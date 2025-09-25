1 órája
Két halálos áldozatot követelt a szörnyű karcagi baleset
Felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó – sokkoló fotók a két áldozatot követelő baleset helyszínéről
Tragédia a 4-es főúton, Kisújszállás és Karcag között: egy személyautó frontálisan ütközött egy szemből érkező tehergépkocsival, a karambolt az autó sofőrje és utasa sem élte túl. Helyszíni beszámoló a halálos baleset helyszínéről!
Zártkertek közelében áll egy meg nem oldott rejtély
Újabb rejtélyes látvány fogadja az autósokat a 46-os főút mellett. Egy elhagyott autó Törökszentmiklós határában hetek óta az út szélén áll, betört szélvédővel és hiányzó alkatrészekkel. A környékbeliek szerint egyre inkább az enyészeté lesz a jármű, amelynek sorsa most mindenkit foglalkoztat.
Fordulat a szolnoki városházán: rendkívüli bejelentést tett Lits László a lemondása kapcsán
Nem akármilyen fordulatot tartogatott a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülése. Lits László rendkívüli bejelentést tett korábbi lemondásával kapcsolatban – a cég vezetője szeptember elején jelentette be, hogy távozik a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. éléről.
Akkora halat fogott a Tisza-tavi horgász, hogy felemelni is alig bírta – videóval
Duplán le a kalappal dr. Szilágyi Szabolcs előtt: kifogni és felemelni sem lehetett egyszerű a pontyot, amit a Tisza-tóban csalt horogra.
Mélyen zsebbe nyúlós lehet, ha kiderül, hogy hiányzik ez az apróság a házáról
„Velünk ilyen nem történhet!” – talán ez a legnagyobb hazugság, amivel áltathatjuk magunkat. Az igazság az, hogy bárkivel bármikor bármi megtörténhet, és ha baj van, akkor néha másodperceken múlik, hogy időben érkezik-e a segítség. Ezen pedig rengeteget ronthat a házszám hiánya, amiért egyébként komoly bírság is járhat!
Vérrel írja be magát a halálutak sorába a 4-es, újabb két élet veszett oda
A 4-es főút neve sokak számára egyet jelent a tragédiákkal. A legutóbbi halálos baleset újra ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos árat követelhet a figyelmetlenség vagy a szabályszegés. Összegyűjtöttük, hány áldozatot szedett a Jászkunság legforgalmasabb útja.
Fogfájásra és klimaxra is ajánlják ezt a csodaszert, jótékony hatása szinte felsorolhatatlan – galériával és videóval
Őszi gyümölcsök, friss zöldségek és roskadozó standok várták a vásárlókat a törökszentmiklósi piacon. A méz, ami aranyat ér, a propolisz, amit csodaszerként emlegetnek, igazi különlegességnek számított. Ez utóbbiról sokan úgy tartják, hogy szinte minden bajra megoldást kínál. Íme legújabb piaci körképünk, ezúttal vidékről.
