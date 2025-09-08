szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

53 perce

Brutális gyilkosság rázta meg Jászladányt, megszületett az elsőfokú ítélet

Címkék#emberölés#örökbefogadás#sütivásár#világbajnokság#menhely#árvíz#vonatgázolás

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Jászjákóhalma központja a villámárvíz után. 
Fotó: Pesti József

Víz alá került a buszmegálló, félelmetes árvíz és jégeső csapott le Jászjákóhalmára – videóval

Szokatlan időjárási jelenséget tapasztaltak hétfőn reggel Jászjákóhalmán. A közösségi oldalakon posztolt videókon jól látszik, hogy heves esőzés, villámárvíz nehezítette a közlekedést. Szinte percek alatt víz alá került a főút, a település központjában található buszmegálló. 

Kivégezte az anyát, a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, ilyen ítéletet kaphat a ladányi gyilkos

Jászladányi emberölés
A Szolnoki Törvényszék elé ítélethirdetésre viszik 2025. június 12-én a jászladányi emberölés vádlottját, akit a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből szállítottak a bírósági épületbe a férfi fogvatartói
Fotó: Mészáros Géza

A Szolnoki Törvényszék a volt élettársát meggyilkoló jászladányi férfivel szemben hozott elsőfokú ítéletének helybenhagyására tett indítványt a napokban a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség – tudatta hírportálunkkal a főügyészség sajtóosztálya. A jászladányi emberölés brutalitása mindenkit megdöbbentett.

Hajnali tragédia bénítja a forgalmat: halálos vonatgázolás történt Szolnok és Budapest között

Stadler Flirt Akku vonat a dán vasúttársaság számára
Halálos vonatgázolás történt hétfő hajnalban Szolnok és Budapest között. A Szolnokról induló vonat Albertirsánál halálra gázolt egy embert.
Forrás: stadlerrail.com

A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló vonat elütött egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. A halálos vonatgázolás Albertirsa közelében történt. 

Óriási beruházás indul Martfűn, az egész város életére hatással lesz

Útburkolat felújítás és új parkolók építése kezdődik Martfűn, a fejlesztés munkálatai 2026 februárjáig tartanak.
Forrás: Martfű Média

Szeptember 8-án elkezdődnek azok a munkálatok, amelyek hónapokra megváltoztatják a város közlekedését. A fejlesztés a Top Plusz program részeként valósulnak meg.

Senki sem hitte el, mennyi pénzt sikerült gyűjteni a sütivásáron Biankának, aki lábprotézisre vár

Ennyi szeretetet  még nem sütöttek édességbe, mint amennyivel a jótéknysági sütivásár résztvevői támogatták Biankát és a családját
Fotó: Mészáro János

Törökszentmiklós ismét példás összefogásról tett tanúbizonyságot. A végtaghiánnyal született 5 éves Bianka megsegítésére tartott jótékonysági sütivásáron lépni alig lehetett a vásárolóktól a művelődési házban. Az eredmény pedig mindenkit meghatott.

Világbajnok a szolnoki Budai Kevin–Lánczi Zaránd kajakpáros

A Budai Kevin–Lánczi Zaránd duó az Eb után a vb-n sem talált legyőzőre
Fotó: kajakkenusport.hu

A Győrben zajló kajak-kenu maratoni világbajnokság zárónapján egy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett a magyar csapat, amely így összességében 27 medáliával, 10 arany, 10 ezüst és 7 bronz elosztásban, toronymagasan az éremtáblázat élén zárt. Legnagyobb örömünkre a szolnoki Csikós Zsóka a csütörtöki rövidkörön elért világbajnoki címe után a Sportcentrum-Sportiskola ifjúsági korú kajakpárosa, a Budai Kevin–Lánczi Zaránd is diadalmaskodott, méghozzá a 21,8 kilométeres távon.

Húsz év ugrás egymilliárd forintból? Megújult a járműflotta Tiszafüreden – galériával, videóval

Egymilliárd forint értékben új kukásautókkal gyarapodott az NHSZ Tisza Zrt. a Mohu Zrt.-vel való együttműködés révén. Az új autókat Tiszafüreden adták át, a fotón Belkó Roland, az NHSZ Tisza ügyvezetője (balról), Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója és Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere
Fotó: Nagy Balázs

Egy csapásra óriásit javult Tiszafüred és környéke közszolgáltatása. Hétfőn egymilliárd forint értékben adtak át új kukásautókat a Tisza-tó fővárosában.

Megérte az eget kémlelni: ilyen volt a teljes holdfogyatkozás a Jászkunság felett – galériával

Teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető szeptember 7-én, a Jászkunság egéről is káprázatos felvételek készültek – összefoglaló
Fotó: Beküldött fotó

Ritka égi jelenségben gyönyörködhettünk szeptember 7-én éjszaka az égbolton. A teljes holdfogyatkozás szabad szemmel is jól látható volt térségünkben és sokan lencsevégre is kapták.

„Olyan jó látni! Én is sírok...” – ez a kutyás videó megolvasztja a legfagyosabb szíveket is

Könnyek között zajlott a kutya örökbefogadása, az erről készült felvétel rövid idő alatt bejárta az internetet
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Szívet melengető videó járta be az országot. Egy kisújszállási menhely egyik négylábú lakója végre otthonra lelt. Egy kutya örökbefogadása egyébként is különleges, de az újdonsült gazda reakciója minden szónál többet elárult. Mutatjuk, hogyan szorította magához új barátját!

Akkor kell horgászni, amikor jól esik! Na de a falu kellős közepén, az úton?! – videóval

Vajon szerencsével jártak a horgászok?
Fotó: Beküldött (Urbán Ágoston)

Órási vihar tombolta végig a Jászkunság északi részét, Jászdózsa utcái is víz alatt álltak. De volt, aki ebben az elszomorító helyzetben is megtalálta a vidámságot.

Jótékonysági sütivásárt tartották Törökszentmiklóson

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu