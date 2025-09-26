Drogárusítás miatt került rács mögé egy újszászi férfi

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt rendelt el nyomozás a rendőrség egy újszászi férfi és annak társa ellen

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Hosszú ideje mérgezték már a környéket, lecsaptak rájuk a rendőrök

Egy újszászi férfi ellen rendelt el letartóztatást a rendőrség, aki – a megalapozott gyanú szerint– társával együtt drogot árult az egyik jászkunsági városban.

Porfelhő, gyorshajtás, adóemelés, ezeket kifogásolták a szandaszőlősiek a közbiztonsági fórumon

Közbiztonsági fórumot tartottak Szandaszőlősön csütörtökön Fotó: Nagy Balázs

Szandaszőlős Művelődési Házában gyűltek össze a helybéliek, hogy megosszák a körzet problémáit. Közbiztonsági fórumot tartott Szolnok polgármestere a helyszínen, ahol jelentős esetekre hívták fel a városvezetés figyelmét a lakosok. A fókuszban a közlekedés állt.

Kényszerleszállást hajtott végre a szolnoki honvédség helikoptere

A helikopter Pápa közelében hajtott végre kényszerleszállást

Forrás: honvedelem.hu

Péntek délután drámai pillanatok zajlottak a levegőben Pápa közelében. A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség egyik szolnoki helikopterének hajtóműhiba miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania.

Édesanyjával elköltözik a kalandparkban felrúgott kisfiú – Görög Zita segít és segítséget kér a családnak

Görög Zita Instagram oldalán osztotta meg a követőivel, hogy gyűjtést hozott létre a karateedző által felrúgott kisfiú és édesanyja számára

Forrás: Görög Zita Instagram-oldala

Költözik a kalandparkban felrúgott kisfiú, Roli és édesanyja, Judit. Az új életben Görög Zita segít nekik, aki segítséget is kér követőitől a család számára. Mutatjuk a részleteket.

Mi legyen az Év Kilátója? Egy Tisza-tavi építményre is voksolhatunk még pár napig

Az Év Kilátója jelöltjei között szerepel a Tisza-tavi Lábasház-kilátó. Néhány napig még szavazhatunk

Forrás: Aktív Kalandor

Véget ért a strandszezon, itt az ősz, a kirándulások időszaka. Sokfelé indulhatunk a vármegyében és országszerte, ha úgy tartja kedvünk, ellátogathatunk néhány kilátóba is. Akár az év kilátója is lehet az úti célunk. Hogy pontosan hol találjuk azt, egy szavazáson dől majd el. A jelölek között szerepel egy, a térségünk kedvelt kirándulóhelye is. Mutatjuk, mi az.

Áram nélkül tarthatatlanná vált a helyzet az Újerdőben, de a strand jövője is bizonytalan

A jászberényi közmeghallgatáson Göntzöl Gábor az áram nélkül élő újerdeiek képviseletében adta át követelésüket, kérésüket a képviselő-testületnek Fotó: Pesti József

Égető probléma megoldását sürgetik évek óta a Jászberény külterületén élők. Az újerdei tanyavilágban ugyanis családok élnek áram nélkül, a helyzet tarthatatlanná vált. Elégedetlenségüknek a szerdai jászberényi közmeghallgatáson hangot is adtak, követelve a villamosenergia-hálózat kiépítését.