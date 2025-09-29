1 órája
Fékezés nélkül hajtott bele az előtte várakozó autóba – videón mutatjuk a brutális ütközést
Videón a brutális baleset, fékezés nélkül rohant bele az előtte veszteglő autóba az elvakított sofőr
Egy olvasó fedélzeti kamerája rögzítette azt a késő esti ütközést, amely Cegléd és Ceglédbercel között történt. Az országúti baleset Cegléd térségében azért következett be, mert a sofőrt elvakította a szemből érkező jármű reflektora, így nem vette észre a veszteglő autót.
Nem látott már kiutat a reménytelenül álldogáló férfi, kis híján újabb öngyilkosság történt Cegléden
Nem sokon múlt, hogy a ceglédi vasútállomás neve ne forrjon ismét egybe egy tragédiával. A helyi polgárőrök akadályozták meg azt, hogy egy férfi öngyilkosságot kíséreljen meg a helyszínen.
A Hunyadi megújulhat, de mi lesz a Nyírfa és a Mátyás király úttal? Erre is válaszoltak Abonyban
A képviselő-testület egyhangúan szavazta meg Abonyban egy pályázat benyújtását. A lehetőségnek köszönhetően belterületi útfejlesztésre kerülhet sor a jövőben.
Elképesztő luxus: ez most a legdrágább eladó ház a Jászkunságban
Bár a vármegye két legnagyobb településén is árulnak „kacsalábon forgó” házakat, a legtöbbet mégis egy faluban elhelyezkedő „hajlékért” kell fizetni a Jászkunságban. Megnéztük, az eladásra szánt ingatlanok között melyek a legdrágább házak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.
Tiszai Hal Napja: így készült idén a tavalyi győztes Machata-fivérek csoda-halászleve – videóval
Ahány szakácsmester, annyi szokás! A hétvégén Szolnokon megrendezett 12. Tiszai Hal Napja fesztivál számos különleges programot tartogatott, mellette természetesen, sok hagyományos esemény is helyet kapott. Így a tradicionális halászlé-főzőverseny is, melynek tavalyi győztes párosával beszélgettünk a kiváló hallé titkáról.
Nehéz napokon vannak túl, tizenöt esetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök