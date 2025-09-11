szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

3 órája

Súlyos részletek derültek ki Lits László lemondásával kapcsoltban

Címkék#lits lászló#örökbefogadás#állatmentők#térfigyelő kamera

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
A szolnoki közgyűlés 2025. szeptember 11-i, soron kívüli ülésén közölte lemondása indokát Lits László, a városüzemeltető cég ügyvezetője – összefoglaló
Fotó: Nagy Balázs

Síri csend lett, miután az ügyvezető bejelentette a szolnoki közgyűlésnek, miért mondott le

Egyszerre volt fagyos és forró a hangulat a vármegyeszékhely csütörtöki, soron kívüli testületi ülésén. A szolnoki közgyűlésen előbb fenyegetésekkel is tarkított, heves vita bontakozott ki politikai állásokról, és a városvezető kommunikációjáról. Majd beült a városüzemeltető cég lemondott ügyvezetője elmondani, miért távozik posztjáról.

Nem is gondolná, Szolnokon mennyi térfigyelő kamera van bekötve a rendőrségre – a szám meglepő!

térfigyelő-kamera
Egyre több térfigyelő-kamera vigyázza a közlekedés- és közbiztonságot Szolnokon
Forrás: ÚN Archív

Szolnokon a rendet a helyi járőrök mellett a Készenléti Rendőrség is felügyeli. Mindemellett több térfigyelő kamera is óvja a város lakóit.

Rejtélyek övezik Szolnok legrégebbi lakóházát – ezt kell tudni a különleges épületről

Szolnok legrégebbi lakóháza
Szolnok legrégebbi lakóháza lehet a város híres szülőttének, dr. Balogh Kálmán akadémikusnak a szülőháza?
Fotó: Mészáros Géza

A jászkunsági vármegyeszékhelyen él egy közel kétszáz éves legendárium. Ha minden igaz, az 1835. szeptember 29-én világra jött későbbi elméleti orvostudós, dr. Balogh Kálmán szülőháza lehet Szolnok legrégebbi lakóháza. Persze, ha minden igaz... de vajon igaz?

Vigyázat, ez a hét imádnivaló törpe elrabolja a szíveket: mutatjuk, hogyan viheti haza őket!

örökbefogadásra váró kölyökkutyák
Hét kölyök várja az örökbefogadást a szolnoki menhelyen
Fotó: Mészáros János

Hét elbűvölő négylábú keresi otthonát Szolnokon. Bár történetük szomorúan indult, a mesébe illő folytatást az örökbefogadás adhatná meg a játékos kölyökkutyáknak. Az imádnivaló négylábúak az állatmentők szívét is elvarázsolták, akik reménykednek abban, hogy a hét kutya nem a menhelyen fog megöregedni. 

Ismét segítségre szorul a város kedvenc kutyája, gyűjtés indult Morzsilláért

Morzsilla, Szolnok kedvenc kutyája a Szolnok Városi Állatotthon Alapítványnál él, akik most gyűjtést szerveznek neki
Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Morzsilla neve ismerősen csenghet olvasóink számára. Szolnok kedvenc kutyája hatalmas népszerűségre tett szert az elmúlt években: a bájos külső és a barátságos jellem rögtön belopta magát a lakosok szívébe. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány elmesélte hogyan alakult az egykori kóbor kutya sorsa, akiért a vármegyeszékhelyen élők már többször is összefogtak.

Megnyitották az évet az egyik legsportosabb iskolában

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu