Összefoglaló

32 perce

Drogárusítás miatt került rács mögé egy újszászi férfi

Címkék#piac#baleset#karambol#közgyűlés#összefoglaló

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt rendelt el nyomozás a rendőrség egy újszászi férfi és annak társa ellen
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Hosszú ideje mérgezték már a környéket, lecsaptak rájuk a rendőrök

Egy újszászi férfi ellen rendelt el letartóztatást a rendőrség, aki – a megalapozott gyanú szerint– társával együtt drogot árult az egyik jászkunsági városban.

Porfelhő, gyorshajtás, adóemelés, ezeket kifogásolták a szandaszőlősiek a közbiztonsági fórumon

Közbiztonsági fórumot tartottak Szandaszőlősön csütörtökön Fotó: Nagy Balázs

Szandaszőlős Művelődési Házában gyűltek össze a helybéliek, hogy megosszák a körzet problémáit. Közbiztonsági fórumot tartott Szolnok polgármestere a helyszínen, ahol jelentős esetekre hívták fel a városvezetés figyelmét a lakosok. A fókuszban a közlekedés állt.

Kényszerleszállást hajtott végre a szolnoki honvédség helikoptere

A  helikopter Pápa közelében hajtott végre kényszerleszállást
Forrás: honvedelem.hu

Péntek délután drámai pillanatok zajlottak a levegőben Pápa közelében. A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség egyik szolnoki helikopterének hajtóműhiba miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania.

Édesanyjával elköltözik a kalandparkban felrúgott kisfiú – Görög Zita segít és segítséget kér a családnak

Görög Zita felrúgott kisfiú
Görög Zita Instagram oldalán osztotta meg a követőivel, hogy gyűjtést hozott létre a karateedző által felrúgott kisfiú és édesanyja számára
Forrás: Görög Zita Instagram-oldala

Költözik a kalandparkban felrúgott kisfiú, Roli és édesanyja, Judit. Az új életben Görög Zita segít nekik, aki segítséget is kér követőitől a család számára. Mutatjuk a részleteket.

Mi legyen az Év Kilátója? Egy Tisza-tavi építményre is voksolhatunk még pár napig

Az Év Kilátója jelöltjei között szerepel a Tisza-tavi Lábasház-kilátó. Néhány napig még szavazhatunk
Forrás: Aktív Kalandor

Véget ért a strandszezon, itt az ősz, a kirándulások időszaka. Sokfelé indulhatunk a vármegyében és országszerte, ha úgy tartja kedvünk, ellátogathatunk néhány kilátóba is. Akár az év kilátója is lehet az úti célunk. Hogy pontosan hol találjuk azt, egy szavazáson dől majd el. A jelölek között szerepel egy, a térségünk kedvelt kirándulóhelye is. Mutatjuk, mi az.

Áram nélkül tarthatatlanná vált a helyzet az Újerdőben, de a strand jövője is bizonytalan

A jászberényi közmeghallgatáson Göntzöl Gábor az áram nélkül élő újerdeiek képviseletében adta át követelésüket, kérésüket a képviselő-testületnek Fotó: Pesti József

Égető probléma megoldását sürgetik évek óta a Jászberény külterületén élők. Az újerdei tanyavilágban ugyanis családok élnek áram nélkül, a helyzet tarthatatlanná vált. Elégedetlenségüknek a szerdai jászberényi közmeghallgatáson hangot is adtak, követelve a villamosenergia-hálózat kiépítését.

Méltó helyre költözött a jászkunsági vadásztársadalom központja

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara
Csáki Kálmán zenepedagógus tanítványainak vadászkürt-fanfárja nyitotta meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara új szolnoki székházának avatóünnepségét
Fotó: Mészáros János

A hazai vadászkamara legfőbb elöljárói érkeztek meg pénteken Szolnokra, a vármegyei szervezet új székház avatójára. Dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, valamint Bajdik Péter főtitkár társaságában megjelent Benedek Fülöp, az Országos Magyar Vadászati Védegylet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei örökös elnöke is. A térségi vadászokat dr. Kovács Sándor, az OMV sportszakág elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara elnöke és Kasuba András, a szervezet titkára, míg Szolnok várost Nagy István városatya képviselte.

 

