Összefoglaló

22 perce

Közlekedési káosz a Kertvárosban: hasznos eszközök rongálódtak meg a városrészben

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Összetörve áll a forgalomtechnikai tükör a Kertváros egyik lehajtó útjánál
Forrás: Kertváros (Szolnok) lakóközössége Facebook-csoport

Megszólalt a rendőrség: ezért állnak összetörve a közlekedést segítő eszközök a szolnoki városrészben

Nagyon sok esetben hasznosak, hiszen a nehezen belátható helyeken megkönnyítik a közlekedést. Több forgalomtechnikai tükör van a Kertvárosban is. A közelmúltban több eszköz is megrongálódott a szolnoki városrészben. Vandálság vagy figyelmetlenség okozta a bajt? Erre keresik a választ a környéken élők.

Szalay Ferenc: egyesek hergelnek és rosszabb képet festenek a valósnál Szolnok közbiztonságáról

Milyen a közbiztonság Szolnokon? – erről tartottak fórumot kedden, a Csallóközi úton – összefoglaló
Fotó: Facebook.com / Szalay Ferenc

Kapott hideget-meleget az utóbbi időben a jászkunsági vármegyeszékhely a város biztonsága, a kábítószer- és hajléktalanhelyzet miatt. De milyen valójában a közbiztonság Szolnokon? Erről fórumoztak kedden.

Vérfagyasztó vallomás: „csapkodtam a sniccerrel, ő meg valahogy belefutott”

Emberölési kísérlet Jászárokszálláson
2025. szeptember 9-én megkezdődött az a bizonyítási eljárás a Szolnoki Törvényszéken, mely büntetőügy végén ki kell derüljön, hogy történt-e szándéks emberölési kísérlet Jászárokszálláson
Fotó: Mészáros Géza

Állítása szerint nem szándékozott gyilkolni, csupán ráijeszteni a szomszédjaira. A 48 éves vádlott ugyan bűnösnek vallotta magát, de a vádirattal szemben a puszta véletlenre fogta, hogy egy idős asszony nyakát elvágta. Történt-e szándékos emberölési kísérlet Jászárokszálláson, vagy csak szerencsétlen baleset? 

A szakértő elárulta, hogyan lehet megelőzni a rollerlopást 

eletromos rollert kapott Ilyés Csenge a NOBILIS Hungary Kft. jóvoltából
Csenge azóta már újra egy Navee elektromos roller boldog tulajdonosa, a NOBILIS Hungary Kft. felajánlásának köszönhetően
Fotó: Mészáros János

Az e-rollerek praktikus és egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban megfelelő odafigyelés és védelem hiányában sajnos könnyen lábuk kélhet. Így történt ez Abonyban is, ahol egy kislány elektromos rollerét lopták el. Az eset végül örömteli fordulatot vett, ugyanakkor a hazai importőr néhány hasznos tanáccsal is szolgált a hasonló esetek elkerülése érdekében.

Mozgással és sok mosollyal indult az új tanév az ország egyik legsikeresebb Aktív Iskolájában

Fergeteges zumbával indult az Aktív Iskola Program tanévnyitója a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola udvarán 
Fotó: Pesti József

A mindennapi mozgás igazi örömforrás és közösségi élmény a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskolában. Két éve csatlakoztak a Magyar Diáksport Szövetség népszerű mozgásösztönző programjához, melyben kimagasló eredményeket értek el. Erre országosan is felfigyeltek, ezért a közel kétszáz fős jászsági iskolában nyitották meg kedden az Aktív Iskola Program 2025/26-os tanévét, mely rengeteg új lehetőséget, kihívást és élményt ígér.

Sokan hanyatt estek már a látványtól: benyitottunk a tiszafüredi sörös szentélybe – galériával

 

Tiszafüred legmenőbb garázsa Gazsó Lajosé, pedig a nyugdíjas műszaki ellenőrnek nincs is autója. Amit a zár mögött tart, arra mégis a legtöbb férfi csettintene: egy életen át tartó munka révén kétezer, különféle sörösdobozból álló gyűjteményt halmozott fel. Miért és honnan szortírozta ki e színes válogatást? Kik segítették negyven országot érintő gyűjtőmunkáját? Mit szól neje a furcsa hóbortjához? Ez mind kiderül írásunkból.

Elszáradt a kukorica Túrkeve határában

 

