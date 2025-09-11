Súlyos részletek derültek ki Lits László lemondásával kapcsoltban

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

A szolnoki közgyűlés 2025. szeptember 11-i, soron kívüli ülésén közölte lemondása indokát Lits László, a városüzemeltető cég ügyvezetője – összefoglaló

Fotó: Nagy Balázs

Síri csend lett, miután az ügyvezető bejelentette a szolnoki közgyűlésnek, miért mondott le

Egyszerre volt fagyos és forró a hangulat a vármegyeszékhely csütörtöki, soron kívüli testületi ülésén. A szolnoki közgyűlésen előbb fenyegetésekkel is tarkított, heves vita bontakozott ki politikai állásokról, és a városvezető kommunikációjáról. Majd beült a városüzemeltető cég lemondott ügyvezetője elmondani, miért távozik posztjáról.

Nem is gondolná, Szolnokon mennyi térfigyelő kamera van bekötve a rendőrségre – a szám meglepő!

Egyre több térfigyelő-kamera vigyázza a közlekedés- és közbiztonságot Szolnokon

Forrás: ÚN Archív

Szolnokon a rendet a helyi járőrök mellett a Készenléti Rendőrség is felügyeli. Mindemellett több térfigyelő kamera is óvja a város lakóit.

Rejtélyek övezik Szolnok legrégebbi lakóházát – ezt kell tudni a különleges épületről

Szolnok legrégebbi lakóháza lehet a város híres szülőttének, dr. Balogh Kálmán akadémikusnak a szülőháza?

Fotó: Mészáros Géza

A jászkunsági vármegyeszékhelyen él egy közel kétszáz éves legendárium. Ha minden igaz, az 1835. szeptember 29-én világra jött későbbi elméleti orvostudós, dr. Balogh Kálmán szülőháza lehet Szolnok legrégebbi lakóháza. Persze, ha minden igaz... de vajon igaz?

Vigyázat, ez a hét imádnivaló törpe elrabolja a szíveket: mutatjuk, hogyan viheti haza őket!

Hét kölyök várja az örökbefogadást a szolnoki menhelyen

Fotó: Mészáros János

Hét elbűvölő négylábú keresi otthonát Szolnokon. Bár történetük szomorúan indult, a mesébe illő folytatást az örökbefogadás adhatná meg a játékos kölyökkutyáknak. Az imádnivaló négylábúak az állatmentők szívét is elvarázsolták, akik reménykednek abban, hogy a hét kutya nem a menhelyen fog megöregedni.

Ismét segítségre szorul a város kedvenc kutyája, gyűjtés indult Morzsilláért

Morzsilla, Szolnok kedvenc kutyája a Szolnok Városi Állatotthon Alapítványnál él, akik most gyűjtést szerveznek neki

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Morzsilla neve ismerősen csenghet olvasóink számára. Szolnok kedvenc kutyája hatalmas népszerűségre tett szert az elmúlt években: a bájos külső és a barátságos jellem rögtön belopta magát a lakosok szívébe. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány elmesélte hogyan alakult az egykori kóbor kutya sorsa, akiért a vármegyeszékhelyen élők már többször is összefogtak.

