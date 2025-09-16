24 perce
Lakásvásárlás a Jászkunságban: tízezrekkel többe kerül most egy négyzetméter
Tovább emelkednek az árak, tízezrekkel többe kerül egy ingatlan négyzetmétere
Habár árrobbanásról még nem lehet beszélni, gyorsult a lakásárak drágulása augusztusban az Ingatlan.com szerint. A szolnoki ingatlanpiac helyzete továbbra is kedvező, de a vármegyeszékhelyen is megugrott az átlagos négyzetméterár.
Most érdemes venni ezt a szupergyümölcsöt, rengeteg energiát ad és a bőröd is hálás lesz érte
Úgy tartják, hogy egy igazi szuperélelmiszer. A füge nemcsak finom, hanem egészséges is. Éppen ezért egyre több kertben láthatunk fügebokrokat a Jászkunságban is. De ne búslakodjon az sem, aki nem termeszt ilyen gyümölcsöt, mert az egyik áruházláncban most hihetetlen kedvezménnyel vásárolhatunk belőle.
Finom falatok, jókedv és egy nemes cél – újra bringásokkal népesült be a Kossuth tér
Kedd reggel ismét kerékpárosokkal népesült be a szolnoki Kossuth tér. Civil kezdeményezéssel és a város támogatásával ismét megrendezték a már hagyományos Bringás Reggelit.
Betörés rázta meg a biztonságosnak hitt Kertvárost, nagy erőkkel keresik az elkövetőket
Megdöbbentő bűneset történt Szolnok egyik jóhírű környékén. Az eddig biztonságosnak hitt kertvárosban két fiatal tört be egy házba, ahonnan készpénzt és ékszereket vittek el. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a kertvárosi betörés elkövetőit nagy erőkkel keresik.
Három férfi támadta rá Zsigmond Angira, de a folytatásra senki sem számított
Minden nő rémálma történt Zsigmond Angival, az incidenst ráadásul videóra is vették. Előbb egy üres utcán ütötte el egy luxusterepjáró, majd az autóból kipattanó maszkos férfiak abuzálták.
Csak egy hajszálon múlt a baleset a szolnoki zebránál – mindent rögzített a kamera
Megdöbbentő videófelvétel látott napvilágot egy szolnoki ügyekkel foglalkozó közösségi csoportban. A felvételen egy gyalogos a zebrán halad át, amikor egy autó a semmiből felbukkanva kis híján elgázolja. Csak a szerencsének és a járókelő lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt tragédia.