Összefoglaló

2 órája

Kegyetlen bántalmazás rázta meg Öcsödöt, elhunyt a sértett magzata

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
A Tisza alacsony vízállásánál előkerült bőgőshajó roncsa Szolnokon
Fotó: Mészáros János

Különös felirat olvasható a Tisza mélyéről előbukkant, rejtélyes roncson – galériával

Szenzációs fordulat a szolnoki hajólelet ügyében! A Tisza rekordalacsony vízállása miatt újabb részletek kerültek napvilágra: a Tiszában rejtőző egyik bőgőshajó oldalába vésett név és a kormánylapát felbukkanása alapjaiban változtatja meg a régészek eddigi feltételezéseit. Közeli felvételeken mutatjuk a felfedezést!

Életveszélyben a lány, a magzat nem élte túl – letartóztatták az öcsödi férfit

The,Concept,Of,Sexual,Harassment,Against,Women,And,Rape,,Stop
Egy fiatal lány volt az elszenvedője a súlyos bántalmazásnak
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség indítványt tett egy 30 éves férfi letartóztatására, aki ellen életveszélyt okozó testi sértés miatt folyik eljárás.

Egy pillanat alatt tűnt el a vízben egy Suzuki Besenyszögnél, fotókon a mentőakció – galériával

Vízbe gurult autó Besenyszögnél: mentőakcióra volt szükség
Forrás: Életjel ÖTE

Szinte teljesen elmerült egy autó a Dobapusztai csatornában hétfő este, Besenyszög közelében. A járműnek csak a teteje látszott ki, amikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek és hozzáláttak a nem mindennapi mentőakcióhoz. Fotókon mutatjuk a vízbe gurult autó mentését!

Megnyílt a föld a bicikliút alatt: kiderült, mi okozza a brutális repedéseket Szolnokon

Az idei szárazság nem csak a környzetre hatott rosszul: megjelentek ezek a hatalmas repedések a bicikliúton. 
Fotó: Nagy Balazs

Legyen óvatos, ha ezen a környéken teker! Éktelen repedések „díszítik” a szolnoki Sebestény Gyula út azon szakaszát, amely az új építésű házakat elhagyva a Millér felé vezet. Mi lehet az oka, hogy az alig 5 éve átadott útszakasz ilyen állapotba került? Utánajártunk és megtudtuk, hogy miért jelentek meg a repedések a bicikliúton.

Pusztító jégesővel, brutális esőzéssel söpört végig a vihar a Jászkunságon – videóval

Lecsapott a vihar a Jászkunságban is: volt, ahol méretes jégdarabok hullottak az égből
Forrás: Tiszafüred Időjárás/Facebook

Felhőszakadás, viharos szél és jégeső. Ezekre figyelmeztetett a HungaroMet, s az előrejelzésnek volt alapja, már hétfőn több helyen lecsapott a vihar. A Jászkunság több településén tapasztaltak brutális erejű időjárási jelenséget.

Különleges székfoglalókat láthatunk Túrkeve főterén – galériával, videóval

Így lett a kanyar melletti füves területből színes, virágos látványosság
Fotó: Mészáros János

Egyszerű ötlet, nagyszerű eredmény. Régi fa székekből készült virágtartók díszítik a nagykunsági város központi részét.

Amerikai autók lepték el Jászszentandrás utcáit

 

