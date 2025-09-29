Fékezés nélkül hajtott bele az előtte várakozó autóba – videón mutatjuk a brutális ütközést

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: az országúti baleset Cegléd térségében történt, a sofőrt elvakította a szemből érkező autó reflektorfénye

Fotó: illusztráció / MW Archivum

Videón a brutális baleset, fékezés nélkül rohant bele az előtte veszteglő autóba az elvakított sofőr

Egy olvasó fedélzeti kamerája rögzítette azt a késő esti ütközést, amely Cegléd és Ceglédbercel között történt. Az országúti baleset Cegléd térségében azért következett be, mert a sofőrt elvakította a szemből érkező jármű reflektora, így nem vette észre a veszteglő autót.

Nem látott már kiutat a reménytelenül álldogáló férfi, kis híján újabb öngyilkosság történt Cegléden

A Cegléd II. Polgárőr Egyesület szolgálatot teljesítő kollégái figyeltek fel a férfira, aki később elmondta, hogy öngyilkosságot tervezett

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

Nem sokon múlt, hogy a ceglédi vasútállomás neve ne forrjon ismét egybe egy tragédiával. A helyi polgárőrök akadályozták meg azt, hogy egy férfi öngyilkosságot kíséreljen meg a helyszínen.

A Hunyadi megújulhat, de mi lesz a Nyírfa és a Mátyás király úttal? Erre is válaszoltak Abonyban

Belterületi útfelújításról döntött az abonyi képviselő-testület

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

A képviselő-testület egyhangúan szavazta meg Abonyban egy pályázat benyújtását. A lehetőségnek köszönhetően belterületi útfejlesztésre kerülhet sor a jövőben.

Elképesztő luxus: ez most a legdrágább eladó ház a Jászkunságban

Melyek az eladó sorban lévők közül a legdrágább házak a Jászkunságban? – erre kerestük a választ

Fotó: ingatlanbazár.hu

Bár a vármegye két legnagyobb településén is árulnak „kacsalábon forgó” házakat, a legtöbbet mégis egy faluban elhelyezkedő „hajlékért” kell fizetni a Jászkunságban. Megnéztük, az eladásra szánt ingatlanok között melyek a legdrágább házak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

Tiszai Hal Napja: így készült idén a tavalyi győztes Machata-fivérek csoda-halászleve – videóval

A hagyományos szolnoki Tiszai Hal Napja rendezvényen a szolnoki-rákóczifalvai Machata-fivérek halászlé- és sülthal-kategóriákban is nevezték elkészített ételeiket. A halászlevükkel tavalyi győztes testvérpár idén egy virtigli halászlé-receptet osztott meg hírportálunkkal.

Fotó: Lévai Norman

Ahány szakácsmester, annyi szokás! A hétvégén Szolnokon megrendezett 12. Tiszai Hal Napja fesztivál számos különleges programot tartogatott, mellette természetesen, sok hagyományos esemény is helyet kapott. Így a tradicionális halászlé-főzőverseny is, melynek tavalyi győztes párosával beszélgettünk a kiváló hallé titkáról.