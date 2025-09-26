11 órája
Drogárusítás miatt került rács mögé egy újszászi férfi
Hosszú ideje mérgezték már a környéket, lecsaptak rájuk a rendőrök
Egy újszászi férfi ellen rendelt el letartóztatást a rendőrség, aki – a megalapozott gyanú szerint– társával együtt drogot árult az egyik jászkunsági városban.
Porfelhő, gyorshajtás, adóemelés, ezeket kifogásolták a szandaszőlősiek a közbiztonsági fórumon
Szandaszőlős Művelődési Házában gyűltek össze a helybéliek, hogy megosszák a körzet problémáit. Közbiztonsági fórumot tartott Szolnok polgármestere a helyszínen, ahol jelentős esetekre hívták fel a városvezetés figyelmét a lakosok. A fókuszban a közlekedés állt.
Kényszerleszállást hajtott végre a szolnoki honvédség helikoptere
Péntek délután drámai pillanatok zajlottak a levegőben Pápa közelében. A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség egyik szolnoki helikopterének hajtóműhiba miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania.
Édesanyjával elköltözik a kalandparkban felrúgott kisfiú – Görög Zita segít és segítséget kér a családnak
Költözik a kalandparkban felrúgott kisfiú, Roli és édesanyja, Judit. Az új életben Görög Zita segít nekik, aki segítséget is kér követőitől a család számára. Mutatjuk a részleteket.
Mi legyen az Év Kilátója? Egy Tisza-tavi építményre is voksolhatunk még pár napig
Véget ért a strandszezon, itt az ősz, a kirándulások időszaka. Sokfelé indulhatunk a vármegyében és országszerte, ha úgy tartja kedvünk, ellátogathatunk néhány kilátóba is. Akár az év kilátója is lehet az úti célunk. Hogy pontosan hol találjuk azt, egy szavazáson dől majd el. A jelölek között szerepel egy, a térségünk kedvelt kirándulóhelye is. Mutatjuk, mi az.
Áram nélkül tarthatatlanná vált a helyzet az Újerdőben, de a strand jövője is bizonytalan
Égető probléma megoldását sürgetik évek óta a Jászberény külterületén élők. Az újerdei tanyavilágban ugyanis családok élnek áram nélkül, a helyzet tarthatatlanná vált. Elégedetlenségüknek a szerdai jászberényi közmeghallgatáson hangot is adtak, követelve a villamosenergia-hálózat kiépítését.
Méltó helyre költözött a jászkunsági vadásztársadalom központja
A hazai vadászkamara legfőbb elöljárói érkeztek meg pénteken Szolnokra, a vármegyei szervezet új székház avatójára. Dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, valamint Bajdik Péter főtitkár társaságában megjelent Benedek Fülöp, az Országos Magyar Vadászati Védegylet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei örökös elnöke is. A térségi vadászokat dr. Kovács Sándor, az OMV sportszakág elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara elnöke és Kasuba András, a szervezet titkára, míg Szolnok várost Nagy István városatya képviselte.
Felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó – sokkoló fotók a két áldozatot követelő baleset helyszínéről
Fordulat a szolnoki városházán: rendkívüli bejelentést tett Lits László a lemondása kapcsán