Fülsiketítő kiabálás törte meg a csendet, majd nem sokkal később tűz ütött ki a közelben

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Összefoglaló: Gázolás miatt hosszabb menetidőre lehet számítania szegedi fővonalon
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Levélben búcsúzott el három gyermekétől a férfi, mielőtt elgázolta a vonat

Tragikus baleset rázta meg kedden Ceglédet, ahol egy ember vesztette életét a vasúti síneknél. A vonatgázolás a Csata utca közelében történt, és a szegedi vonalat érintette. A helyi információk szerint, az áldozat egy háromgyermekes édesapa volt.

Hangos ordításra lett figyelmes a szomszéd, majd hirtelen lángok csaptak fel a közelben

A lángok hamar elterjedtek, a berendezés nagy lánggal égett, és fennállt a veszélye annak is, hogy a tűz átterjed a szomszédos épületekre Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Egy 55 éves jászfényszarui férfi okozott jókora galibát, miután nem tudta túltenni magát azon, hogy korábbi élettársa nem fogadja őt vissza. A férfi letartóztatását most indítványozta az ügyészség.

Véget ér a szeptemberi kánikula, akár tíz fokkal is visszaeshet a hőmérséklet

Megérkezett az őszies időjárás, a Jászkunságban 22 foka esik vissza a hőmérséklet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

„Itt van az ősz, itt van újra” – szól Petőfi Sándor verse, és most már végre nem csak híres költőnk szavai lehetnek-e sorok, hanem a miénk is, ugyanis végre fordult az időjárás és végre tényleg beköszöntött az őszi időszak.

Tanácstalan nyugdíjasok a kasszánál: nem mindenre költhető az étkezési utalvány

Az utalványokból a boltokban nem adhatnak visszajárót. Ezért fontos, hogy vásárlásnál jól válassza meg a címletet is

Lehet, hogy erről ön sem tudott? Szeptember elseje óta folyamatosan landolnak az étkezési utalványok az arra jogosultak postaládájában. A 30 ezer forint értékű segítség azonban némi fennakadást okozhat a kasszánál, ha valaki nem tudja a vonatkozó szabályokat. Olvassa el cikkünket, hogy megtudja, mit rontottak el mások!

Véres pelenkák és műtős ruhák a jászberényi külterületen? Megdönthetetlen bizonyíték látott napvilágot

A jászberényi képviselő-testület szeptemberi soros ülésén is téma volt a neszűri illegális szemétlerakás, ami nagy port kavart az elmúlt hetekben Jászberényben 
Fotó: Archív / Pesti József

Hetek óta döbbenetes eset borzolja a kedélyeket Jászberényben. A neszűri illegális szemétlerakás ügyéről hírportálunk is beszámolt. Vélhetően Ausztriából származó több bálányi kórházi textilhulladékot helyeztek ki az említett területre. A jászberényi képviselő-testület szeptemberi soros ülésén is téma volt a környezetszennyezési botrány, amelyről újabb információk láttak napvilágot.

Szárnyaltak a fakanálforgatók a délutáni pipiskedésen, díjazták a legeket

Remek hangulatban telt a Délutáni pipiskedés Jászszentandráson. A Jász Kakasok kakaspörköltje lenyűgözte a zsűrit a szárnyas ételek főzőversenyén Fotó: Pesti József

Remek hangulat, közösségi élmény és fenséges ízek – ez jellemezte a Délutáni pipiskedést Jászszentandráson. Ragyogó időben 16 csapat mérte össze gasztronómiai tudását a szárnyas ételek főzőversenyén, melyet első alkalommal rendeztek meg.

 

 

