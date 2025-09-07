Újabb multi terjeszkedne Szolnokon, de vajon beigazolódnak a pletykák?

27 perce
A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Mindenkit lázban tart Szolnokon ennek az üresen álló épületnek a sorsa, ezt pletykálják most róla
Bezárt a Zalla Bútorbolt, és most ott áll egy méretes ingatlan, amiről nem tudni, mi lesz a jövője. Legalábbis hivatalosan nem tudjuk, hogy mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon, de ha hinni lehet a helyi pletykáknak, akkor egy népszerű multicég készül új üzletet nyitni.
Bevetették a „csodafegyvert” Szolnokon, így üzentek hadat a szemetelőknek a lakók
Hatékony megoldás született a város egyes pontjain egy visszatérő problémára. A feltúrt kukák és a hulladéktárolók körül kialakuló szemétkupacok itt már biztos, hogy nem okoznak bosszúságot a lakóknak. Bevetették a kuka ketrecet a Tallinn városrészen!
Bosco, a szolnoki kutya szíve mindenki felé nyitott, még ha teste máig őrzi a bántalmazás nyomait
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telephelyén jelenleg több mint száz kutyáról gondoskodnak a menhely munkatársai. Köztük él Bosco is, aki öt éve került az intézmény védelmébe. A bántalmazott kutya története szívszorító példa arra, hogy az emberi kegyetlenség milyen mély sebeket ejthet.
Ezt látni kell! Mutatjuk, mennyire elbűvölő a szolnoki vadaspark új jövevénye
Új jövevénnyel bővült a Bagolyvár Vadaspark nagy családja. Láma született a szolnoki állatparkban. Az újszülött igencsak különleges.
Változást fedeztek fel ezen a legendás szolnoki épületen, melynek története száz évre tekint vissza
Részleteiben újítják fel Szolnok ikonikus, százesztendős épületét. A legendárium szerint a „Zagyva és a Tisza torkolatában jelenleg a Szabadság tér 9. szám alatt található csónakházat eredetileg tehetős szolnoki polgárok magánadakozása segítségével 1926-ban evezés, illetve „csónakázás” céljára építették és használták”. A hajóházat a rendszerváltás óta egykori tulajdonosa, a Tisza Evezős Egylet bérli.
Óriási parkolási anomália alakult ki a szandaszőlősi sulinál, a megoldás sokakat kiakasztott
Valószínűleg sok olvasónk számára ismerős probléma, hogy több intézmény környékén szinte lehetetlen parkolni a reggeli és a délutáni időszakban. Az okok változatosak: vagy eleve nincs hely, vagy túl sokan akarnak egyszerre megállni. A szandaszőlősi iskola hátsó bejáratánál huszárvágással orvosolták a problémát, de az új szabály sokaknál kiverte a biztosítékot.
Cetlit talált autója szélvédőjén egy nő, nem is gondolta, milyen nagy segítség lesz ez neki
Lehet, hogy a cetlit hamarabb látta a szolnoki autós, mint a járművén lévő karcolást. Ám így gyorsan kiderült számára, hogyan keletkezett a sérülés az autón.
Veterán járművek lepték el a teret Túrkevén