szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Látványos jelenet a szántóföldek között: a 4-es főúton kezdődött a Suzuki üldözése

Címkék#baleset#biztonság#suzukis ámokfutó#M4#összefoglaló

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a szántáson keresztül próbált elmenekülni a rendőrök elől a suzukis ámokfutó
Forrás: Youtube / police.hu

Akciófilmbe illő jelenetek egy szántóföldön: a 4-esen eredtek nyomába egy Suzukinak

Izgalmas bevetése volt a rendőröknek a 4-es főútnál. A szántóföldön száguldott végig ugyanis egy suzukis ámokfutó, miközben a rendőrök elől menekült. Az esetnek nem mellesleg vármegyei kötődéssel is rendelkezik.

„Ennyivel nem elégszünk meg” – hamarosan felújítják ezt a jászkunsági vasúti átjárót

Napirenden van a MÁV-nál a tiszafüredi átjárók felújítása: a Kakukk úti mellett a Belsőfokparti is szélesebbé válhat
Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Folytatódik a vasúti közlekedés korszerűsítése a Tisza-tó fővárosában. Miután nemrég megújult az egyik tiszafüredi átjáró, másik átkelő modernizálása is napirendre került.

Furcsa hangokat hallottak a lakók a csatornából, azonnal telefonáltak is

Sugár immár a tűzoltók biztonságos kezei között, egy törülközőbe bugyolálva
Forrás: Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány és Karcag HTP

Kedd reggel csörrent meg a karcagi tűzoltóság telefonja, ám ezúttal nem tűzhöz, de még csak nem is balesethez hívták őket. Amit a helyszínen találtak, arról valószínűleg még sokáig beszélnek majd.

Megbénult a forgalom, brutális becsapódás hangja rázta meg Jászladányt

A car accident with major front end damage
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Baleset történt a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződéséné. A helyszínre azonnal kiérkeztek a tűzoltók.

Ijesztő jelenetek a zebrán: mentő érkezett a rollerbaleset helyszínére

rollerbaleset történt Cegléden
A rollerbaleset egy zebrán történt
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Szeptember 22-én baleset történt Cegléden, a Kossuth Lajos utcában, melyben egy fiatal lány sérült meg. A rollerbaleset miatt a helyszínre mentőt is riasztottak.

Közutas autóba csapódott egy kocsi az M4-esen – egy családapa is az életét adta más biztonságáért

A közútkezelők is gyakran érintettek balesetekben Fotó: Kiss János / Forrás: Illusztráció

Az utakon dolgozók minden nap az életüket kockáztatják azért, hogy a közlekedés biztonságosabb, az utak pedig jobb minőségűek legyenek. A közútkezelők viszont rendszeresen balesetveszélynek vannak kitéve, és az elmúlt években több halálos tragédia is történt a sofőrök figyelmetlensége miatt. Legutóbb az M4-esen rohant bele egy autó egy közutas járműbe.

 

Négyszáz éves fák, különleges fajok, csodálatos fotókat és videót hoztunk a Tiszakürti Arborétumból

összefoglaló
Összefoglaló: a Tiszakürti Arborétum az Alföld egyik legkülönlegesebb természeti kincseit őrzi
Fotó: Mészáros János

Kevesen gondolnák, hogy az Alföld közepén rejtőzik egy hely, ahol évszázados fák őrzik a múlt emlékeit. A Tiszakürti Arborétum olyan világot mutat meg, amely messze túlmutat egy egyszerű parkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu