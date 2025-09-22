szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Szolnokon készült vonatokkal bővül az InterCity-flotta

Címkék#foci#horgászat#R-Go#kék hírek#kóbor kutya#sport#koncert

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló : az elektromos rollerek szabályozása még nem ért a végére, de vannak alapszabályok, amelyeket be kell tartani.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock / Forrás: illusztráció

Egy ügyvéd figyelmeztet: erről minden elektromos rolleresnek tudnia kell!

Videóüzenetben figyelmeztette az ügyvéd az elektromos rollerrel közlekedőket: komoly jogi következménye lehet, ha a száguldozásból baleset kerekedik! Az elektromos rollerek szabályozása még mindig nincs kőbe vésve, de az alapokat már letették, és ezt mindenkinek tudnia kell!

Súlyos baleset az M4-esen: személyautó csapódott munkagépbe

rendőrségi ellenőrzés reakciók
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Munkagépnek ütközött egy autó az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Cegléd és Abony között. A baleset a 82-es kilométernél történt, a forgalmat teljes szélességében megállították, kerülni a 4-es főúton lehet.

Helyszíni fotókon a kisújszállási baleset: autó az árokban, törmelék az úton

A baleset során a személyautó az árokba csúszott, az esethez mentő is érkezett
Forrás: Kisújszállás ÖTP

Szirénázó mentő- és tűzoltóautókra lehettek figyelmesek a kisújszállásiak hétfő délelőtt. Fotókon is mutatjuk, mi történt pontosan!

Indulnak az új InterCityk – ilyen lesz az utazás a Szolnokon gyártott Stadler Flirttel

A Stadler új Flirt típusú InterCity-motorvonat látványterve
Forrás: Stadler Trains Magyarország Zrt.

Elkészült a GYSEV Zrt. által rendelt tizenegy új Flirt típusú InterCity-motorvonat végleges látványterve. Így a napokban megkezdődhet a kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében.

Városrendészet Szolnokon: csodafegyver lehet, de van egy nagy bökkenő

HG2027_5525
Városrendészet felállítását fontolgatja Szolnok
Fotó: Huszár Gábor / Kisalföld / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Az elmúlt hónapok kirívó bűnesetei nyomán a szolnoki városvezetés elhatározta: megkísérli legalább részben a maga kezébe venni a helyi közbiztonság megerősítését. Az országos példák alapján egy jól működő városrendészet javíthatja egy település biztonsági helyzetét, kérdés, Szolnoknak van-e pénze erre?

Ropták a táncot és gyalogoltak a szépkorúak Szolnokon: fontos célért, közösen tettek lépéseket

Alzheimer séta Szolnokon: a rendezvény célja, hogy kikifejezzék együttérzésünket a demenciával és Alzheimerrel élők és családtagjaik iránt Fotó: Mészáros János

Táncoltak, sétáltak, a mozgásról szól a napjuk. Pontosan ezért gyűltek össze szépkorúak a szolnoki Hild téren, ahol arra hívták fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a mozgás az egészség megőrzéséhez. A résztvevők az Alzheimerrel és demenciával élők előtt tisztelegtek, és hangsúlyozták: az érintettek nincsenek egyedül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu