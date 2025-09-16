szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Lakásvásárlás a Jászkunságban: tízezrekkel többe kerül most egy négyzetméter

Címkék#foci#horgászat#R-Go#kék hírek#kóbor kutya#sport#koncert

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Tovább emelkednek az árak, tízezrekkel többe kerül egy ingatlan négyzetmétere

LUS_IMG_3707
Elemzésében a szolnoki ingatlanpiacot is górcső alá vette a szakportál. Drágulás mértek
Fotó: Kallus György / Forrás: MW Archívum

Habár árrobbanásról még nem lehet beszélni, gyorsult a lakásárak drágulása augusztusban az Ingatlan.com szerint. A szolnoki ingatlanpiac helyzete továbbra is kedvező, de a vármegyeszékhelyen is megugrott az átlagos négyzetméterár.

Most érdemes venni ezt a szupergyümölcsöt, rengeteg energiát ad és a bőröd is hálás lesz érte

Woman,Hands,Picking,Figs,Fruit,Into,Basket,Growing,On,The
 A füge igazi csodaszer. Most akciósan vásárolhatunk ilyen gyümölcsöt
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Úgy tartják, hogy egy igazi szuperélelmiszer. A füge nemcsak finom, hanem egészséges is. Éppen ezért egyre több kertben láthatunk fügebokrokat a Jászkunságban is. De ne búslakodjon az sem, aki nem termeszt ilyen gyümölcsöt, mert az egyik áruházláncban most hihetetlen kedvezménnyel vásárolhatunk belőle.

Finom falatok, jókedv és egy nemes cél – újra bringásokkal népesült be a Kossuth tér

Ma reggel ismét kerékpárosokkal népesült be a szolnoki Kossuth tér
Fotó: Mészáros János

Kedd reggel ismét kerékpárosokkal népesült be a szolnoki Kossuth tér. Civil kezdeményezéssel és a város támogatásával ismét megrendezték a már hagyományos Bringás Reggelit.

Betörés rázta meg a biztonságosnak hitt Kertvárost, nagy erőkkel keresik az elkövetőket

A kertvárosi betörés mindenkit meglepett: ez egy kifejezetten biztonságosnak vélt környék volt eddig Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Megdöbbentő bűneset történt Szolnok egyik jóhírű környékén. Az eddig biztonságosnak hitt kertvárosban két fiatal tört be egy házba, ahonnan készpénzt és ékszereket vittek el. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a kertvárosi betörés elkövetőit nagy erőkkel keresik.

Három férfi támadta rá Zsigmond Angira, de a folytatásra senki sem számított

Dögös autók is szerepeltek Zsigmond Angi zenei klipjében
Forrás: Zsigmond Angi Instagram-oldala

Minden nő rémálma történt Zsigmond Angival, az incidenst ráadásul videóra is vették. Előbb egy üres utcán ütötte el egy luxusterepjáró, majd az autóból kipattanó maszkos férfiak abuzálták.

Csak egy hajszálon múlt a baleset a szolnoki zebránál – mindent rögzített a kamera

A gyalogos a zebrán közlekedett, azonban a bal oldalon lévő, fehér színű autós ezt nem vette figyelembe
Forrás: Képernyőfotó a videóból

Megdöbbentő videófelvétel látott napvilágot egy szolnoki ügyekkel foglalkozó közösségi csoportban. A felvételen egy gyalogos a zebrán halad át, amikor egy autó a semmiből felbukkanva kis híján elgázolja. Csak a szerencsének és a járókelő lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu