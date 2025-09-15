3 órája
Komoly vádak érték Györfi Mihály polgármestert
Botrány lett a parkolásból: így bukott le a szolnoki sofőr, aki erre biztosan nem számított
Egy szolnoki parkolóban történt eset váltott ki komoly indulatokat a közösségi médiában. Egy sima koccanásos balesetnek indult, de élénk vita alakult ki: mit kellett volna tennie a figyelmetlen sofőrnek?
Csőtörés okozott nagy bajt, az egész város ivóvízellátása megbénult
Az egész dél-pesti településen fennakadások várhatók az ivóvízellátásban. A csőtörés Abonyban történt, és a javítási munkák idejére az érintett utcát lezárták.
Felfoghatatlan eset: betörtek az Orcas Hockey SE jégcsarnokába, a kár milliós!
Vezetők, edzők szülők és gyerekek állnak értetlenül és felháborodottan a történtek előtt. Ismeretlen tettesek augusztusban kétszer törtek be a Szolnok Orcas Hockey SE sátras jégpályájára, ahol milliós kárt okoztak.
Súlyos vádak Györfi Mihály polgármester ellen
A szolnoki Fidesz–KDNP frakció tagjai szerint tömeges felmondások zajlanak a városházán, legutóbb Lits László, a Városüzemeltetési Kft. igazgatója mondott le tisztségéről. A botrány Györfi Mihály polgármester vezetői stílusának köszönhető, fenyegetések és megalázások állhatnak a háttérben.
Viharos hidegfront söpört át az országon – itt esett a legtöbb eső
Tegnap délelőtt átvonult ciklon záporokat, felhőszakadással kísért zivatarokat és helyenként viharos szelet hozott.
Hatalmas baleset Szászbereknél – helyszíni képeken mutatjuk a ütközés utáni pillanatokat
Két személyautó ütközött össze vasárnap délután Szászberek és Jászladány között. A helyszínre a szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járműveket. Helyszíni fotók!
Csak hat darab van az országban, kettőt egy szolnoki férfi birtokol – így lett párja a különleges autónak
Mindig van valami terve. Aki ismeri, tudja, hogy Szabó István nem nyugszik, ha autókról van szó. A szolnoki férfi, aki a veterán járművek szerelmese, most kicsit „kerítőnek is állt". A két éve vásárolt, több mint hatvan esztendős Ford Taunusát idén „kiházasította". István megmutatta a takaros menyecskét. Mondhatni: a négykerekű ara korához képest, és felújítás előtt is meglehetősen mutatós.
Tegye meg most, ezért a trükkért a pénztárcája is hálás lesz a fűtési szezonban