Lakásvásárlás a Jászkunságban: tízezrekkel többe kerül most egy négyzetméter

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Tovább emelkednek az árak, tízezrekkel többe kerül egy ingatlan négyzetmétere

Elemzésében a szolnoki ingatlanpiacot is górcső alá vette a szakportál. Drágulás mértek

Fotó: Kallus György / Forrás: MW Archívum

Habár árrobbanásról még nem lehet beszélni, gyorsult a lakásárak drágulása augusztusban az Ingatlan.com szerint. A szolnoki ingatlanpiac helyzete továbbra is kedvező, de a vármegyeszékhelyen is megugrott az átlagos négyzetméterár.

Most érdemes venni ezt a szupergyümölcsöt, rengeteg energiát ad és a bőröd is hálás lesz érte

A füge igazi csodaszer. Most akciósan vásárolhatunk ilyen gyümölcsöt

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Úgy tartják, hogy egy igazi szuperélelmiszer. A füge nemcsak finom, hanem egészséges is. Éppen ezért egyre több kertben láthatunk fügebokrokat a Jászkunságban is. De ne búslakodjon az sem, aki nem termeszt ilyen gyümölcsöt, mert az egyik áruházláncban most hihetetlen kedvezménnyel vásárolhatunk belőle.

Finom falatok, jókedv és egy nemes cél – újra bringásokkal népesült be a Kossuth tér

Ma reggel ismét kerékpárosokkal népesült be a szolnoki Kossuth tér

Fotó: Mészáros János

Kedd reggel ismét kerékpárosokkal népesült be a szolnoki Kossuth tér. Civil kezdeményezéssel és a város támogatásával ismét megrendezték a már hagyományos Bringás Reggelit.

Betörés rázta meg a biztonságosnak hitt Kertvárost, nagy erőkkel keresik az elkövetőket

A kertvárosi betörés mindenkit meglepett: ez egy kifejezetten biztonságosnak vélt környék volt eddig Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Megdöbbentő bűneset történt Szolnok egyik jóhírű környékén. Az eddig biztonságosnak hitt kertvárosban két fiatal tört be egy házba, ahonnan készpénzt és ékszereket vittek el. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a kertvárosi betörés elkövetőit nagy erőkkel keresik.

Három férfi támadta rá Zsigmond Angira, de a folytatásra senki sem számított

Dögös autók is szerepeltek Zsigmond Angi zenei klipjében

Forrás: Zsigmond Angi Instagram-oldala

Minden nő rémálma történt Zsigmond Angival, az incidenst ráadásul videóra is vették. Előbb egy üres utcán ütötte el egy luxusterepjáró, majd az autóból kipattanó maszkos férfiak abuzálták.

Csak egy hajszálon múlt a baleset a szolnoki zebránál – mindent rögzített a kamera

A gyalogos a zebrán közlekedett, azonban a bal oldalon lévő, fehér színű autós ezt nem vette figyelembe

Forrás: Képernyőfotó a videóból

Megdöbbentő videófelvétel látott napvilágot egy szolnoki ügyekkel foglalkozó közösségi csoportban. A felvételen egy gyalogos a zebrán halad át, amikor egy autó a semmiből felbukkanva kis híján elgázolja. Csak a szerencsének és a járókelő lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt tragédia.