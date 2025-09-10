Közlekedési káosz a Kertvárosban: hasznos eszközök rongálódtak meg a városrészben

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összetörve áll a forgalomtechnikai tükör a Kertváros egyik lehajtó útjánál

Forrás: Kertváros (Szolnok) lakóközössége Facebook-csoport

Megszólalt a rendőrség: ezért állnak összetörve a közlekedést segítő eszközök a szolnoki városrészben

Nagyon sok esetben hasznosak, hiszen a nehezen belátható helyeken megkönnyítik a közlekedést. Több forgalomtechnikai tükör van a Kertvárosban is. A közelmúltban több eszköz is megrongálódott a szolnoki városrészben. Vandálság vagy figyelmetlenség okozta a bajt? Erre keresik a választ a környéken élők.

Szalay Ferenc: egyesek hergelnek és rosszabb képet festenek a valósnál Szolnok közbiztonságáról

Milyen a közbiztonság Szolnokon? – erről tartottak fórumot kedden, a Csallóközi úton – összefoglaló

Fotó: Facebook.com / Szalay Ferenc

Kapott hideget-meleget az utóbbi időben a jászkunsági vármegyeszékhely a város biztonsága, a kábítószer- és hajléktalanhelyzet miatt. De milyen valójában a közbiztonság Szolnokon? Erről fórumoztak kedden.

Vérfagyasztó vallomás: „csapkodtam a sniccerrel, ő meg valahogy belefutott”

2025. szeptember 9-én megkezdődött az a bizonyítási eljárás a Szolnoki Törvényszéken, mely büntetőügy végén ki kell derüljön, hogy történt-e szándéks emberölési kísérlet Jászárokszálláson

Fotó: Mészáros Géza

Állítása szerint nem szándékozott gyilkolni, csupán ráijeszteni a szomszédjaira. A 48 éves vádlott ugyan bűnösnek vallotta magát, de a vádirattal szemben a puszta véletlenre fogta, hogy egy idős asszony nyakát elvágta. Történt-e szándékos emberölési kísérlet Jászárokszálláson, vagy csak szerencsétlen baleset?

A szakértő elárulta, hogyan lehet megelőzni a rollerlopást

Csenge azóta már újra egy Navee elektromos roller boldog tulajdonosa, a NOBILIS Hungary Kft. felajánlásának köszönhetően

Fotó: Mészáros János

Az e-rollerek praktikus és egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban megfelelő odafigyelés és védelem hiányában sajnos könnyen lábuk kélhet. Így történt ez Abonyban is, ahol egy kislány elektromos rollerét lopták el. Az eset végül örömteli fordulatot vett, ugyanakkor a hazai importőr néhány hasznos tanáccsal is szolgált a hasonló esetek elkerülése érdekében.

Mozgással és sok mosollyal indult az új tanév az ország egyik legsikeresebb Aktív Iskolájában

Fergeteges zumbával indult az Aktív Iskola Program tanévnyitója a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola udvarán

Fotó: Pesti József

A mindennapi mozgás igazi örömforrás és közösségi élmény a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskolában. Két éve csatlakoztak a Magyar Diáksport Szövetség népszerű mozgásösztönző programjához, melyben kimagasló eredményeket értek el. Erre országosan is felfigyeltek, ezért a közel kétszáz fős jászsági iskolában nyitották meg kedden az Aktív Iskola Program 2025/26-os tanévét, mely rengeteg új lehetőséget, kihívást és élményt ígér.