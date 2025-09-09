2 órája
Kegyetlen bántalmazás rázta meg Öcsödöt, elhunyt a sértett magzata
Különös felirat olvasható a Tisza mélyéről előbukkant, rejtélyes roncson – galériával
Szenzációs fordulat a szolnoki hajólelet ügyében! A Tisza rekordalacsony vízállása miatt újabb részletek kerültek napvilágra: a Tiszában rejtőző egyik bőgőshajó oldalába vésett név és a kormánylapát felbukkanása alapjaiban változtatja meg a régészek eddigi feltételezéseit. Közeli felvételeken mutatjuk a felfedezést!
Életveszélyben a lány, a magzat nem élte túl – letartóztatták az öcsödi férfit
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség indítványt tett egy 30 éves férfi letartóztatására, aki ellen életveszélyt okozó testi sértés miatt folyik eljárás.
Egy pillanat alatt tűnt el a vízben egy Suzuki Besenyszögnél, fotókon a mentőakció – galériával
Szinte teljesen elmerült egy autó a Dobapusztai csatornában hétfő este, Besenyszög közelében. A járműnek csak a teteje látszott ki, amikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek és hozzáláttak a nem mindennapi mentőakcióhoz. Fotókon mutatjuk a vízbe gurult autó mentését!
Megnyílt a föld a bicikliút alatt: kiderült, mi okozza a brutális repedéseket Szolnokon
Legyen óvatos, ha ezen a környéken teker! Éktelen repedések „díszítik” a szolnoki Sebestény Gyula út azon szakaszát, amely az új építésű házakat elhagyva a Millér felé vezet. Mi lehet az oka, hogy az alig 5 éve átadott útszakasz ilyen állapotba került? Utánajártunk és megtudtuk, hogy miért jelentek meg a repedések a bicikliúton.
Pusztító jégesővel, brutális esőzéssel söpört végig a vihar a Jászkunságon – videóval
Felhőszakadás, viharos szél és jégeső. Ezekre figyelmeztetett a HungaroMet, s az előrejelzésnek volt alapja, már hétfőn több helyen lecsapott a vihar. A Jászkunság több településén tapasztaltak brutális erejű időjárási jelenséget.
Különleges székfoglalókat láthatunk Túrkeve főterén – galériával, videóval
Egyszerű ötlet, nagyszerű eredmény. Régi fa székekből készült virágtartók díszítik a nagykunsági város központi részét.
Amerikai autók lepték el Jászszentandrás utcáit