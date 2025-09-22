Szolnokon készült vonatokkal bővül az InterCity-flotta

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Egy ügyvéd figyelmeztet: erről minden elektromos rolleresnek tudnia kell!

Videóüzenetben figyelmeztette az ügyvéd az elektromos rollerrel közlekedőket: komoly jogi következménye lehet, ha a száguldozásból baleset kerekedik! Az elektromos rollerek szabályozása még mindig nincs kőbe vésve, de az alapokat már letették, és ezt mindenkinek tudnia kell!

Súlyos baleset az M4-esen: személyautó csapódott munkagépbe

Munkagépnek ütközött egy autó az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Cegléd és Abony között. A baleset a 82-es kilométernél történt, a forgalmat teljes szélességében megállították, kerülni a 4-es főúton lehet.

Helyszíni fotókon a kisújszállási baleset: autó az árokban, törmelék az úton

A baleset során a személyautó az árokba csúszott, az esethez mentő is érkezett

Szirénázó mentő- és tűzoltóautókra lehettek figyelmesek a kisújszállásiak hétfő délelőtt. Fotókon is mutatjuk, mi történt pontosan!

Indulnak az új InterCityk – ilyen lesz az utazás a Szolnokon gyártott Stadler Flirttel

A Stadler új Flirt típusú InterCity-motorvonat látványterve

Elkészült a GYSEV Zrt. által rendelt tizenegy új Flirt típusú InterCity-motorvonat végleges látványterve. Így a napokban megkezdődhet a kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében.

Városrendészet Szolnokon: csodafegyver lehet, de van egy nagy bökkenő

Városrendészet felállítását fontolgatja Szolnok

Az elmúlt hónapok kirívó bűnesetei nyomán a szolnoki városvezetés elhatározta: megkísérli legalább részben a maga kezébe venni a helyi közbiztonság megerősítését. Az országos példák alapján egy jól működő városrendészet javíthatja egy település biztonsági helyzetét, kérdés, Szolnoknak van-e pénze erre?

Ropták a táncot és gyalogoltak a szépkorúak Szolnokon: fontos célért, közösen tettek lépéseket

Táncoltak, sétáltak, a mozgásról szól a napjuk. Pontosan ezért gyűltek össze szépkorúak a szolnoki Hild téren, ahol arra hívták fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a mozgás az egészség megőrzéséhez. A résztvevők az Alzheimerrel és demenciával élők előtt tisztelegtek, és hangsúlyozták: az érintettek nincsenek egyedül.