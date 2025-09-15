szeptember 15., hétfő

Összefoglaló

44 perce

Komoly vádak érték Györfi Mihály polgármestert

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a legfontosabb hírek egy helyen
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Botrány lett a parkolásból: így bukott le a szolnoki sofőr, aki erre biztosan nem számított

Kamera is rögzítette a szolnoki koccanásos baleset pillanatait, mely alapján eljárás indult Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Egy szolnoki parkolóban történt eset váltott ki komoly indulatokat a közösségi médiában. Egy sima koccanásos balesetnek indult, de élénk vita alakult ki: mit kellett volna tennie a figyelmetlen sofőrnek?

Csőtörés okozott nagy bajt, az egész város ivóvízellátása megbénult

A csőtörés Abonyban, a Luther Márton utcában történt Fotó: Nagy Balázs

Az egész dél-pesti településen fennakadások várhatók az ivóvízellátásban. A csőtörés Abonyban történt, és a javítási munkák idejére az érintett utcát lezárták.

Felfoghatatlan eset: betörtek az Orcas Hockey SE jégcsarnokába, a kár milliós!

Egy nagy, kivágott bejáraton át jutottak be a Szolnok Orcas Hockey SE sátrába és onnan mehettek ki a konténerekhez.
Fotó: beküldött

Vezetők, edzők szülők és gyerekek állnak értetlenül és felháborodottan a történtek előtt. Ismeretlen tettesek augusztusban kétszer törtek be a Szolnok Orcas Hockey SE sátras jégpályájára, ahol milliós kárt okoztak.

Súlyos vádak Györfi Mihály polgármester ellen

A Fidesz–KDNP frakció sajtótájékoztatóján Mohi Márk önkormányzati képviselő, (balról) és Töreki András frakcióvezető beszélt a városházán uralkodó légkörről. A botrány Györfi Mihály körül egyre csak dagad Fotó: Nagy Balázs

A szolnoki Fidesz–KDNP frakció tagjai szerint tömeges felmondások zajlanak a városházán, legutóbb Lits László, a Városüzemeltetési Kft. igazgatója mondott le tisztségéről. A botrány Györfi Mihály polgármester vezetői stílusának köszönhető, fenyegetések és megalázások állhatnak a háttérben.

Viharos hidegfront söpört át az országon – itt esett a legtöbb eső

A hidegfront hatására számos helyen 30 milliméternél több csapadék is hullott Forrás: HungaroMet Facebook-oldal

Tegnap délelőtt átvonult ciklon záporokat, felhőszakadással kísért zivatarokat és helyenként viharos szelet hozott.

Hatalmas baleset Szászbereknél – helyszíni képeken mutatjuk a ütközés utáni pillanatokat

Két autó ütközött Szászbereknél Forrás:  jasz.katasztrofavedelem.hu

Két személyautó ütközött össze vasárnap délután Szászberek és Jászladány között. A helyszínre a szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járműveket. Helyszíni fotók!

Csak hat darab van az országban, kettőt egy szolnoki férfi birtokol – így lett párja a különleges autónak 

A szolnoki Szabó Istvánnak meglehetősen sok autó fordult már meg a keze alatt, néhány éve azonban kitart egy Ford Taunus mellett
Fotó: Mészáros János

Mindig van valami terve. Aki ismeri, tudja, hogy Szabó István nem nyugszik, ha autókról van szó. A szolnoki férfi, aki a veterán járművek szerelmese, most kicsit „kerítőnek is állt". A két éve vásárolt, több mint hatvan esztendős Ford Taunusát idén „kiházasította". István megmutatta a takaros menyecskét. Mondhatni: a négykerekű ara korához képest, és felújítás előtt is meglehetősen mutatós.

 

