Brutális gyilkosság rázta meg Jászladányt, megszületett az elsőfokú ítélet
Víz alá került a buszmegálló, félelmetes árvíz és jégeső csapott le Jászjákóhalmára – videóval
Szokatlan időjárási jelenséget tapasztaltak hétfőn reggel Jászjákóhalmán. A közösségi oldalakon posztolt videókon jól látszik, hogy heves esőzés, villámárvíz nehezítette a közlekedést. Szinte percek alatt víz alá került a főút, a település központjában található buszmegálló.
Kivégezte az anyát, a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, ilyen ítéletet kaphat a ladányi gyilkos
A Szolnoki Törvényszék a volt élettársát meggyilkoló jászladányi férfivel szemben hozott elsőfokú ítéletének helybenhagyására tett indítványt a napokban a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség – tudatta hírportálunkkal a főügyészség sajtóosztálya. A jászladányi emberölés brutalitása mindenkit megdöbbentett.
Hajnali tragédia bénítja a forgalmat: halálos vonatgázolás történt Szolnok és Budapest között
A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló vonat elütött egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. A halálos vonatgázolás Albertirsa közelében történt.
Óriási beruházás indul Martfűn, az egész város életére hatással lesz
Szeptember 8-án elkezdődnek azok a munkálatok, amelyek hónapokra megváltoztatják a város közlekedését. A fejlesztés a Top Plusz program részeként valósulnak meg.
Senki sem hitte el, mennyi pénzt sikerült gyűjteni a sütivásáron Biankának, aki lábprotézisre vár
Törökszentmiklós ismét példás összefogásról tett tanúbizonyságot. A végtaghiánnyal született 5 éves Bianka megsegítésére tartott jótékonysági sütivásáron lépni alig lehetett a vásárolóktól a művelődési házban. Az eredmény pedig mindenkit meghatott.
Világbajnok a szolnoki Budai Kevin–Lánczi Zaránd kajakpáros
A Győrben zajló kajak-kenu maratoni világbajnokság zárónapján egy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett a magyar csapat, amely így összességében 27 medáliával, 10 arany, 10 ezüst és 7 bronz elosztásban, toronymagasan az éremtáblázat élén zárt. Legnagyobb örömünkre a szolnoki Csikós Zsóka a csütörtöki rövidkörön elért világbajnoki címe után a Sportcentrum-Sportiskola ifjúsági korú kajakpárosa, a Budai Kevin–Lánczi Zaránd is diadalmaskodott, méghozzá a 21,8 kilométeres távon.
Húsz év ugrás egymilliárd forintból? Megújult a járműflotta Tiszafüreden – galériával, videóval
Egy csapásra óriásit javult Tiszafüred és környéke közszolgáltatása. Hétfőn egymilliárd forint értékben adtak át új kukásautókat a Tisza-tó fővárosában.
Megérte az eget kémlelni: ilyen volt a teljes holdfogyatkozás a Jászkunság felett – galériával
Ritka égi jelenségben gyönyörködhettünk szeptember 7-én éjszaka az égbolton. A teljes holdfogyatkozás szabad szemmel is jól látható volt térségünkben és sokan lencsevégre is kapták.
„Olyan jó látni! Én is sírok...” – ez a kutyás videó megolvasztja a legfagyosabb szíveket is
Szívet melengető videó járta be az országot. Egy kisújszállási menhely egyik négylábú lakója végre otthonra lelt. Egy kutya örökbefogadása egyébként is különleges, de az újdonsült gazda reakciója minden szónál többet elárult. Mutatjuk, hogyan szorította magához új barátját!
Akkor kell horgászni, amikor jól esik! Na de a falu kellős közepén, az úton?! – videóval
Órási vihar tombolta végig a Jászkunság északi részét, Jászdózsa utcái is víz alatt álltak. De volt, aki ebben az elszomorító helyzetben is megtalálta a vidámságot.
Jótékonysági sütivásárt tartották Törökszentmiklóson