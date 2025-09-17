1 órája
Halálos ütközés Jászberénynél: a rendőrség vizsgálja a körülményeket
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
A tragikus ütközés fotói megrázók, a baleset okát a rendőrség vizsgálja
Súlyos baleset bénította meg szerda délelőtt a 32-es főutat Jászberénynél, ahol egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött, utóbbi két utasát a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.
Lehengerlő műsor, színvonalas ünnepség, meghatott díjazottak: ilyen volt a 2025-ös Prima-gála Szolnokon
A tánc köré épült a 2025-ös jászkunsági Prima-gála, amelyen a szokásokhoz híven idén is elismerték az oktatás, kultúra, tudomány és a sport legjobbjait. Az ez évi területi Prima-díjat egy neves csillagász, egy közismert televíziós és a térség egyik legnépszerűbb zenekarának karmestere kapta.
Elkezdték építeni a szolnoki elektrolitgyárat? – kiderült, mi zajlik a határban
Felvonultak a munkagépek Szolnok határában, a 32-es mellett. Megkérdeztük, a szolnoki elektrolitgyár építkezése kezdődött-e meg.
Négy mentőautó száguldott a martfűi balesethez – csecsemő lehetett az egyik autóban
Négy mentőautó száguldott egy Martfű közelében történt balesethez szerda délután, információink szerint az egyik autóban egy csecsemő is utazott.
Csodával hathat a szervezetünkre ez a gyümölcs, ám nagy bajt is okozhat
Őszi szenzáció a piacokon és a kertekben az a gyümölcs, amelyet sokan még mindig egzotikumnak tartanak, valójában azonban egyre közelebb kerül a mindennapjainkhoz. A füge ma már nemcsak mediterrán különlegesség, hanem hazai sikertermés is lehet, ám miközben édes íze és jótékony hatásai miatt sokan rajonganak érte, nem árt óvatosnak lenni vele, mert túlzásba vitt fogyasztása kellemetlen következményekkel járhat, és bajt okozhat. Mutatjuk hogyan!
Egyre brutálisabb az ügy, újabb borzalmak derültek ki a gyerekgyilkos anyáról
A nyomozás során felmerült újabb bizonyítékok miatt már nem „csupán” minősített emberöléssel, hanem kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítják a 34 éves német anyát. Újabb fejlemény a berekfürdői gyerekgyilkosság ügyében.