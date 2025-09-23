2 órája
Látványos jelenet a szántóföldek között: a 4-es főúton kezdődött a Suzuki üldözése
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Akciófilmbe illő jelenetek egy szántóföldön: a 4-esen eredtek nyomába egy Suzukinak
Izgalmas bevetése volt a rendőröknek a 4-es főútnál. A szántóföldön száguldott végig ugyanis egy suzukis ámokfutó, miközben a rendőrök elől menekült. Az esetnek nem mellesleg vármegyei kötődéssel is rendelkezik.
„Ennyivel nem elégszünk meg” – hamarosan felújítják ezt a jászkunsági vasúti átjárót
Folytatódik a vasúti közlekedés korszerűsítése a Tisza-tó fővárosában. Miután nemrég megújult az egyik tiszafüredi átjáró, másik átkelő modernizálása is napirendre került.
Furcsa hangokat hallottak a lakók a csatornából, azonnal telefonáltak is
Kedd reggel csörrent meg a karcagi tűzoltóság telefonja, ám ezúttal nem tűzhöz, de még csak nem is balesethez hívták őket. Amit a helyszínen találtak, arról valószínűleg még sokáig beszélnek majd.
Megbénult a forgalom, brutális becsapódás hangja rázta meg Jászladányt
Baleset történt a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződéséné. A helyszínre azonnal kiérkeztek a tűzoltók.
Ijesztő jelenetek a zebrán: mentő érkezett a rollerbaleset helyszínére
Szeptember 22-én baleset történt Cegléden, a Kossuth Lajos utcában, melyben egy fiatal lány sérült meg. A rollerbaleset miatt a helyszínre mentőt is riasztottak.
Közutas autóba csapódott egy kocsi az M4-esen – egy családapa is az életét adta más biztonságáért
Az utakon dolgozók minden nap az életüket kockáztatják azért, hogy a közlekedés biztonságosabb, az utak pedig jobb minőségűek legyenek. A közútkezelők viszont rendszeresen balesetveszélynek vannak kitéve, és az elmúlt években több halálos tragédia is történt a sofőrök figyelmetlensége miatt. Legutóbb az M4-esen rohant bele egy autó egy közutas járműbe.
Négyszáz éves fák, különleges fajok, csodálatos fotókat és videót hoztunk a Tiszakürti Arborétumból
Kevesen gondolnák, hogy az Alföld közepén rejtőzik egy hely, ahol évszázados fák őrzik a múlt emlékeit. A Tiszakürti Arborétum olyan világot mutat meg, amely messze túlmutat egy egyszerű parkon.
Népszerű slágerek, móka és közösség – egy jászberényi csapat nyerte a zenei vetélkedőt – galériával
„Ennyivel nem elégszünk meg” – hamarosan felújítják ezt a jászkunsági vasúti átjárót