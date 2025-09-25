Két halálos áldozatot követelt a szörnyű karcagi baleset

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: Hiába a tűzoltók áldozatos munkája, sajnos emberéleteket követelt a halálos baleset a 4-es főúton

Fotó: Daróczi Erzsébet

Felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó – sokkoló fotók a két áldozatot követelő baleset helyszínéről

Tragédia a 4-es főúton, Kisújszállás és Karcag között: egy személyautó frontálisan ütközött egy szemből érkező tehergépkocsival, a karambolt az autó sofőrje és utasa sem élte túl. Helyszíni beszámoló a halálos baleset helyszínéről!

Zártkertek közelében áll egy meg nem oldott rejtély

A zagyvarékasi autó igazi látványosság volt

Fotó: Fotó: Mészáros János/archív

Újabb rejtélyes látvány fogadja az autósokat a 46-os főút mellett. Egy elhagyott autó Törökszentmiklós határában hetek óta az út szélén áll, betört szélvédővel és hiányzó alkatrészekkel. A környékbeliek szerint egyre inkább az enyészeté lesz a jármű, amelynek sorsa most mindenkit foglalkoztat.

Fordulat a szolnoki városházán: rendkívüli bejelentést tett Lits László a lemondása kapcsán

Fordulat a közgyűlésen: Lits László visszavonta korábbi lemondását

Fotó: Nagy Balázs

Nem akármilyen fordulatot tartogatott a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülése. Lits László rendkívüli bejelentést tett korábbi lemondásával kapcsolatban – a cég vezetője szeptember elején jelentette be, hogy távozik a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. éléről.

Akkora halat fogott a Tisza-tavi horgász, hogy felemelni is alig bírta – videóval

Meghökkentő videón a kapitális hal: a Tiszában akadt horogra az óriás

Fotó: Vajda János Forrás: Illusztráció

Duplán le a kalappal dr. Szilágyi Szabolcs előtt: kifogni és felemelni sem lehetett egyszerű a pontyot, amit a Tisza-tóban csalt horogra.

Mélyen zsebbe nyúlós lehet, ha kiderül, hogy hiányzik ez az apróság a házáról

Itt bizony bajban lennének a házszám hiánya miatt a mentősök...

Fotó: Nagy Balázs

„Velünk ilyen nem történhet!” – talán ez a legnagyobb hazugság, amivel áltathatjuk magunkat. Az igazság az, hogy bárkivel bármikor bármi megtörténhet, és ha baj van, akkor néha másodperceken múlik, hogy időben érkezik-e a segítség. Ezen pedig rengeteget ronthat a házszám hiánya, amiért egyébként komoly bírság is járhat!

Vérrel írja be magát a halálutak sorába a 4-es, újabb két élet veszett oda

Fotó: Donka Ferenc

A 4-es főút neve sokak számára egyet jelent a tragédiákkal. A legutóbbi halálos baleset újra ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos árat követelhet a figyelmetlenség vagy a szabályszegés. Összegyűjtöttük, hány áldozatot szedett a Jászkunság legforgalmasabb útja.