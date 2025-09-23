Látványos jelenet a szántóföldek között: a 4-es főúton kezdődött a Suzuki üldözése

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: a szántáson keresztül próbált elmenekülni a rendőrök elől a suzukis ámokfutó

Forrás: Youtube / police.hu

Akciófilmbe illő jelenetek egy szántóföldön: a 4-esen eredtek nyomába egy Suzukinak

Izgalmas bevetése volt a rendőröknek a 4-es főútnál. A szántóföldön száguldott végig ugyanis egy suzukis ámokfutó, miközben a rendőrök elől menekült. Az esetnek nem mellesleg vármegyei kötődéssel is rendelkezik.

„Ennyivel nem elégszünk meg” – hamarosan felújítják ezt a jászkunsági vasúti átjárót

Napirenden van a MÁV-nál a tiszafüredi átjárók felújítása: a Kakukk úti mellett a Belsőfokparti is szélesebbé válhat

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Folytatódik a vasúti közlekedés korszerűsítése a Tisza-tó fővárosában. Miután nemrég megújult az egyik tiszafüredi átjáró, másik átkelő modernizálása is napirendre került.

Furcsa hangokat hallottak a lakók a csatornából, azonnal telefonáltak is

Sugár immár a tűzoltók biztonságos kezei között, egy törülközőbe bugyolálva

Forrás: Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány és Karcag HTP

Kedd reggel csörrent meg a karcagi tűzoltóság telefonja, ám ezúttal nem tűzhöz, de még csak nem is balesethez hívták őket. Amit a helyszínen találtak, arról valószínűleg még sokáig beszélnek majd.

Megbénult a forgalom, brutális becsapódás hangja rázta meg Jászladányt

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Baleset történt a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződéséné. A helyszínre azonnal kiérkeztek a tűzoltók.

Ijesztő jelenetek a zebrán: mentő érkezett a rollerbaleset helyszínére

A rollerbaleset egy zebrán történt

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Szeptember 22-én baleset történt Cegléden, a Kossuth Lajos utcában, melyben egy fiatal lány sérült meg. A rollerbaleset miatt a helyszínre mentőt is riasztottak.

Közutas autóba csapódott egy kocsi az M4-esen – egy családapa is az életét adta más biztonságáért

A közútkezelők is gyakran érintettek balesetekben Fotó: Kiss János / Forrás: Illusztráció

Az utakon dolgozók minden nap az életüket kockáztatják azért, hogy a közlekedés biztonságosabb, az utak pedig jobb minőségűek legyenek. A közútkezelők viszont rendszeresen balesetveszélynek vannak kitéve, és az elmúlt években több halálos tragédia is történt a sofőrök figyelmetlensége miatt. Legutóbb az M4-esen rohant bele egy autó egy közutas járműbe.

Négyszáz éves fák, különleges fajok, csodálatos fotókat és videót hoztunk a Tiszakürti Arborétumból

Összefoglaló: a Tiszakürti Arborétum az Alföld egyik legkülönlegesebb természeti kincseit őrzi

Fotó: Mészáros János

Kevesen gondolnák, hogy az Alföld közepén rejtőzik egy hely, ahol évszázados fák őrzik a múlt emlékeit. A Tiszakürti Arborétum olyan világot mutat meg, amely messze túlmutat egy egyszerű parkon.