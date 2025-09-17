szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Halálos ütközés Jászberénynél: a rendőrség vizsgálja a körülményeket

Címkék#foci#horgászat#R-Go#kék hírek#kóbor kutya#sport#koncert

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a szerdai balesetben egy 80 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Forrás:  Jászberény HTP

A tragikus ütközés fotói megrázók, a baleset okát a rendőrség vizsgálja

Súlyos baleset bénította meg szerda délelőtt a 32-es főutat Jászberénynél, ahol egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött, utóbbi két utasát a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

Lehengerlő műsor, színvonalas ünnepség, meghatott díjazottak: ilyen volt a 2025-ös Prima-gála Szolnokon

Ujlaki Csaba csillagász (középen) területi Prima-díjat kapott Szolnokon, a 2025. szeptember 16-án megrendezett Prima-gálán
Fotó: Mészáros János

A tánc köré épült a 2025-ös jászkunsági Prima-gála, amelyen a szokásokhoz híven idén is elismerték az oktatás, kultúra, tudomány és a sport legjobbjait. Az ez évi területi Prima-díjat egy neves csillagász, egy közismert televíziós és a térség egyik legnépszerűbb zenekarának karmestere kapta.

Elkezdték építeni a szolnoki elektrolitgyárat? – kiderült, mi zajlik a határban

Felvonultak a munkagépek Szolnok és Abony között. Épül a szolnoki elektrolitgyár? Fotó: Nagy Balázs

Felvonultak a munkagépek Szolnok határában, a 32-es mellett. Megkérdeztük, a szolnoki elektrolitgyár építkezése kezdődött-e meg.

Négy mentőautó száguldott a martfűi balesethez – csecsemő lehetett az egyik autóban

a baleset Cegléden történt
Baleset Martfűn: mentők érkeztek a helyszínre
Fotó: MW archív / Forrás: Illusztráció

Négy mentőautó száguldott egy Martfű közelében történt balesethez szerda délután, információink szerint az egyik autóban egy csecsemő is utazott.

Csodával hathat a szervezetünkre ez a gyümölcs, ám nagy bajt is okozhat

A füge egy igazi csodanövény, ám nagy bajt okozhat bizonyos körülmények között Fotó: Illusztráció / Bencsik Ádám (MW archív)

Őszi szenzáció a piacokon és a kertekben az a gyümölcs, amelyet sokan még mindig egzotikumnak tartanak, valójában azonban egyre közelebb kerül a mindennapjainkhoz. A füge ma már nemcsak mediterrán különlegesség, hanem hazai sikertermés is lehet, ám miközben édes íze és jótékony hatásai miatt sokan rajonganak érte, nem árt óvatosnak lenni vele, mert túlzásba vitt fogyasztása kellemetlen következményekkel járhat, és bajt okozhat. Mutatjuk hogyan!

Egyre brutálisabb az ügy, újabb borzalmak derültek ki a gyerekgyilkos anyáról

Berekfürdői gyerekgyilkosság: már nem „csupán” minősített emberöléssel, hanem kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítják a 34 éves német anyát
Fotó: Mészáros János

A nyomozás során felmerült újabb bizonyítékok miatt már nem „csupán” minősített emberöléssel, hanem kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítják a 34 éves német anyát. Újabb fejlemény a berekfürdői gyerekgyilkosság ügyében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu