Újabb multi terjeszkedne Szolnokon, de vajon beigazolódnak a pletykák?

Mindenkit foglalkoztat a kérdés: mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon?

Fotó: Mészáros János

Mindenkit lázban tart Szolnokon ennek az üresen álló épületnek a sorsa, ezt pletykálják most róla

Bezárt a Zalla Bútorbolt, és most ott áll egy méretes ingatlan, amiről nem tudni, mi lesz a jövője. Legalábbis hivatalosan nem tudjuk, hogy mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon, de ha hinni lehet a helyi pletykáknak, akkor egy népszerű multicég készül új üzletet nyitni.

Bevetették a „csodafegyvert” Szolnokon, így üzentek hadat a szemetelőknek a lakók

Feltúrt kukák ellen "kuka ketrec". így biztos, hogy nem férnek hozzá illetéktelenek a lakók szemetéhez.

Fotó: Nagy Balázs

Hatékony megoldás született a város egyes pontjain egy visszatérő problémára. A feltúrt kukák és a hulladéktárolók körül kialakuló szemétkupacok itt már biztos, hogy nem okoznak bosszúságot a lakóknak. Bevetették a kuka ketrecet a Tallinn városrészen!

Bosco, a szolnoki kutya szíve mindenki felé nyitott, még ha teste máig őrzi a bántalmazás nyomait

Bosco, a bántalmazott kutya Szolnokon keresi otthonát – összefoglaló

Fotó: Mészáros János

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telephelyén jelenleg több mint száz kutyáról gondoskodnak a menhely munkatársai. Köztük él Bosco is, aki öt éve került az intézmény védelmébe. A bántalmazott kutya története szívszorító példa arra, hogy az emberi kegyetlenség milyen mély sebeket ejthet.

Ezt látni kell! Mutatjuk, mennyire elbűvölő a szolnoki vadaspark új jövevénye

Ugye, milyen elbűvölő? Kis láma született a szolnoki vadasparkban

Forrás: NEFAG Zrt. Facebook-oldala

Új jövevénnyel bővült a Bagolyvár Vadaspark nagy családja. Láma született a szolnoki állatparkban. Az újszülött igencsak különleges.

Változást fedeztek fel ezen a legendás szolnoki épületen, melynek története száz évre tekint vissza

A szolnoki Tisza Evezős Egylet 1926-ban épült hajóháza (hajdani csónakháza, majd evezősháza) száz éve áll a Tisza és a Zagyva torkolatában

Fotó: Mészáros Géza

Részleteiben újítják fel Szolnok ikonikus, százesztendős épületét. A legendárium szerint a „Zagyva és a Tisza torkolatában jelenleg a Szabadság tér 9. szám alatt található csónakházat eredetileg tehetős szolnoki polgárok magánadakozása segítségével 1926-ban evezés, illetve „csónakázás” céljára építették és használták”. A hajóházat a rendszerváltás óta egykori tulajdonosa, a Tisza Evezős Egylet bérli.

Óriási parkolási anomália alakult ki a szandaszőlősi sulinál, a megoldás sokakat kiakasztott

A megállni és várakozni tilos tábla biztosítja, hogy a szandaszőlősi iskola hátsó udvara felől érkezők ne fogalalják el a sorházak előtti helyet ezzel akadályozva a forgalmat.

Fotó: Mészáros János

Valószínűleg sok olvasónk számára ismerős probléma, hogy több intézmény környékén szinte lehetetlen parkolni a reggeli és a délutáni időszakban. Az okok változatosak: vagy eleve nincs hely, vagy túl sokan akarnak egyszerre megállni. A szandaszőlősi iskola hátsó bejáratánál huszárvágással orvosolták a problémát, de az új szabály sokaknál kiverte a biztosítékot.