleteiben újítják fel Szolnok ikonikus, százesztendős épületét. A legendárium szerint a „Zagyva és a Tisza torkolatában jelenleg a Szabadság tér 9. szám alatt található csónakházat eredetileg tehetős szolnoki polgárok magánadakozása segítségével 1926-ban evezés, illetve „csónakázás” céljára építették és használták”. A hajóházat a rendszerváltás óta egykori tulajdonosa, a Tisza Evezős Egylet bérli.

Óriási parkolási anomália alakult ki a szandaszőlősi sulinál, a megoldás sokakat kiakasztott

A megállni és várakozni tilos tábla biztosítja, hogy a szandaszőlősi iskola hátsó udvara felől érkezők ne fogalalják el a sorházak előtti helyet ezzel akadályozva a forgalmat.
Fotó: Mészáros János

Valószínűleg sok olvasónk számára ismerős probléma, hogy több intézmény környékén szinte lehetetlen parkolni a reggeli és a délutáni időszakban. Az okok változatosak: vagy eleve nincs hely, vagy túl sokan akarnak egyszerre megállni. A szandaszőlősi iskola hátsó bejáratánál huszárvágással orvosolták a problémát, de az új szabály sokaknál kiverte a biztosítékot.

Cetlit talált autója szélvédőjén egy nő, nem is gondolta, milyen nagy segítség lesz ez neki

Egy titokzatos cetli árulta el, hogyan keletkezett a sérülés az autón Szolnokon
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Lehet, hogy a cetlit hamarabb látta a szolnoki autós, mint a járművén lévő karcolást. Ám így gyorsan kiderült számára, hogyan keletkezett a sérülés az autón.

Veterán járművek lepték el a teret Túrkevén

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu