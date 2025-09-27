2 órája
Ők lett a halászlé királya – percek alatt elfogyott a versenyfogása
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Rotyogtak és sültek a halas finomságok, több kategóriában is győztest hirdettek – galéria és videó
Remek hangulat, finom fogások, sok-sok látogató. Idén is sokakat érdekelt a Tiszai Hal Napja, amelynek főző- és sütőversenyén már viszonylag korán győztest hirdetett a zsűri.
Betörtek és óriási pusztítást végeztek hajléktalanok a legendás szolnoki épületben – galériával
Közel húsz évvel ezelőtt hallatta a hangját a vármegye és a vármegyeszékhely ikonikus épülete, a térségi rádiózás bázisa. A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója hetven esztendeje épült, ma a város egyik szégyenfoltja.
Elszabadult a teherforgalom egy kertes házas szolnoki utcában, lassan ellehetetlenül az ott lakók élete
Költözik a kalandparkban felrúgott kisfiú, Roli és édesanyja, Judit. Az új életben Görög Zita segít nekik, aki segítséget is kér követőitől a család számára. Mutatjuk a részleteket.
Két fizetés, gyerek nélkül: egyre népszerűbb életforma, mely alapjaiban írhatja át társadalmunkat
Új „életérzés” ütötte fel a fejét a fiatalok körében. Ez az úgynevezett DINK, ami a Dual Income No Kids mozaikszóból ered és lefordítva azt jelenti: két fizetés, nincs gyerek. Mi áll a jelenség mögött és mit hozhat így a jövő?
Rollerbaleset: egy súlyosan sérült fiatal lányt láttak el a mentők a Campusnál
Pénteken zajlott a Kutatók Éjszakája a Szolnok Campuson. Az immár hagyományos programon a mentőszolgálatnak és a kórházi szakembereknek is akadt dolguk. Egy rollerbaleset kapcsán tették a dolgukat.
Két fizetés, gyerek nélkül: egyre népszerűbb életforma, mely alapjaiban írhatja át társadalmunkat
A kicsik ezúttal is nagyon élvezték: négyszáz fiatal kecsegét úsztattak a Tiszába