Ők lett a halászlé királya – percek alatt elfogyott a versenyfogása

Összefoglaló: Rotyogtam a finomabbnál finomabb ételek, idén is jó hangulatot hozott a Tiszai Hal Napja.

Fotó: Nagy Balázs

Rotyogtak és sültek a halas finomságok, több kategóriában is győztest hirdettek – galéria és videó

Remek hangulat, finom fogások, sok-sok látogató. Idén is sokakat érdekelt a Tiszai Hal Napja, amelynek főző- és sütőversenyén már viszonylag korán győztest hirdetett a zsűri.

Betörtek és óriási pusztítást végeztek hajléktalanok a legendás szolnoki épületben – galériával

A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója húsz éve folyamatos pusztulásban reméli méltó jövőjét...

Fotó: Mészáros János

Közel húsz évvel ezelőtt hallatta a hangját a vármegye és a vármegyeszékhely ikonikus épülete, a térségi rádiózás bázisa. A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója hetven esztendeje épült, ma a város egyik szégyenfoltja.

Elszabadult a teherforgalom egy kertes házas szolnoki utcában, lassan ellehetetlenül az ott lakók élete

Közlekedési gond Szolnokon: rettenetesen megnőtt a forgalom a Zöldfa utcában Fotó: Mészáros János

Költözik a kalandparkban felrúgott kisfiú, Roli és édesanyja, Judit. Az új életben Görög Zita segít nekik, aki segítséget is kér követőitől a család számára. Mutatjuk a részleteket.

Két fizetés, gyerek nélkül: egyre népszerűbb életforma, mely alapjaiban írhatja át társadalmunkat

A DINK önzőség, vagy egy okos, tudatos döntés? Ön szerint?

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Új „életérzés” ütötte fel a fejét a fiatalok körében. Ez az úgynevezett DINK, ami a Dual Income No Kids mozaikszóból ered és lefordítva azt jelenti: két fizetés, nincs gyerek. Mi áll a jelenség mögött és mit hozhat így a jövő?

Rollerbaleset: egy súlyosan sérült fiatal lányt láttak el a mentők a Campusnál

Egy rollerbaleset sérültjét látták el a mentősök. Szerencsére ez most csak egy bemutató volt

Fotó: Mészáros János

Pénteken zajlott a Kutatók Éjszakája a Szolnok Campuson. Az immár hagyományos programon a mentőszolgálatnak és a kórházi szakembereknek is akadt dolguk. Egy rollerbaleset kapcsán tették a dolgukat.