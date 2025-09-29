szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Fékezés nélkül hajtott bele az előtte várakozó autóba – videón mutatjuk a brutális ütközést

Címkék#baleset#fivér#tiszai hal#halászlé#öngyilkosság

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: az országúti baleset Cegléd térségében történt, a sofőrt elvakította a szemből érkező autó reflektorfénye
Fotó: illusztráció / MW Archivum

Videón a brutális baleset, fékezés nélkül rohant bele az előtte veszteglő autóba az elvakított sofőr

Egy olvasó fedélzeti kamerája rögzítette azt a késő esti ütközést, amely Cegléd és Ceglédbercel között történt. Az országúti baleset Cegléd térségében azért következett be, mert a sofőrt elvakította a szemből érkező jármű reflektora, így nem vette észre a veszteglő autót.

Nem látott már kiutat a reménytelenül álldogáló férfi, kis híján újabb öngyilkosság történt Cegléden

öngyilkosságot akadályoztak meg a ceglédi vasútállomáson a polgárőrök
A Cegléd II. Polgárőr Egyesület szolgálatot teljesítő kollégái figyeltek fel a férfira, aki később elmondta, hogy öngyilkosságot tervezett
Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

Nem sokon múlt, hogy a ceglédi vasútállomás neve ne forrjon ismét egybe egy tragédiával. A helyi polgárőrök akadályozták meg azt, hogy egy férfi öngyilkosságot kíséreljen meg a helyszínen.

A Hunyadi megújulhat, de mi lesz a Nyírfa és a Mátyás király úttal? Erre is válaszoltak Abonyban

belterületi útfelújítás várható Abonyban
Belterületi útfelújításról döntött az abonyi képviselő-testület
Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

A képviselő-testület egyhangúan szavazta meg Abonyban egy pályázat benyújtását. A lehetőségnek köszönhetően belterületi útfejlesztésre kerülhet sor a jövőben.

Elképesztő luxus: ez most a legdrágább eladó ház a Jászkunságban

Melyek az eladó sorban lévők közül a legdrágább házak a Jászkunságban? – erre kerestük a választ
Fotó: ingatlanbazár.hu

Bár a vármegye két legnagyobb településén is árulnak „kacsalábon forgó” házakat, a legtöbbet mégis egy faluban elhelyezkedő „hajlékért” kell fizetni a Jászkunságban. Megnéztük, az eladásra szánt ingatlanok között melyek a legdrágább házak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

Tiszai Hal Napja: így készült idén a tavalyi győztes Machata-fivérek csoda-halászleve – videóval

A Machata-fivérek a Tiszai Hal Napja 2025. évi fesztiválján
A hagyományos szolnoki Tiszai Hal Napja rendezvényen a szolnoki-rákóczifalvai Machata-fivérek halászlé- és sülthal-kategóriákban is nevezték elkészített ételeiket. A halászlevükkel tavalyi győztes testvérpár idén egy virtigli halászlé-receptet osztott meg hírportálunkkal.
Fotó: Lévai Norman

Ahány szakácsmester, annyi szokás! A hétvégén Szolnokon megrendezett 12. Tiszai Hal Napja fesztivál számos különleges programot tartogatott, mellette természetesen, sok hagyományos esemény is helyet kapott. Így a tradicionális halászlé-főzőverseny is, melynek tavalyi győztes párosával beszélgettünk a kiváló hallé titkáról.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu