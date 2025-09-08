Brutális gyilkosság rázta meg Jászladányt, megszületett az elsőfokú ítélet

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Jászjákóhalma központja a villámárvíz után.

Fotó: Pesti József

Víz alá került a buszmegálló, félelmetes árvíz és jégeső csapott le Jászjákóhalmára – videóval

Szokatlan időjárási jelenséget tapasztaltak hétfőn reggel Jászjákóhalmán. A közösségi oldalakon posztolt videókon jól látszik, hogy heves esőzés, villámárvíz nehezítette a közlekedést. Szinte percek alatt víz alá került a főút, a település központjában található buszmegálló.

Kivégezte az anyát, a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, ilyen ítéletet kaphat a ladányi gyilkos

A Szolnoki Törvényszék elé ítélethirdetésre viszik 2025. június 12-én a jászladányi emberölés vádlottját, akit a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből szállítottak a bírósági épületbe a férfi fogvatartói

Fotó: Mészáros Géza

A Szolnoki Törvényszék a volt élettársát meggyilkoló jászladányi férfivel szemben hozott elsőfokú ítéletének helybenhagyására tett indítványt a napokban a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség – tudatta hírportálunkkal a főügyészség sajtóosztálya. A jászladányi emberölés brutalitása mindenkit megdöbbentett.

Hajnali tragédia bénítja a forgalmat: halálos vonatgázolás történt Szolnok és Budapest között

Halálos vonatgázolás történt hétfő hajnalban Szolnok és Budapest között. A Szolnokról induló vonat Albertirsánál halálra gázolt egy embert.

Forrás: stadlerrail.com

A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló vonat elütött egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. A halálos vonatgázolás Albertirsa közelében történt.

Óriási beruházás indul Martfűn, az egész város életére hatással lesz

Útburkolat felújítás és új parkolók építése kezdődik Martfűn, a fejlesztés munkálatai 2026 februárjáig tartanak.

Forrás: Martfű Média

Szeptember 8-án elkezdődnek azok a munkálatok, amelyek hónapokra megváltoztatják a város közlekedését. A fejlesztés a Top Plusz program részeként valósulnak meg.

Senki sem hitte el, mennyi pénzt sikerült gyűjteni a sütivásáron Biankának, aki lábprotézisre vár

Ennyi szeretetet még nem sütöttek édességbe, mint amennyivel a jótéknysági sütivásár résztvevői támogatták Biankát és a családját

Fotó: Mészáro János

Törökszentmiklós ismét példás összefogásról tett tanúbizonyságot. A végtaghiánnyal született 5 éves Bianka megsegítésére tartott jótékonysági sütivásáron lépni alig lehetett a vásárolóktól a művelődési házban. Az eredmény pedig mindenkit meghatott.

Világbajnok a szolnoki Budai Kevin–Lánczi Zaránd kajakpáros

A Budai Kevin–Lánczi Zaránd duó az Eb után a vb-n sem talált legyőzőre

Fotó: kajakkenusport.hu

A Győrben zajló kajak-kenu maratoni világbajnokság zárónapján egy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett a magyar csapat, amely így összességében 27 medáliával, 10 arany, 10 ezüst és 7 bronz elosztásban, toronymagasan az éremtáblázat élén zárt. Legnagyobb örömünkre a szolnoki Csikós Zsóka a csütörtöki rövidkörön elért világbajnoki címe után a Sportcentrum-Sportiskola ifjúsági korú kajakpárosa, a Budai Kevin–Lánczi Zaránd is diadalmaskodott, méghozzá a 21,8 kilométeres távon.