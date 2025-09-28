53 perce
Új korszak jön: teljesen megújul a szolnoki Kolozsvári-híd
Ennek minden szolnoki örül majd: kezdetét veszi a Kolozsvári-híd felújítása, itt a pontos menetrend
Jelzőszalagok kerültek a korlátra, aztán egy idő után eltűntek. Gondolhatták az arra járók, valami történik majd a Kolozsvári-hídon, más néven az Abonyi úti felüljárón, ám nem történt. Pedig az állapota indokolná. Most munkálatok kezdődnek ott...
Mitől lesz igazán jó a habos isler? Így kell elkészíteni a szolnokiak kedvenc sütijét – videóval
A mennyei ízek országába kívánkozik. A szolnoki habos isler öt évvel ezelőtt kapott HÍR (Hagyományok, Ízek, Régiók)-védjegyet, majd bekerült a Szolnoki, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Értéktárakba, azóta a méltán népszerű cukrászsütemény jó úton halad az „örökkévalóság” felé.
Majdnem ellopták Szolnok egyik legendás műalkotását, de az épp arra járó szobrász résen volt
Egy szolnoki szobrászművésznek köszönhető a város szép köztéri alkotásának megmenekülése. A Halas lány nevű szobor a Tisza Szálló előtt állt, amelyet most elszállítottak. Mutatjuk, miért is volt erre szükség!
Illedelmesek és kedvesek a Szolnokon és Tószegen dolgozó filippínók, akikkel a kosárpályán is találkozhatunk
Folyamatosan nő a vendégmunkások száma hazánkban. Jelenleg körülbelül 130-140 ezer külföldi munkavállaló dolgozik Magyarországon. Korábban az ukránok voltak többségben, akik egy könnyített eljárás során, a Nemzeti Kártya segítségével tudtak munkát vállalni. Azonban ma már jelentős számban érkeznek a Fülöp-szigetekről, Vietnámból és Indonéziából is. Dolgoznak filippínók Szolnokon és Tószegen is. De mit csinálnak szabadidejükben?
Egy különleges Hondával gurult le Svédországból a kiállítás egyik „résztvevője”
A szombati tartalmas és fergeteges bulisorozatot követően vasárnap reggeltől újabb programsorral kedveskedtek a szolnoki Tiszai hajósok terére és a rakpartra kilátogatók számára a 12. szolnoki Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál szervezői. A Veteránautó Kiállítás főszereplői magukhoz vonták az érdeklődő szemeket.
Elképesztő helyekre vezettek a titkos túraútvonalak, százak fedezték fel Szolnok kincseit
A vártnál nehezebben, de nyert a címvédő Olaj az újonc ellen a nyitányon – galériával