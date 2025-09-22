1 órája
Szolnokon készült vonatokkal bővül az InterCity-flotta
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Egy ügyvéd figyelmeztet: erről minden elektromos rolleresnek tudnia kell!
Videóüzenetben figyelmeztette az ügyvéd az elektromos rollerrel közlekedőket: komoly jogi következménye lehet, ha a száguldozásból baleset kerekedik! Az elektromos rollerek szabályozása még mindig nincs kőbe vésve, de az alapokat már letették, és ezt mindenkinek tudnia kell!
Súlyos baleset az M4-esen: személyautó csapódott munkagépbe
Munkagépnek ütközött egy autó az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Cegléd és Abony között. A baleset a 82-es kilométernél történt, a forgalmat teljes szélességében megállították, kerülni a 4-es főúton lehet.
Helyszíni fotókon a kisújszállási baleset: autó az árokban, törmelék az úton
Szirénázó mentő- és tűzoltóautókra lehettek figyelmesek a kisújszállásiak hétfő délelőtt. Fotókon is mutatjuk, mi történt pontosan!
Indulnak az új InterCityk – ilyen lesz az utazás a Szolnokon gyártott Stadler Flirttel
Elkészült a GYSEV Zrt. által rendelt tizenegy új Flirt típusú InterCity-motorvonat végleges látványterve. Így a napokban megkezdődhet a kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében.
Városrendészet Szolnokon: csodafegyver lehet, de van egy nagy bökkenő
Az elmúlt hónapok kirívó bűnesetei nyomán a szolnoki városvezetés elhatározta: megkísérli legalább részben a maga kezébe venni a helyi közbiztonság megerősítését. Az országos példák alapján egy jól működő városrendészet javíthatja egy település biztonsági helyzetét, kérdés, Szolnoknak van-e pénze erre?
Ropták a táncot és gyalogoltak a szépkorúak Szolnokon: fontos célért, közösen tettek lépéseket
Táncoltak, sétáltak, a mozgásról szól a napjuk. Pontosan ezért gyűltek össze szépkorúak a szolnoki Hild téren, ahol arra hívták fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a mozgás az egészség megőrzéséhez. A résztvevők az Alzheimerrel és demenciával élők előtt tisztelegtek, és hangsúlyozták: az érintettek nincsenek egyedül.