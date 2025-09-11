58 perce
Súlyos részletek derültek ki Lits László lemondásával kapcsoltban
Síri csend lett, miután az ügyvezető bejelentette a szolnoki közgyűlésnek, miért mondott le
Egyszerre volt fagyos és forró a hangulat a vármegyeszékhely csütörtöki, soron kívüli testületi ülésén. A szolnoki közgyűlésen előbb fenyegetésekkel is tarkított, heves vita bontakozott ki politikai állásokról, és a városvezető kommunikációjáról. Majd beült a városüzemeltető cég lemondott ügyvezetője elmondani, miért távozik posztjáról.
Nem is gondolná, Szolnokon mennyi térfigyelő kamera van bekötve a rendőrségre – a szám meglepő!
Szolnokon a rendet a helyi járőrök mellett a Készenléti Rendőrség is felügyeli. Mindemellett több térfigyelő kamera is óvja a város lakóit.
Rejtélyek övezik Szolnok legrégebbi lakóházát – ezt kell tudni a különleges épületről
A jászkunsági vármegyeszékhelyen él egy közel kétszáz éves legendárium. Ha minden igaz, az 1835. szeptember 29-én világra jött későbbi elméleti orvostudós, dr. Balogh Kálmán szülőháza lehet Szolnok legrégebbi lakóháza. Persze, ha minden igaz... de vajon igaz?
Vigyázat, ez a hét imádnivaló törpe elrabolja a szíveket: mutatjuk, hogyan viheti haza őket!
Hét elbűvölő négylábú keresi otthonát Szolnokon. Bár történetük szomorúan indult, a mesébe illő folytatást az örökbefogadás adhatná meg a játékos kölyökkutyáknak. Az imádnivaló négylábúak az állatmentők szívét is elvarázsolták, akik reménykednek abban, hogy a hét kutya nem a menhelyen fog megöregedni.
Ismét segítségre szorul a város kedvenc kutyája, gyűjtés indult Morzsilláért
Morzsilla neve ismerősen csenghet olvasóink számára. Szolnok kedvenc kutyája hatalmas népszerűségre tett szert az elmúlt években: a bájos külső és a barátságos jellem rögtön belopta magát a lakosok szívébe. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány elmesélte hogyan alakult az egykori kóbor kutya sorsa, akiért a vármegyeszékhelyen élők már többször is összefogtak.
Megnyitották az évet az egyik legsportosabb iskolában